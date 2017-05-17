В Херсоне наградили авторов сочинений о национально-освободительной борьбе украинцев и крымских татар

Школьники и студенты из Херсонской области стали победителями конкурса «На лучшие ученические произведения, посвященные истории национально-освободительной борьбы украинского и крымскотатарского народа с тоталитарным режимом СССР, и историческим параллелям с нынешней борьбой за государственный суверенитет и территориальную целостность Украины».

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, в конкурсе принимали участие и жители аннексированного Крыма. По словам организаторов, из соображений безопасности крымчане присылали свои работы под псевдонимами.

Первое место в конкурсе занял ученик 11 класса Первомайская ООШ I-III Верхнерогачинского района Херсонской области Сергей Артамонов. Ученик симферопольской школы Ялниз Йолджу получил награду за творческий подход.

Глава Херсонского городского Меджлиса Ибрагим Сулейманов вручил победителям ценные подарки и грамоты.

По его словам, в этом году конкурс вышел на «значительно более высокий качественный уровень».

После церемонии награждения победителей, для студентов и молодежи показали документальные фильмы, посвященные траурной дате.

Конкурс был организован крымскотатарским культурно-спортивным центром «Куреш» и проходил в рамках проекта «Украинская региональная платформа общественных инициатив», которая администрируется ОО Центр «Женские перспективы» совместно с БО «Фонд общины города Херсона «Захист» при поддержке Европейского Союза».

18 мая в Украине вспоминают трагические события 1944 года, депортацию крымскотатарского народа признали геноцидом.

Ежегодно в Крыму по случаю годовщины Дня депортации проходили массовые мероприятия, в том числе траурный митинг в центре Симферополя. После аннексии полуострова Россией в марте 2014 года, проведение подобных акций в Крыму запретили.