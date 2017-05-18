Третий четверг мая – Всемирный день вышиванки – праздник, который имеет целью сохранить народные традиции создания и ношения вышитой украинской одежды. Организаторы говорят, что это проблема многих украинцев, потому что мало кто знает историю и значение вышивки, и почему ее следует носить. За последние годы праздник стал масштабным. В этот день в Украине и мире происходит множество событий. Люди надевают национальную одежду и устраивают празднества, танцы, марши, конкурсы.

Основательница и инициатор Дня вышиванки Леся Воронюк рассказывает, что предложила праздник 11 лет назад среди Черновицкого студенчества. Надо было надеть вышиванку на пары.

«Сейчас это уже не просто вышивка-одежда, а символ украинской непокорности, свободы, солидарности с украинцами иностранцев, которые в этот день также надевают вышиванки», – говорит она.

Военнослужащий, член оргкомитета и один из основателей праздника Александр Ткачук вспоминает, как возникла идея отмечать День вышиванки.

С каждым годом привлекалось все больше и больше людей, праздник разрастался в черте города, затем страны, а сейчас имеет всемирный масштаб

​«Мы с Лесей вместе учились на факультете истории, политологии и международных отношений, были друзьями. Как-то мы стояли на перемене, и один из друзей подошел одетый в вышитую рубашку. И тогда пришла идея, чтобы в один день собраться и прийти вместе в вышитых рубашках и сделать такой праздник. На это мероприятие пришло около 10 человек. Было много скептиков, ведь в то время надевать вышиванку было еще не так популярно. С каждым годом привлекалось все больше и больше людей: сначала наш факультет, затем и другие факультеты Черновицкого университета, затем другие университеты, предприятия, праздник разрастался в черте города, затем страны, а сейчас имеет всемирный масштаб», – рассказывает Александр Ткачук.

Сейчас к акции присоединяются более 60 стран по всему миру. Организаторы уверены, что в этом году количество увеличится. По словам Леси Воронюк, ядром, конечно, является украинская диаспора. Но вокруг этого ядра появляется много иностранцев, которые солидарны с Украиной. Они надевают вышитую рубашку, чтобы показать и выразить свою поддержку, что они на украинской стороне в противостоянии с Россией.

Александр Ткачук говорит, что главная цель – объединить.

Вышиванка – это такой реальный уникальный символ, объединяющий нас – очень разных украинцев

​«Вышиванка – это такой реальный уникальный символ, объединяющий нас – очень разных украинцев, по политическим, религиозным взглядам, по языковому признаку. А украинец, где бы он ни проживал, все равно надевает вышиванку, несмотря ни на что. Поэтому люди по всему миру присоединяются», – отмечает он.

В честь этого праздника по всей Украине и мире происходит большое количество событий и мероприятий, различного рода акций: флешмобы, выставки, мегамарши в вышиванках, концерты, показы фильмов, этнографические лектории – все, что касается украинской культуры и вышитой рубашки.

Организаторы рассказывают, что планируют очень много событий.

В Черновцах будет уличный университет, где этнографы из многих уголков Украины будут демонстрировать национальную одежду разных регионов. Желающие смогут узнать интересные детали, о которых раньше не слышали и они не были известны, и таким образом будут поднимать свой уровень осведомленности.

Люди надевают, потому что чувствуют духовную потребность. Но мало кто разбирается в особенностях, значении

​«Это проблема, с которой мы столкнулись в процессе развития праздника, – говорит Александр Ткачук. – Люди надевают, потому что чувствуют духовную потребность. Но мало кто разбирается в особенностях, значении. Собственно, в прошлом году – на десятилетие – мы с Лесей создали документальный фильм «Наследие нации».

В этом году будет происходить много показов, как за рубежом, так и в Украине, в частности на Донбассе: Авдеевка, Северодонецк, Попасная.

Вышиванка – броня для воинов

Еще одна акция по случаю Всемирного Дня вышиванки – «Подари вышиванку защитнику». Акция зародилась 2 года назад. Идея принадлежит Александру Ткачуку, который служил на востоке Украины.

Многие военные надевают вышитые рубашки, и считают, что это своеобразная вышитая броня и защита. И тогда откликнулось много вышивальщиц, общественных организаций, активистов. Было передано несколько сотен рубашек в зону АТО. Из рассказов Ткачука, главной идеей было поднять боевой дух, показать и визуализировать образ украинского защитника. Это стало хорошим началом, поэтому люди в течение этого времени и далее присылают вышиванки, и для многих это символ борьбы и защиты. Они верят, что вышиванка придает им силы и оберегает их.

В этом году акция не будет такой массовой, как была раньше. Но все, кто присоединился, и в этом году смогут передать рубашки через Лесю и Александра. Связаться с организаторами можно через Фейсбук, или написать на официальную страницу праздника. Тогда они организуют передачу вышиванки на восток.

Мы являемся мостиком между вышивальщицами и волонтерами и нашими ребятами

​«Мы являемся мостиком между вышивальщицами и волонтерами и нашими ребятами. Эта акция постоянно действующая, и мы не ожидаем Дня вышиванки, чтобы им передать рубашки. Мы отправляем каждый раз, как только они поступают», – говорит Леся Воронюк.

Для новорожденных украинцев по вышиванке



Традиционной является акция, которая существует 6 лет – «Рождение в вышиванках», когда в родильные дома Украины передают рубашки для новорожденных. В этом году 140 вышиванок перейдут к маленьким детям.

«День вышиванки начинается с приятной миссии. В 10:00 мы будем в 1-м роддоме города Киева, по улице Арсенальная 5/11. Встретит нас главный врач, который проведет в несколько палат, и мы сможем передать маленькие рубашки матерям и их детям, – рассказывает Леся. – Все с радостью принимают такой подарок. Когда женщина решается стать матерью, она знает о том, что вышиванка является очень мощным оберегом для ребенка и для семьи. Поэтому в этих рубашках даже крестят детей и затем хранят много лет».

Мероприятия в Украине и мире

По случаю праздника в Украине также будут проводиться акции «Лучшая вышиванка», «Лучшее фото в вышиванке», флешмоб «Вышиванка объединяет». В Киеве состоится празднование на Софийской площади (марш, показ мод, выставки, шествие, концерт). Колокольни Софийского и Михайловского соборов соединят живую цепь единства Украины, Вышиванковый фест состоится в Одессе. Львов продемонстрирует корж «Вышиванка» длиной до 16 метров, а Тернополь – 12-метровый вышитый рушник единения между Украиной и диаспорой.

Мир также удивит своей любовью к вышиванкам: в Италии – парад и благотворительный вечер, в Германии – тематическое шествие, в Великобритании – марш, Латвия – шествие и возложение цветов, Турция сняла атмосферный видеоролик, будет происходить премьера фильма «Наследие нации» и фотоконкурс, во Франции – традиционные украинские танцы у Эйфелевой башни, на Кипре – презентация и выставка-показ, в Греции продемонстрируют украинские национальные костюмы и будут проводить фотоконкурс, в Канаде – автопробег, шествие, танцы, показ, концерт и т.д.