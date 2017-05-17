Верховная Рада Украины приняла закон о новых правилах поступления в украинские вузы для крымских абитуриентов. В соответствии с ними, для крымчан предусмотрена одна тысяча бюджетных мест, но эти льготы распространяются только на вузы четырех южных областей: Херсонской, Запорожской, Николаевской и Одесской. Крымские общественники уже заявили, что будут требовать ветирования этого закона. Корреспондент Крым.Реалии разбирался, что именно ждет абитуриентов полуострова, и почему принятые поправки не устроили активистов.

Украинский парламент принял законопроект № 6116 о правилах поступлениях для крымчан 16 мая. «За» проголосовали 238 депутатов.

Принятый документ предполагает внесение трех правок в закон «О высшем образовании». Правка первая: крымским абитуриентам, получившим украинский сертификат об окончании школы, предоставляются квоты на бюджетное обучение в вузах четырех южных областей: Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской. Для поступления вместо ВНО им нужно сдать вступительные экзамены. Согласно второй правке, размер квот составляет одну тысячу мест госзаказа. И, наконец, правка третья: обеспечить углубленное изучение украинского языка крымским абитуриентам, поступившим по льготе. Больше никаких новшеств законопроект не предлагает.

Если Петр Порошенко его не ветирует, то закон вступит в силу после опубликования, а в действие – через месяц

​В данный момент принятые правки отправлены на подпись президента. Если Петр Порошенко его не ветирует, то закон вступит в силу после опубликования, а в действие – через месяц.

Пока в Украине действуют другие правила для поступления крымских абитуриентов в украинские вузы. Для крымчан существуют два способа стать студентом учебных заведений, расположенных на материке.

Первый состоит в том, что молодые люди с полуострова могут экстерном пройти обучение в школах, расположенных на материковой Украине, и получить соответствующий сертификат государственного образца. С этим документом абитуриенты могут участвовать во внешнем независимом оценивании на общих основаниях. В этом случае крымчане не могут претендовать на какие-либо льготы и преференции.

Второй способ предполагает льготные бюджетные места и не требует от крымских абитуриентов обучаться экстерном в украинских школах. Чтобы воспользоваться им, желающим нужно обратиться в образовательные центры «Крым – это Украина», расположенные в 12 вузах в разных частях страны. Там крымчане должны сдать три экзамена: украинский язык, история Украины и один вступительный экзамен (устанавливает учебное заведение). В 12 вузах, в которых действуют центры «Крым – это Украина», для крымских абитуриентов предусмотрены квоты на бюджетное обучение. Их количество составляет 20 процентов от общего числа мест госзаказа.

Чем недовольны общественники?

Соавторами принятого Радой законопроекта указаны 16 депутатов, представляющие разные фракции. В их число входит Николай Фролов, который до избрания нардепом был ректором Запорожского национального университета. А также Тарас Кремень – действующий профессор Николаевского национального университета.

Давайте посмотрим, кто авторы этого законопроекта? Это ректоры и бывшие проректоры. Они забирают тысячу мест, то есть государственные деньги, по сути, на свои вузы

​Главным инициатором принятия законопроекта является народный депутат от Блока Петра Порошенко Александр Спиваковский, который возглавляет парламентский Комитет по вопросам образования и науки. До избрания в Верховную Раду он был первым проректором Херсонского государственного университета.

Еще на стадии рассмотрения законопроекта против его принятия выступил ряд общественных организаций, которые занимаются вопросами поступления в украинские вузы для крымских абитуриентов. Общественники возмущены тем, что парламент к ним не прислушался и принял поправки Спиваковского. Теперь активисты собираются требовать от президента ветировать закон.

Представитель Центра гражданского просвещения «Альменда» Валентина Потапова считает, что авторы законопроектов лоббируют интересы собственных вузов, а не крымской молодежи.

«Давайте посмотрим, кто авторы этого законопроекта? Это ректоры и бывшие проректоры. Что они сейчас делают? Они забирают тысячу мест, то есть государственные деньги, по сути, на свои вузы», – сказала общественница в комментарии для Крым.Реалии.

Потапова и ее единомышленники расценивают то, что льготы будут распространяться только на вузы четырех областей Украины, как дискриминацию крымских студентов по признаку территории их проживания.

Неужели для поддержки депрессивных вузов Украины вам нужно взять детей, которые и так находятся в оккупации

​«Неужели для поддержки депрессивных вузов Украины вам нужно взять детей, которые и так находятся в оккупации. Не хотите ли вы для поддержки депрессивных вузов Украины обязать львовян поступать в Херсон, обязать полтавчан поступать в Херсон? Почему дискриминационная норма сейчас применяется для крымских детей?!» – возмущается общественница.

В принятых поправках ничего не говорится о Таврическом национальном университете, который в 2016 году был воссоздан в Киеве. Ректор ТНУ Владимир Казарин считает, что главной проблемой утвержденного законопроекта является то, что он может запутать крымских абитуриентов, которые планировали поступать в материковые вузы.

Нельзя на пороге вступительной кампании вносить сумятицу в мозги абитуриентов и их родителей

​«Я считаю самой главной опасностью то, что он был проголосован вчера. У нас с вами на календаре уже 17 мая, и нельзя на пороге вступительной кампании, которая начинается с 1 июля, вносить сумятицу в мозги абитуриентов и их родителей и дезориентировать их. Кто-то подумает, что только в Николаевскую и Херсонскую область надо ехать, больше никуда не пускают. Это неправда!», – сказал в комментарии для Крым.Реалии Владимир Казарин.

Слабым местом принятых поправок он также считает то, что, в соответствии с ними, крымчане могут претендовать на льготы только в случае, если получат сертификат о среднем школьном образовании украинского образца. А крымским абитуриентам, по словам Казарина, подобный документ получить крайне сложно. В результате, считает ректор ТНУ, на практике льготные места получит не тысяча крымчан, а единицы.

«Если это дискриминация, то окей»

Автор принятых поправок – народный депутат Украины Александр Спиваковский считает критику со стороны общественников необоснованной. В частности, по его словам, он не предлагает всем крымским абитуриентам в обязательном порядке получать аттестат о среднем образовании украинского образца. По словам Спиваковского, Министерство образования должно разработать для крымских абитуриентов упрощенную процедуру оформления украинского школьного диплома.

«Министерство образования и науки определит порядок признания этих детей для поступления через экзамены, а не через ВНО. Это работа Министерства образования и науки. Не нужно этим общественным организациям, еще не увидев поставления от Кабмина и МОНа, уже говорить о том, что там будет что-то не так», – сказал нардеп в комментарии для Крым.Реалии.

Спиваковский не отрицает, что его законопроект – лобистский. Но он заявляет, что лоббирует интересы юга Украины, а не вуза, которым раньше руководил. Депутат также опровергает обвинения в том, что его поправки являются дискриминационными.

Теперь 132 вуза могут принимать крымских школьников по этому алгоритму. Ну если это дискриминация, то окей

​«До сих пор было только 12 вузов. Это не было дискриминацией, а теперь, когда 120 вузов стало – это дискриминацией. Ну скажите, какая логика в этом? Теперь 132 вуза могут принимать крымских школьников по этому алгоритму. Ну если это дискриминация, то окей», – заявил Александр Спиваковский.

Сейчас мяч на поле президента Украины. От подписи Порошенко зависит, по какой системе в украинские вузы будут поступать крымчане. Но даже если глава государства не наложит вето, до последнего будет сохраняться неопределенность по поводу того, заработают ли новые правила во время текущей вступительной кампании. Спиваковский рассчитывает, что заработают. По его прогнозам, правительство примет все документы, которые урегулируют этот вопрос, до 15 июня.

Ректор ТНУ Владимир Казарин убежден, что имплементация закона затянется, и его нормы будут воплощены в жизнь только во время следующей вступительной кампании. А общественники надеются, что президент к ним прислушается и наложит вето на принятый депутатами закон.