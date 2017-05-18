Испанский журнал La Vanguardia сообщает о запрете «георгиевских ленточек» в Украине. Европейское издание Politico пишет об отмене в Крыму заместительной терапии для наркозависимых. А британская газета The Times сообщает о требованиях американского ФБР получить детали банковских счетов бывшего руководителя избирательного штаба президента Дональда Трампа Пола Манафорта.



Испанское издание La Vanguardia публикует статью «Украина запрещает «георгиевскую ленточку» – символ советской победы над нацизмом». Газета пишет, что Верховная Рада запретила изготовление и ношение так называемых «георгиевских ленточек», которые считаются в России символом победы над нацистской Германией. В Украине же, отмечает каталонский журнал, такие ленточки ассоциируются с российской аннексией Крыма и боевых действиях на востоке страны. Газета приводит слова автора законопроекта о запрете «георгиевских ленточек» в Украине Антона Геращенко.

Эти ленты используют, чтобы расколоть украинский народ

«Так называемые «георгиевские ленточки» уже давно стали символом российской агрессии против Украины. Эти ленты используют, чтобы расколоть украинский народ», – цитирует испанское издание Антона Геращенко.



La Vanguardia пишет, что тем, кто будет носить «георгиевские ленточки» в Украине, будут угрожать штрафы от 850 до 1700 гривен, или административный арест до 15 суток. Газета добавляет, что это решение украинских властей вызвало возмущение в Москве, а пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова заявила, что оно было, якобы, недемократическим и таким, что может помешать объединению страны. Правда, при этом не объясняется, о какой именно стране идет речь.



Каталонский журнал отмечает, что представители проевропейской власти Украины планируют отменить праздник 9 мая и отмечать победу над нацизмом 8 мая, как в странах Евросоюза. В официальном языке Киева также исчезло название «Великая отечественная война», отмечается в статье La Vanguardia.





Европейское издание Politico публикует материал «Российский смертный приговор для крымских наркоманов». Журнал сообщает о судьбе крымчанина по имени Андрей Юденко. Издание пишет, что ему предоставляли заменитель наркотиков под наблюдением врачей. Он умер через два месяца после аннексии полуострова, когда в Крыму отменили курс заместительной терапии для наркозависимых. Издание добавляет, что в Украине такая терапия включена в государственную программу борьбы со СПИДом с 2006 года. В Крыму по этой украинской программе лечились 800 пациентов.

Для Юденко приход российских властей в Крым стал смертным приговором

В России это лечение запретили еще в 1998 году. За использование этой программы там установлено наказание в 20 лет заключения.

Издание отмечает, что для Юденко приход российских властей в Крым стал смертным приговором. Крымские пациенты даже написали письмо президенту России Владимиру Путину, но это ничего не дало.



Politico пишет, что с российской аннексией резко вырос уровень ВИЧ в Крыму. Издание отмечает, что пока не известно точное количество пациентов программы заместительной терапии, умерших после аннексии. Согласно показаниям пациентов и медицинского персонала, умерло от 80 до 100 человек. Эта ситуация, как заключает издание, породила так называемых крымских «терапийных» переселенцев, уехавших на украинский материк для дальнейшего лечения.

Британский журнал The Times печатает статью «ФБР выдвинуло требования о предоставлении банковских деталей счетов помощника Трампа». В материале говорится о Поле Манафорте, бывшем главе предвыборного штаба Трампа. Журнал пишет, что запрос о доступе к банковским счетам Манафорта появился после того, как Дональд Трамп уволил с должности директора ФБР Джеймса Коми. Британская газета напоминает, что Пол Манафорт возглавлял предвыборный штаб Трампа, а до этого работал на Партию регионов в Украине.



The Times добавляет, что сейчас против Манафорта не выдвинули ни одного обвинения. Он отвергает любое сотрудничество и координацию действий с Москвой во время предвыборной кампании в США. Как пишет газета, есть информация, что устранение Коми с должности директора ФБР вызвало появление возможных версий, что президент Трамп может осуществить дальнейшие перестановки в своем окружении. Личная лояльность к президенту является ключевым моментом, отмечает британская газета.