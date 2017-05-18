В Симферополе, Киеве, Херсоне и Новоалексеевке прошли памятные мероприятия, приуроченные ко Дню памяти жертв депортации крымскотатарского народа. Люди приносили цветы к монументам, участвовали в коллективных молитвах и проводили митинги.18 мая в Украине и других странах проходят мемориальные мероприятия. Ежегодно в этот день вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ выслали за пределы полуострова в Среднюю Азию. Всего было депортировано более 180 тысяч человек.

В Украине депортацию крымскотатарского народа признали геноцидом.