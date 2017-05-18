В Бахчисарайском районе прошло памятное мероприятие, организованное российскими властями. Об этом сообщают РИА Новости.

Мероприятие состоялось на железнодорожной станции «Сирень», где строится мемориальный комплекс жертвам депортации. В митинге-реквиеме приняли участие руководители Крыма, назначенные Россией: Сергей Аксенов, Владимир Константинов. Также присутствовали муфтий Крыма Эмирали Аблаев и митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь. Они возложили к памятному знаку – вагону-теплушке.