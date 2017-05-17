В Крыму начался курортный сезон. Кроме туристов, на отдых отправятся российские силовики и их родственники. В силу специфики законодательства России и нынешних реалий для них закрыты европейские курорты, поэтому они обустраивают свой отдых, в том числе, на аннексированном полуострове. Местные специализированные санатории активно готовятся к их приезду, массово закупая продукты питания. Крым.Реалии проанализировали тендерные объявления крымских санаториев, размешенные в рамках государственного оборонного заказа.

На крымском портале госзакупок мы нашли целый ряд объявлений от крымских санаториев, которые в результате «национализации» теперь контролируются Министерством внутренних дел России и ФСБ. Для них в рамках оборонзаказа планируется закупить продуктов питания на сумму свыше 10 миллионов российских рублей (4,7 миллиона гривен). В тендерной документации указано и то, чем в этих санаториях намерены кормить силовиков и членов их семей.

Меню «Буревестника»: мидии, икра и повидло

​К масштабным закупкам продуктов для своих отдыхающих готовятся в санатории «Буревестник», расположенном в Евпатории. Профиль учреждения – обеспечение и реабилитация в системе МВД России. Здесь гостям предлагают 16 программ восстановления нарушенных функций организма, повышения качества жизни и позитивного психоэмоционального настроя.

Путевка в «Буревестник» на 21 день с лечением стоит от 21 до 58,8 тысячи рублей (10-27,6 тысячи гривен)

Путевка в санаторий на 21 день с лечением стоит от 21 до 58,8 тысячи рублей (10-27,6 тысячи гривен).

В начале мая «Буревестник» разместил около десятка объявлений о закупках продуктов в рамках гособоронзаказа. Здесь закупят большое наименование продуктов: от хлеба и круп до мяса, рыбы и фруктов.

Например, здесь намерены купить 13,8 тонн яблок, 2,2 тонны бананов, 402 кг апельсинов и 322 кг лимонов – всего на 1 миллион рублей (почти полмиллиона гривен).

В такую же сумму обойдется закупка соков: 89,4 тысячи упаковок фруктового и 4 тысячи упаковок томатного.

Еще на 1,2 миллиона рублей в «Буревестнике» купят 3,8 тонны сливочного масла и 375 кг сгущенного молока, а на 2,4 миллиона рублей – 1 тонну йогурта, 1,4 тонны ряженки, 10,3 тонны молока, 154 кг сливок и около 67 тысяч упаковок кефира.

Самый дорогостоящий заказ – 4,2 миллиона рублей – касается закупки морепродуктов. В рамках гособоронзаказа санаторий закупает 1,1 тонну слабосоленой сельди, 1,6 тонны мороженых кальмаров, 709 кг мороженых мидий, 701 кг слабосоленой семги, 482 кг икры мойвы, 500 кг рыбных консервов в масле (сардины) и другие виды рыбы.

Цена на мидии в объявлении составляет 347 рублей 60 копеек за килограмм, что значительно превышает предложения, например, в Краснодарском крае соседней России

​При этом цена на мидии в объявлении составляет 347 рублей 60 копеек (163 гривны) за килограмм, что значительно превышает предложения, например, в Краснодарском крае соседней России. Местные коммерческие предприятия предлагают их максимум по 227 рублей (106 гривен) за килограмм. Такая же ситуация и с семгой, которую в «Буревестнике» собираются закупить по 1,5 тысячи рублей (700 гривен) за килограмм. Средняя цена в Краснодаре – 1000 рублей (469 гривен) за килограмм.

Еще на 1 миллион рублей планируется закупить 1,5 тонны печени, языка говяжьего и закусок: грибов консервированных, овощей (лечо), квашенной капусты и прочих. В эту же стоимость войдет закупка свежезамороженных вишни и клюквы, кукурузы сладкой консервированной и повидла.

«Изумрудный»: вода и сосиски

Согласно объявлению о закупке, 1 литр воды оценен в 21 рубль. На полуострове вода продается в среднем по 10-15 рублей за литр

Более скромные закупки у другого евпаторийского санатория, подведомственного МВД России – «Изумрудный». Здесь лечат заболевания верхних дыхательных путей, легких, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, глаз, ушей, горла и носа.

​В санатории объявили тендер на общую сумму чуть более 200 тысяч рублей (93 тысячи гривен).

По гособоронзаказу здесь закупят 5 тысяч литров воды. Согласно объявлению о закупке, 1 литр оценен в 21 рубль в то время, как на полуострове вода продается в среднем по 10-15 рублей за литр.

На 71 тысячу рублей в «Изумрудном» закупят колбасу и сосиски, а на 27 тысяч рублей – томаты в заливке и грибы консервированные.

ФСБ закупает мороженое и укроп

Еще почти полмиллиона рублей (220 тысяч гривен) в рамках гособоронзаказа намерены потратить в санатории «Черноморье», расположенном в Ливадии (Большая Ялта). Его после российской аннексии Крыма контролирует ФСБ.

106 тысяч рублей (49 тысяч гривен) здесь намерены потратить на закупку 30 кг мороженых кальмаров, 350 кг бескостной говядины и свинины, а также мяса птицы.

Еще на 173 тысячи рублей (81 тысяча гривен) закупят 20 кг изюма и кураги, 30 кг грецких орехов, фундука, миндаля и арахиса, 400 литров сока, 40 кг конфет, вафель и печенья, а также 3 кг различных пряностей.

В 179 тысяч рублей (84 тысячи гривен) обойдется закупка 70 кг мороженого и 390 кг других молочных продуктов, а также чеснока, зеленого лука, петрушки и укропа.