Законом по «церкви-агрессору»

В Украине хотят обязать религиозные организации, связанные с Россией, перерегистрироваться и согласовывать назначение руководителей с правительством страны. Религиозные общины должны будут предоставить право перехода в другую конфессию. Об этом говорится в законопроектах, которые должна рассмотреть Верховная Рада. Авторы документов объясняют их потребностями национальной безопасности. Украинская православная церковь (Московского патриархата) эти инициативы называет ограничением религиозной свободы и «церковным рейдерством».



Законопроект №4511 – «Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Верховной Радой Украины государством-агрессором» – предполагает, что религиозные объединения, которые руководятся из России, не должны ставить под сомнение суверенитет, территориальную целостность и законы Украины. Они также должны уважать другие религиозные организации. В противном случае украинское правительство имеет право прекратить работу церкви-нарушителя закона в стране.

Проект закона предусматривает, что эти религиозные объединения будут согласовывать с правительством Украины назначение своего центрального и регионального руководства. Кроме того, эти организации должны изменить свой устав и перерегистрироваться. Украинское государство, со своей стороны, должно гарантировать им беспрепятственную деятельность в рамках законодательства.



Среди авторов законопроекта – координатор группы «Информационное сопротивление», член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Дмитрий Тымчук. По его мнению, целью законопроекта является не религиозная дискриминация или ограничения свободы слова, а соблюдение национальной безопасности.

Представители этой организации чувствуют, что имеют карт-бланш и полную безнаказанность

«Есть очень негативный опыт того, как представители определенной религиозной организации, подчиненной другому государству, с весны 2014 года выполняли функцию антиукраинского пропагандиста, а представители этих организаций совершали террористическую деятельность и работали в пользу группировок «ДНР» и «ЛНР». Представители этой организации чувствуют, что имеют карт-бланш и полную безнаказанность. Ведь пока нет эффективных законных методов прекратить их антиукраинскую деятельность. Поэтому мы стараемся обеспечить национальную безопасность Украины такими достаточно цивилизованными инструментами», – утверждает Тымчук.





В другом законопроекте – №4128 – речь идет об условиях перехода общины верующих от одной церкви к другой. Согласно тексту документа, для этого достаточно будет провести собрание, на котором большинство членов общины проголосует за новую версию ее устава.



Однако священники Московского патриархата и пророссийские СМИ намеренно искажают содержание документа, подчеркивает инициатор законопроекта – представитель «Народного фронта» и заместитель председателя комитета по культуре и духовности Виктор Еленский.

Это молитвенное стояние под парламентом – чисто политическая акция

«Этот документ перевирается Московской патриархией, которая стремится во всем быть полезной Кремлю. Это молитвенное стояние под парламентом – чисто политическая акция, ни один из участников которой, я уверен, не читал этого законопроекта», – утверждает депутат.



Виктор Еленский уточняет: изменения в украинское законодательство, которые прописывают механизм перехода религиозной общины в другую конфессию, не противоречат другим украинским законам. Более того, они соответствуют рекомендациям Европейского суда по правам человека, которые он сделал в деле «Свято-Михайловский приход против Украины». Речь идет о том, что религиозная община добровольно перешла из Московского патриархата в Киевский, однако сторонники УПЦ (МП), в конце концов, захватили здание церкви силой, а украинские суды – закрыли дело об этом.

Молитва под парламентом



Председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ (МП) епископ Ирпенский Климент. Он назвал происходящее «беспрецедентными событиями» в новейшей истории страны: по его мнению, «государство принимает абсолютно репрессивные дискриминационные законопроекты». Он пояснил, что эти законопроекты направлены не просто против УПЦ (МП), а против собственных граждан.



«Церковным рейдерством» и «ограничением религиозной свободы» со стороны государства называет последние законодательные предложения депутатов относительно церквей в Украине заместитель председателя отдела внешних церковных связей УПЦ (МП) отец Николай Данилевич.

Это возвращает нас в советские времена, когда церковь хотят поставить под тотальный контроль государства

«Это возвращает нас в советские времена, когда миллионы верующих и тысячи священнослужителей хотят поставить под тотальный контроль государства. Мы будем протестовать всеми законными и легитимными способами против принятия этих законопроектов. Иначе – взорвется вся Украина, – предупреждает священнослужитель. – Если у нас будут забирать храмы в Западной Украине, то я не исключаю, что у других конфессий будут забираться храмы в Восточной и Южной Украине».



По словам отца Николая Данилевича, только за последние двое суток верующие собрали более 300 тысяч подписей против упомянутых законопроектов.



Между тем, в Украине имеют место случаи, когда верующие вместе с храмом переходят из Московского в Киевский патриархат.

А в части украинских городов священники Московского патриархата еще 17 мая инициировали протесты против возможных законодательных изменений относительно деятельности церквей.



В Запорожье в Покровском соборе в среду произошло «молитвенное стояние» священников Украинской православной церкви Московского патриархата и верующих этой церкви против законопроекта «Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Верховной Радой Украины государством-агрессором».



Первоначально акцию планировали провести в центре города под стенами Запорожской ОГА. Но после встречи с главой региона Константином Брылем и подписания с ним и католическим епископом Яном Собилом совместного обращения к народным депутатам с просьбой проанализировать все нюансы указанных законопроектов, место проведения акции изменили.

Эти законопроекты дают свободу рейдерским захватам наших храмов

«Мы планировали эту акцию, «молитвенное стояние», провести перед облгосадминистрацией. У нас было две цели. Первая – это помолиться. Вторая – донести нашу точку зрения до депутатов Верховной Рады. Губернатор взял от нас функцию донести нашу точку зрения до представителей парламента. Поэтому я считаю, что общая молитва должна происходить в храме. Эти законопроекты дают свободу рейдерским захватам наших храмов. Эти законопроекты обсуждали на Всеукраинском совете церквей. Все конфессии высказались против, кроме конфессии церковных «сепаратистов», которые называются в СМИ Киевским патриархатом», – рассказал отец Лука, митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ (МП).



Наличие организационных и экономических связей с российским руководством церкви запорожские представители УПЦ (МП) отрицают.

Никакого отношения российское государство или его представители не имеют к нам. У нас каноническое, молитвенное единство

«Я не знаю, как на меня влияет Москва. Патриарх Московский без моего ведома не может приехать сюда. Покажите мне хоть одну платежку, где бы я заплатил или перечислил средства в Москву. Посмотрите документы юридические, уставные, кто является учредителем Украинской православной церкви. Собор. Кто есть члены Собора? Епископат, священники и верующие, монахи. Граждане Украины. Никакого отношения российское государство или его представители не имеют к нам. У нас каноническое, молитвенное единство», – заявил митрополит Лука.





В пятом пункте устава УПЦ (МП) указано, что эта организация является «самоуправляемой частью Русской Православной Церкви», то есть связь с Россией этой конфессии подтверждена в ее же учредительных документах. Потребует ли Украина изменения в уставе этой нормы в случае принятия изменений в законодательство – пока не известно.









Представители Московского патриархата уже доказывают свою точку зрения относительно изменений религиозного законодательства в Европарламенте.





Политолог Константин Бондаренко, который принимал участие в пресс-конференциях вместе с представителями Украинской православной церкви (Московского патриархата), обратил внимание на то, что УПЦ до сих пор остается едва ли не единственным институтом, который объединяет всю Украину – и Крым, и неподконтрольные районы Донбасса. Он говорит, что «попытки принять относительно этой церкви репрессивные меры показывают деструктивность позиции некоторых политиков по отношению к своему государству и народу Украины».



Такого же мнения придерживается политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Он напомнил о результатах недавнего исследования, проведенного социологической фирмой «Юкрейниан социолоджи сервис» при Институте социологии НАН Украины, согласно которому 61% украинский выступают против любого вмешательства государства в религиозную сферу.



С подобными заявлениями выступили и оппозиционные депутаты, один из них – экс-регионал, а ныне внефракционный Андрей Деркач. Упомянутые законопроекты являются «целенаправленной дискриминацией крупнейшей религиозной общины (Украины – ред.)» и нарушением украинской Конституции, пишет Деркач в соцсетях, созывая верующих на протест.





Среди аргументов против изменений в законодательство о религии в УПЦ (МП) также приводят мнение о том, что они является крупнейшей конфессией в Украине, но при этом испытывают давление.



Другую ситуацию показывают соцопросы. К примеру, фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива в своем исследовании во всех регионах Украины обнаружил, что в среднем более 44% украинцев является верующими Киевского патриархата, тогда как Московского – 20%, а около 11% – относятся к Украинской греко-католической церкви.



Подобные цифры показывает и совместный опрос, сделанный Центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS, Социологической группой «Рейтинг», Центром Разумкова и Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Раскол общества или «религиозная миграция»?



В Украине сохраняется риск раскола общества по тем или иным линиям разделения, утверждает архиепископ Харьковский и Полтавский Украинской автокефальной православной церкви Игорь Исиченко. Но добавляет, что «большего риска раскола, чем несет УПЦ (МП), трудно представить». Что касается двух законопроектов, изменяющих условия деятельности религиозных организаций, Игорь Исиченко опасается, что должностные лица, которые получат дополнительные рычаги влияния на церковь, не обязательно будут отстаивать интересы Украины.

Политика государственного протекционизма ухудшает религиозную ситуацию и отношения различных конфессий на местах

«Политика государственного протекционизма обычно ухудшает религиозную ситуацию и отношения различных конфессий на местах. Надеюсь, во время обсуждения в парламенте депутаты исправят те недостатки законопроекта, которые позволяют волюнтаристски толковать его положения», – надеется священнослужитель.



УПЦ Киевского патриархата, так же как официальные представители других религий, взяли паузу в оценке этих законопроектов.



Андрей Юраш, религиовед и директор Департамента по делам религий и национальностей украинского Министерства культуры, признает, что законопроект №4511 имеет признаки ограничения религиозной свободы, однако объясняет их «неоднозначной ролью УПЦ (МП)» в событиях на востоке страны.



«Законопроект 4511 стал следствием идеологической ситуации, связанной с украинской православной церковью и ее неоднозначной ролью в процессах, которые произошли на востоке Украины во время фактической войны. Второй очень важный момент – сейчас это повод для нагнетания истерии, испытания силы и доказательства абсолютно спекулятивных вещей», – утверждает представитель Минкульта.





Андрей Юраш предполагает, что в УПЦ (МП) есть установка: нельзя идти ни на какие уступки, на реализацию каких-либо объективных инициатив, несмотря на то, что в религиозном пространстве Украины есть огромный конфликтный потенциал.

Есть группа тех, кто не хочет с этим соглашаться, создается конфликт

«В обоих случаях есть небольшая группа тех, кто не хочет с этим соглашаться, создается конфликт. Скажите, пожалуйста, может ли государство постоянно наблюдать за тем, что уже в более чем сотне случаев возникают подобные конфликты? Для того, собственно, и предложен законопроект, чтобы предоставить механизм решения конфликтных процессов», – говорит он.



И Андрей Юраш, и другие специалисты утверждают, что процесс «религиозной миграции» из-за изменений в законодательстве, которые упрощают переход общин между конфессиями, не станет массовым.



Мониторинг Минкульта Украины за последние годы показал 150 фактов перехода общин к другой церкви, около 80 из них сменили УПЦ (МП) на УПЦ КП, но и по другим конфессиям происходят подобные переходы. Андрей Юраш утверждает, что этот процесс не является масштабным, однако он отражает «реальный объективный общественный заказ».