Почти десять взрывных устройств и ни одной жертвы. Таковы итоги очередного неудачного покушения на главаря группировки «ДНР» Александра Захарченко. Инцидент произошел накануне 9 мая. В неудачной попытке убийства боевики спешно обвинили украинскую сторону. То же говорили после прошлогоднего взрыва в Луганске, который прогремел возле машины лидера группировки «ЛНР» Игоря Плотницкого. Тогда главарь боевиков тоже особо не пострадал. «Донбасc.Реалии» разбирались, как главным боевикам удается оставаться невредимыми и кому на самом деле выгодна охота за ними.

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Утро 8 мая, Донецкая область. Мемориальный комплекс Саур-Могила. Несколько тысяч местных жителей приехали или были организовано свезены на курган, чтобы принять участие в торжествах ко Дню Победы. К празднованию все готово, ждут главного гостя – Александра Захарченко, лидера группировки «ДНР», которая в Украине признана террористической.

Момент взрыва, якобы случайно, снимают на видео местные журналисты. Но Захарченко цел и невредим. Он оперативно появляется перед камерами. Сразу с доказательствами.

«Это подарки на 9 мая, которые нам сегодня подарили. Шесть взрывных устройств сработали, начиненные они были вот такими вещами», – заявил тогда лидер донецких боевиков Александр Захарченко.

С информационной подачи боевиков, взрывы сразу же становятся терактом, который якобы подготовили украинские силовики. Более того, это сразу квалифицируют как покушение на лидера группировки «ДНР».

По версии боевиков, вдоль дороги на Саур-Могилу якобы заложили 9 взрывных устройств. Шесть из них взорвались незадолго до появления кортежа Захарченко. Один обезвредили боевики, еще два – не сработали.

На вопрос журналистов пропагандистских ресурсов о том, «ожидали ли в республике, что Киев таким образом себя поведет в этот святой день», главарь «ДНР» Захарченко ответил: «Да мы каждый день этого ждем».

Минобороны: просто убивать Захарченко нет смысла

Украинские военные опровергают обвинения боевиков. Напротив, в Министерстве обороны уверяют: Захарченко здесь нужен только живой.

Захарченко – перепуганный свидетель. Если взять в плен, он все расскажет. Просто убивать его нет смысла

​«Захарченко – перепуганный свидетель. Если взять в плен, он все расскажет. Просто убивать его нет смысла. Нам нужны свидетели. Живые свидетели, которые получают направленные указания из Кремля», – отметил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Военный инструктор: эта мина не для поражения машины противника

Шесть взрывов и ни одного пострадавшего. Собрав всю доступную информацию об инциденте на Саур-Могиле, журналисты программы «Донбасс.Реалии» отправились к эксперту, чтобы получить заключение специалиста и разобраться, был ли взрыв сфальсифицирован.

Александр, так он попросил себя представить, – военный инструктор. Он учит бойцов перед отправкой на передовую. Сам не раз участвовал в боях. Скоро может снова вернуться на Донбасс, поэтому решил скрыть свое лицо.

«Эта мина рассчитана на поражение пехоты, а не для поражения транспортных средств противника», – рассказал Александр.

Это ОЗМ-72, противопехотная осколочная мина. На армейском сленге – «ведьма». Когда она сработает, боевая часть устройства подлетает почти на метр, после чего взрывается.

Радиус сплошного поражения – 25 метров. Элементы, из которых состоит мина, – две с половиной тысячи металлических шариков.

Покушение на Захарченко: сомнительные доказательства

Как утверждают боевики, четыре из шести мин, которые взорвались, были зарыты на обочине, две – прикреплены к дереву у дороги, по которой должен был проехать Захарченко. По словам эксперта, это очень странная расстановка. Если, как утверждают боевики, планировалось покушение – при таком расположении мин они практически не могли причинить вреда лидеру боевиков, который ездит на бронированной машине.

«Если бы он вышел из машины и пошел подзюрить в направлении, где была установлена эта ОЗМ, тогда – да, мы бы его уже не увидели. Или же увидели его похороны. А в связи с тем, что он находился в автомобиле, ничего страшного с ним не произошло», – говорит военный инструктор.

У Александра также возникли серьезные сомнения в подлинности доказательств, продемонстрированных Захарченко.

«Кружочек ровный, нигде не поцарапан, ничего нет. Как правило, после взрыва круги не такие ровные. Они «покоцанные», поцарапанные, побитые», – говорит Александр.

Покушения на боевиков – это тенденция

Неудачное покушение на Захарченко – случай не единичный. На жизнь лидера группировки «ЛНР» тоже, якобы, покушались. И тоже неудачно.

«Я помню сам момент взрыва. Несколько секунд я видел, как начали разлетаться осколки, но это была какая-то доля секунды. То есть, время было растянуто. Затем был резкий взрыв и удар», – заявлял тогда главарь группировки «ЛНР» Игорь Плотницкий.

Взрыв произошел в Луганске прошлым летом, на пересечении улиц Карпинского и Ватутина. Боевики заявили, что взрывчатка была закреплена на наружной поверхности столба, примерно в метре от земли. Судя по всему, взрыв прогремел в момент, когда бронированный джип Плотницкого притормозил на светофоре.

После покушения – сразу на работу

Тогда кадры с изуродованным внедорожником быстро разлетелись по сети. Как и слухи о тяжелых ранениях Плотницкого. Но уже через три дня после так называемого покушения лидер луганских боевиков вышел на работу. Такая неуязвимость главного боевика группировки «ЛНР» вовсе не удивляет военного инструктора. Он проанализировал фото и видео с места инцидента и пришел к выводу, что взрыв был слишком слаб, чтобы серьезно навредить пассажирам автомобиля.

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Если бы в заряде были болты или шарики от подшипников, на этих фотографиях было бы четко видно повреждения автомобиля

​«Если бы в заряде были болты или шарики от подшипников, поколотые гвозди – то, что может принести реальный вред организму, то на этих фотографиях было бы четко видно повреждения автомобиля, то есть дырки. А если были бы дырки в автомобиле, то были бы и дырки у пассажиров, которые находились в салоне. А здесь, скорее всего, двух человек контузило, и всего», – комментирует покушение на лидера луганских боевиков военный инструктор Александр.

«Сами подготовили, сами сделали и сами обвинили украинскую сторону» – СБУ

Подрыв в лифте боевика Арсена Павлова, более известного как «Моторола», сожженный из огнемета в собственном кабинете боевик Михаил Толстых по прозвищу «Гиви», взорванный в автомобиле один из лидеров луганских боевиков Алексей Мозговой... Их не спасли ни статус, ни усиленная охрана, ни броня. А вот покушения на Захарченко и Плотницкого из-за вопиющего непрофессионализма выглядят как банальная инсценировка, считает отставной контрразведчик Олег Стариков.

«Сами подготовили сами сделали и сами потом решили обвинить украинскую сторону. Поэтому это – обычный фейк. По моему мнению, это даже не было согласовано с кураторами из числа российских спецслужб. Поэтому это было сделано так непрофессионально и по-детски », – говорит сотрудник СБУ и полковник Олег Стариков.

То, что произошло с Плотницким – псевдопокушение – эксперты

Начиная с 2015 года, уже более 10 полевых командиров и влиятельных боевиков были ликвидированы в Донбассе. Убийцы до сих пор не названы. Последняя волна загадочных смертей прокатилась по оккупированной Луганской области именно после неудачного покушения на Плотницкого.

Якобы повесился так называемый глава «совета министров» группировки «ЛНР» Цыпкалов, экс-«министр сельского хозяйства» группировки Литвин умер от инфаркта, бывший глава группировки Болотов умер от остановки сердца, начальник местной фейковой милиции Анащенко – взорван.

Эксперты уверены: то, что произошло с Плотницким – спланированное псевдопокушение для того, чтобы развязать руки для расправы над конкурентами. Похожий сценарий теперь могут разыграть и в соседней группировке «ДНР».

«Подавить тех, кто стоит рядом и начинает брать не по чину, пытается смотреть на его кресло. Это развязывает ему руки: вот, смотрите, на меня покушение, вокруг враги. То есть, это психология нагнетания», – говорит политолог Кирилл Сазонов.

В любом случае, считает политолог, расслабляться лидерам боевиков не стоит. Их жизнь – в руках Кремля. И управлять, а может даже и дышать, те будут только до тех пор, пока это выгодно России.