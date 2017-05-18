В Бахчисарайском районе прошло памятное мероприятие, организованное российскими властями. Об этом сообщают РИА Новости.
Мероприятие состоялось на железнодорожной станции «Сирень», где строится мемориальный комплекс жертвам депортации. В митинге-реквиеме приняли участие руководители Крыма, назначенные Россией: Сергей Аксенов, Владимир Константинов. Также присутствовали муфтий Крыма Эмирали Аблаев и митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь. Они возложили к памятному знаку – вагону-теплушке.
Молния из Крыма: задержанного в Симферополе Сервера Караметова отпустили. Также уже на свободе еще четверо крымских татар, которых задержали вместе с ним.
Верховный суд Крыма, подконтрольный России, отменил заседания по делу Ахтема Чийгоза. На суд собирались прийти многие соотечественники обвиняемого, а после отправится возлагать цветы к железнодорожному вокзалу.
В Судаке также прошел молебен памяти жертв депортации.
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