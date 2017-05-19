Беглый президент Виктор Янукович опять не появился, даже виртуально, в Оболонском районном суде города Киева, где проводили очередное заседание по обвинению его в государственной измене. Адвокаты говорят, что Янукович стремится присоединиться к заседанию, но прокуроры его не хотят слушать. Прокуроры же заявляют, что ему предложили три средства воплощения такого желания и он ни одним не воспользовался. Если Янукович не появится в суде и в дальнейшем, хотя бы через видеосвязь, то судебный процесс может проводиться заочно. В течение всего заседания 18 мая защита пыталась перенести дальнейшее рассмотрение и, в конце концов, этого добилась. Это ‒ затягивание, утверждают в Главной военной прокуратуре.

Адвокаты Януковича хотят, чтобы Министерство юстиции Украины и Оболонский суд обратились в Минюст России и Ростовский суд с просьбой обеспечить видеосвязь с подсудимым. Ссылаются на правила обеспечения международной правовой помощи.

Судья Девятко отметил, что Виктор Янукович обвиняется в государственной измене, в частности в призывах к вводу российских войск, поэтому сотрудничество с правоохранительными органами России в данном случае невозможно, по мнению суда.

«При таком обвинении суд считает, что обращение за международной правовой помощью в рамках этого дела к Российской Федерации будет противоречить той цели и задачам конвенций, которые были ранее подписаны между Украиной и Российской Федерацией. Суд разъясняет стороне защиты, что у обвиняемого Януковича есть не только право на участие в судебном заседании, но есть и обязанность явиться на судебное заседание», ‒ отметил судья.

Услышать не каждого ‒ правовая борьба за включение

Адвокаты Януковича уверяют, что экс-президент готов сотрудничать и выйти на связь в любой момент, но с Ростовского суда. Отказ сделать предложенные обращения защита считает нежеланием слышать Януковича. Адвокат Виталий Сердюк заявил, что из-за отказа Оболонского суда обратиться за международной правовой помощью в Минюст защита будет готовить обращение в Европейский суд по правам человека.

По их мнению, скайп-связь не дает возможности установить личность, а также адвокаты отмечают, что суд не разъяснил, надо ли, чтобы рядом с Януковичем находился сотрудник прокуратуры. О личном присутствии подзащитного в суде, говорят, что это возможно только после того, как будет расследовано покушение на убийство Виктора Януковича.

«Конечно, легче говорить, что он в чем-то виноват и не слышать его позицию в ответ. Мы видим, что прокуратура пыталась применить такой сценарий ‒ провести заседание без участия нашего клиента, не услышав его мнение. Такое не получится», ‒ заявил адвокат Виталий Сердюк.

Виктору Януковичу предложили включиться через видеосвязь тремя способами, которые не требуют пребывания именно в Ростовском российском суде, объясняют прокуроры. Даже эта возможность является определенными уступками стороне, отмечает прокурор Руслан Кравченко. В подготовительном заседании обвиняемого не допрашивают и оно может происходить при его отсутствии, отмечают прокуроры и обвиняют адвокатов в затягивании процесса.

Участвовать в видеоконференции является его правом, а не обязанностью. Он им не воспользовался

«Эти заявления направлены на манипулирование мнением общества. Считаю, что данные действия направлены на затягивание судебного процесса. Участвовать в видеоконференции является его правом, а не обязанностью. Он им не воспользовался. О какой искренности заявлений в дальнейшем можно говорить?» ‒ замечает Кравченко.

Один же раз видеодопрос сработал или нет?

Защита напоминает, что в деле о расстрелах на Майдане Янукович давал показания в Святошинском суде через телемост и запрос тогда посылали именно через Минюст.

Адвокат семей Небесной сотни Виталий Титич отмечает, что это было прогнозируемо: представители Януковича спланировали эту схему тогда, чтобы ее легализовать и использовать сейчас. Он предвидел это и писал в блоге еще осенью прошлого года ‒ к чему на самом деле ведет тот допрос, который вызвал столько внимания.

«Юрист, немножко стратегически мыслящий, должен был это предвидеть. Учитывая то, что произошло тогда, как формально выглядели попытки привлечь Януковича к ответственности, а по результатам имели шоу, создавшее положительные преюдиции для Януковича, которые использует его защита», ‒ замечает Титич.

Прокуроры подали ходатайство о проведении так называемого «заочного» судебного процесса, то есть при отсутствии Виктора Януковича. Объяснили это тем, что беглый президент скрывается от следствия, находится в розыске и не появляется в суде. Для изучения документов защита попросила перерыв, который суд предоставил 29 мая.

Прокуратура просит пожизненного заключения для Януковича. Руслан Кравченко говорит, что в случае обвинительного приговора спецслужбы смогут привести приговор в исполнение.

Адвокат семей Небесной Сотни Виталий Титич в очередной раз предсказывает, что у дела нет будущего, и чем абсурднее будет приговор, тем больше радости будет у Виктора Януковича, потому что появятся мотивы обращаться в международные инстанции и говорить о политическом преследовании.