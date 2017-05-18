Доступность ссылки

logo-print
Все сайты RFE/RL
текст для поиска...
Фотогалереи

В городах Украины почтили память жертв депортации (фотогалерея)

В Симферополе, Киеве, Херсоне и Новоалексеевке прошли памятные мероприятия, приуроченные ко Дню памяти жертв депортации крымскотатарского народа. Люди приносили цветы к монументам, участвовали в коллективных молитвах и проводили митинги.

18 мая в Украине и других странах проходят мемориальные мероприятия. Ежегодно в этот день вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ выслали за пределы полуострова в Среднюю Азию. Всего было депортировано более 180 тысяч человек.

В Украине депортацию крымскотатарского народа признали геноцидом.

Херсон
1

Херсон

Херсон
3

Херсон

Херсон
4

Херсон

Херсон
5

Херсон

Херсон
6

Херсон

Херсонская область, поселок Новоалексеевка
9

Херсонская область, поселок Новоалексеевка

Херсонская область, поселок Новоалексеевка
10

Херсонская область, поселок Новоалексеевка

Киев
11

Киев

Киев
12

Киев

Симферополь
14

Симферополь

Адвокат Николай Полозов,&nbsp;Симферополь
15

Адвокат Николай Полозов, Симферополь

Симферополь
16

Симферополь

Симферополь
17

Симферополь

Симферополь
18

Симферополь

Симферополь
19

Симферополь

Наверх
XS
SM
MD
LG