«Чем больше нажрался, тем веселее становится»

Центр разработки национальной алкогольной политики (ЦРНАП) подготовил законопроект, вводящий запрет на демонстрацию потребления спиртных напитков по телевидению с 6 до 23 часов. Речь идет о запрете на показ распития крепких напитков "в теле-, видео-, кинопрограммах, документальных и художественных фильмах". В ЦРНАП считают, что в большинстве случаев демонстрацию употребления спиртного "следует воспринимать как скрытую рекламу, а точнее стимулирование (маркетинг) потребления алкогольной продукции".

О разработке вышеупомянутого законопроекта Центр уведомил специальным письмом премьер-министра Дмитрия Медведева. Кремль комментировать это предложение отказался. Руководитель Центра Павел Шапкин полагает, что такие фильмы, как "Ирония судьбы, или С легким паром", детям смотреть нельзя, а его инициатива запретить показ распития спиртных напитков по телевидению рано или поздно будет поддержана.

– Если можно, подробнее, о чем говорится в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву?

– Мы предлагаем дать поручение Роскомнадзору, ФАСу, Федеральной антимонопольной службе, Минздраву и Минюсту посмотреть этот законопроект, дать замечания, и уже с учетом этих замечаний мы его доработаем и, соответственно, будем договариваться с депутатами и членами Совета Федерации, чтобы они вносили.

– Вообще, ваш центр – это государственная организация? Как он финансируется?

У нас смертность в результате случайных отравлений алкоголем с 2005 года упала в шесть раз

– Мы общественная организация. Вот, например, система "Булагет" в Швеции, то есть государственная питейная монополия, была создана именно усилиями общественных организаций в середине 19-го века. А что нам удалось реализовать, ну, например, систему ЕГОИС, собственно, мы ее еще в 2003 году разработали, которая сейчас вот внедрена уже в розничную торговлю на территории всей страны. Ввели акцизы на спиртосодержащие жидкости двойного назначения под видом бытовой химии. С тех пор у нас смертность в результате случайных отравлений алкоголем, я имею в виду с 2005 года, упала в шесть раз, именно за счет этой меры. Так как производство этих видов продукции снизилось порядка в 200 раз только за первый год. 300 миллионов литров технического спирта продавалось в розницу под видом продукции бытовой химии, без акцизов – в этом проблема была. Ограничение ночных продаж – это тоже наша инициатив была, введение такого ограничения. Пошла борьба, наконец, с продажей алкоголя несовершеннолетним. То есть мы пытались возбуждать административные дела, нам приходили отказы почему-то от прокуратуры, вот сейчас уже всем понятно, что продавать алкоголь детям запрещено.

– Но все-таки на чьи средства вы существуете?

– На собственные средства. Нам никто не платит за это.

– Что значит собственные? Это какие-то пожертвования, какие-то организации вам перечисляют?

– Нет, у нас это просто бесплатная работа. Не все же за деньги надо делать. Есть вещи, которые просто требуют как бы определенных усилий, и люди за это ничего не получают.

– Я понимаю, что можно работать без зарплат, но все-таки реализация каких-то программ, по крайней мере тех, о которых вы говорили, выглядит так, что это требует каких-то средств.

Мы даем идею, мы показываем принципиальную схему, как это можно реализовать

– Понимаете, требует средств со стороны, например, регулирующих органов, то есть им выделяются бюджетные строки и так далее. Но мы с этих денег ничего не получаем. То есть понятно, что это реализуется за счет в том числе разработок, которые оплачиваются, но мы даем идею, мы показываем принципиальную схему, как это можно реализовать, к чему это может привести, и для нас это совершенно как бы благотворительная деятельность.

– Ставит ли центр своей целью вообще запрет на употребление алкоголя в России или, по крайней мере, сведение его до минимума?

– Это цель смешная, потому что, во-первых, это запретить нельзя. Здесь нужно взвешенно подходить к этой теме. Есть масса вещей, с которыми можно сейчас бороться, например, с нелегальным алкоголем, с некачественным алкоголем, и вот его надо запрещать. Но вообще, что касается легальной алкогольной продукции, то, естественно, пока в ней будет потребность, эта потребность будет закрываться. И люди всегда смогут найти какой-то нелегальный алкоголь либо алкоголь домашней выработки. То есть нельзя запретить процесс биохимии законом. Вообще, алкоголь получается, просто если вы оставили банку с соком открытую или там бутылку, сам по себе получается в результате брожения. Поэтому полностью что-то запретить нереально. Но ограничения разумные – такие как "нельзя детям продавать алкоголь" – должны существовать.

– Ну, а вот то, что вы предлагаете запретить демонстрацию потребления спиртных напитков по телевидению, вы считаете, это реализуемый запрет? Ведь все-таки, ну, давайте вспомним самые народные фильмы, я не знаю, "Ирония судьбы"...

Зачем детям сидеть и смотреть, как мужик напился, и куда-то не в тот город его отвезли, и он там несет несвязные фразы?

– С этой практикой пора заканчивать. Они слишком любимые, эти фильмы – до такой степени, что не обращают внимания на то, что в них происходит. Зачем детям сидеть и смотреть, как мужик напился, и куда-то не в тот город его отвезли, и он там занимается тем, что долгое время несет какие-то несвязные фразы? В чем для детей ценность этого фильма? Я считаю, что вообще надо думать о подрастающем поколении. Потому что нам с вами, например, бесполезно объяснять, что алкоголь вреден, полезен и тому подобное, мы уже про это достаточно осведомлены. А вот детей надо изолировать.

Поэтому мы говорим: давайте будем убирать сцены потребления алкоголя с шести утра до 23:00. Собрались там ночью и смотрите свои "Особенности национальной охоты". Зачем детям это смотреть? Это фактически их настраивает на то, что это приемлемый образ жизни, приемлемый образ поведения. Даже чем больше нажрался, извините, тем веселее становится. То есть мы все прекрасно понимаем, взрослые люди, что от алкоголя достаточно много негативных последствий, и мы своим детям водку наливать не будем. Но почему мы их заставляем это смотреть? Давайте взвешенно подходить к этому вопросу. Пусть режиссеры знают, что не надо строить сюжеты фильмов на пьянках.

Да, это вокруг нас существует, но здесь замкнутый круг получается: пока мы по телевизору показываем, как наши любимые герои надираются до того, что встать не могут, например, дети это все видят, на этом воспитываются, и потом им очень тяжело объяснить, что, вообще-то, пить вредно, что могут там какие-то негативные последствия быть. Потом начинается – давайте там, значит, надписи писать на бутылках какие-то, предупреждающие. А вот давайте с телевизора начнем все это делать.

– Легко предусмотреть крайне негативную реакцию на подобного рода предложение. Кто-то даже, может быть, над вами будет смеяться. Вы готовы к такой реакции?

Вообще-то, уже пишут гневные письма, и даже, кстати, Никита Михалков написал тоже такое письмо – про недальновидность

– Вообще-то, уже пишут гневные письма, и даже, кстати, Никита Михалков написал тоже такое письмо – про недальновидность, про то, что к революции приведет запрет на демонстрацию процесса потребления алкоголя. Сейчас это воспринимается болезненно, но главное – начинать думать в этом направлении. Ведь с табаком тоже появились надписи предупреждающие на телеэкранах, но я считаю, что надо было дальше идти и вообще вырезать эти сцены. По крайней мере, давайте говорить про то, что новые фильмы нельзя будет снимать с демонстрацией процесса употребления спиртного. Кстати говоря, и с сигаретами то же. А про старые фильмы можно отдельно обсудить, может быть, сделать какие-то более мягкие условия для демонстрации, но, тем не менее, я считаю, что это вопрос ответственности. Нужно сначала давать телеканалам предупреждение, а уже потом переходить к суровым санкциям и где-нибудь к 2020 году на 90 суток приостанавливать деятельность за то, то запрет нарушается. Но сначала – предупреждение.

– Но может, вам все-таки стоило предлагать такой законопроект, вначале добиваясь того, чтобы новые фильмы снимались без сцен с употреблением алкоголя, а потом уже бороться с теми фильмами, которые уже давно есть? Потому что, если следовать этому запрету, большую часть фильмов, которые выходили в российский прокат, придется запретить. Сериал "Менты" каждый раз заканчивается тем, что, раскрыв очередное дело, группа оперативников убойного отдела решает выпить, иногда в кадре появляется та или иная бутылка, иногда даже "продакт плейсмент", там ведь какие-то коньяки рекламировались.

– Мы обращались к руководству всех телеканалов, я написал полсотни писем, в Союз кинематографистов с предложением: давайте вы добровольно на себя возьмете самоограничения, об этом подумаете. Ответа не последовало ни от кого, ни одного ответа не было! Ну, по крайней мере, сейчас можно уже вплотную с этим работать, вводить запреты и вводить санкции за нарушение этого запрета. И да, конечно, будут гневные письма, такая острая реакция, не без этого. В свое время, когда мы ограничивали возможность реализации спиртных суррогатов под видом бытовой химии, там и угрозы были физического воздействия, но ничего, все это уже реализовано, все это работает.

– Вы сказали, что писали письма, но никто на них не отреагировал. Вам не кажется, что это свидетельство того, что просто ваше предложение не воспринимается всерьез?

– Пускай оно не воспринимается всерьез сейчас, может быть, оно воспримется, когда пойдут уже внесенные законопроекты, когда уже пойдет их рассмотрение в установленном порядке, в первом чтении, когда будут писаться заключения ведомствами, заключение правительства на этот законопроект. Может быть, не с первого раза, но тем не менее... Вот в свое время, когда мы писали требование о предъявлении паспорта при приобретении алкогольной продукции, первые пять законопроектов были отклонены, а сейчас это уже давно работает. Так что ничего страшного.

Сценарист сериалов "Менты", "Шеф", "Ленинград-46", "Высокие ставки", "Невский"​ Андрей Тумаркин говорит, что в теории он совершенно не против, чтобы в кино меньше показывали алкоголь, никотин, наркотики и даже секс, "но у нас такая сложная страна, что у нас очень любят запрещать все раз и навсегда, а дальше хоть трава не расти".

Убери алкоголь из "Иронии судьбы" – и что останется?

– Вспомните, как это было с запретом на курение в ресторанах, ведь могли же оставить и заведения для курящих, однако не сделали этого. Что касается фильмов и сериалов, то какие-то вещи – те же сцены с выпивкой – являются частью художественного замысла режиссера или сценариста. Банальный пример: убери алкоголь из "Иронии судьбы" – и что из этого останется? Или "Особенности национальной охоты"? А есть фильмы, в основе которых лежит борьба с наркотиками, в которых актеры показывают, к чему это приводит, одно время со стороны государства был заказ на такие фильмы. И вот как такое кино можно снять, не показывая эти сцены?

Я считаю, что показы сцен употребления алкоголя можно запретить в утреннее и дневное время, когда дети приходят из школы, а после 19 часов, когда родители уже дома, эти фильмы уже можно показывать. И пусть родители решают, стоит их детям такое смотреть или нет. Потому что если в целом следовать этим запретам – не пить, не курить – у нас будет аморфное кино и аморфные сериалы, абсолютно не жизненные, а-ля "Следствие ведут знатоки", где идеальные и сотрудники милиции, и даже преступники интеллигентные. Те же "Менты" взяли своей жизненностью и характерностью героев, а убери оттуда все "отягчающие", будет ли это интересно зрителю? Сильно сомневаюсь.

Другая важная причина, по мнению Тумаркина, почему телевизионный запрет не решит проблем с алкоголизацией молодежи, состоит в том, что подрастающее поколение телевизором практически не интересуется, а все сериалы и фильмы, как правило, смотрят в интернете.

В Центре разработки национальной алкогольной политики считают, что благодаря предлагаемым ими ограничениям уровень потребления алкоголя в стране к 2020 году снизится на 55%. Эта же цифра заявлена в Концепции реализации госполитики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма, которая была принята правительством РФ в 2009 году. В ней тоже одной из мер по борьбе с алкоголизмом является "ограничение (вплоть до полного запрета) скрытой рекламы алкогольной продукции, привлекающей общественное внимание".

Ежегодно от последствий алкоголизма умирает около 0,5 млн россиян

По данным общества "Трезвая Россия", в стране около 10 млн граждан, злоупотребляющих алкоголем. И в два раза больше тех, кто регулярно выпивает. По данным Роспотребнадзора, алкоголиков в России в два раза меньше (чуть больше 5 млн), но на учете состоят лишь 1,7%. При этом ежегодно от последствий алкоголизма умирает около 0,5 млн россиян.

Вадим Дробиз из Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя ЦИФРРА считает предложение об ограничении показа сцен с употреблением алкоголя "полной бессмыслицей и ахинеей":

Давно доказано, что никакие запреты и ограничения в алкогольной теме не работают

– Уже давно доказано, что никакие запреты и ограничения в алкогольной теме не работают, а само предложение напоминает старый спор, что должна отражать культура: реальную жизнь или создавать лубок, некий идеальный образ, как это было в 30–50-х годах прошлого века. Бороться с алкоголизмом можно только одним способом, как это сделали в Западной Европе: повышением уровнем жизни и его изменением в сторону более высокого качества, когда у людей появляются другие интересы, кроме как приложиться к бутылке. Вот в этом направлении и надо работать.

В "Национальном рейтинге трезвости" самыми непьющими регионами в 2016 году признаны Чеченская Республика, Ингушетия и Дагестан, а самыми пьющими – Магаданская область, Чукотский автономный округ и Коми.