В России подготовили законопроект о запрете на демонстрацию потребления спиртных напитков по телевидению с 6 до 23 часов. Его составил Центр разработки национальной алкогольной политики, который уже направил документ во все профильные ведомства. В частности, они предлагают запретить показ любых программ и фильмов, где присутствует распитие спиртного. Для Крым.Реалии свое мнение по поводу целесообразности данной меры высказали крымские политики, врач-нарколог и телевизионный менеджер.

Центр разработки национальной алкогольной политики (ЦРНАП) заявил о своем законопроекте 17 мая. Представители этой организации предлагают внести изменения в статью 4 федерального закона «О средствах массовой информации» (недопустимость злоупотребления свободой массовой информации). ЦРНАП хочет дополнить ее нормой, запрещающей с 6 до 23 часов демонстрировать потребление алкогольной продукции в теле-, видео-, кинопрограммах, документальных художественных фильмах.

Общественники считают, что показ распития спиртного по телевидению – это скрытая реклама и стимулирование употребления алкогольной продукции.

Общественники считают, что показ распития спиртного по телевидению – это скрытая реклама и стимулирование употребления алкогольной продукции

«Мы предлагаем дать поручение Роскомнадзору, ФАСу, Федеральной антимонопольной службе, Минздраву и Минюсту посмотреть этот законопроект, дать замечания, и уже с учетом этих замечаний мы его доработаем и, соответственно, будем договариваться с депутатами и членами Совета Федерации, чтобы они вносили», – сказал в интервью Радио Свобода руководитель Центра Павел Шапкин.

Инициатива ЦРНАП вызвала бурное обсуждение в медиа и социальных сетях. Учитывая, что, в случае принятия данного законопроекта, он будет распространяться и на Крым, мы решили узнать мнение крымских политиков по поводу этого документа. Также Крым.Реалии попросили высказаться врача-нарколога и медиа-менеджера из Крыма.

«Это у нас как невинное занятие»

Сторонником запрета на демонстрацию алкоголя по ТВ оказался депутат крымского парламента, подконтрольного России, Сергей Шувайников.

Это у нас как невинное занятие: приняли, похмелились, пошли работать. А потом это кончается трагедией

«Показ принятия в передачах, в фильмах спиртных напитков воздействует негативно. Я сам не раз плевался, особенно когда это были рекламные вещи. Хоть там и надпись есть – реклама табака и напитков, но это роли не играет. Лучше это убрать. А то это у нас как невинное занятие: приняли, похмелились, пошли работать. А потом это кончается трагедией», – сказал Шувайников.

Депутат убежден, что просмотр фильмов и передач, в которых выпивают, в первую очередь негативно влияет на молодежь, которая в итоге воспринимает употребление спиртного как что-то нормальное.

Противоположного мнения придерживается руководитель крымского отделения партии «Коммунисты России» Леонид Грач. Политику инициатива российских общественников напомнила введение сухого закона Горбачевым. По мнению Грача, это не решило проблему алкоголизма, но привело к уничтожению крымских виноградников и редких сортов вин. Точно такой же эффект, считает политик, будет, если принять законопроект ЦРНАП.

Все считают, что через экран идет пропаганда. Но какая это пропаганда? Пропаганда – на улице

«Это идиотизм – идеологический и политический! Потому что из фильмов, которые уже сняты в свое время, которые стали классикой, как вырезать эти кадры? Из той же «Иронии судьбы», как? Все считают, что через экран идет пропаганда. Но какая это пропаганда? Пропаганда – на улице. В пивнушках пьют пацаны, спилось старшее поколение, которое разуверилось во всем», – отметил Леонид Грач.

Это законотворчество людей, о компетентности которых я не имею ни малейшего представления

Депутаты Госдумы из Крыма, от которых в том числе может зависеть принятие законопроекта, пока никак его не комментировали. Корреспондент Крым.Реалии обратился к одному из них – Константину Бахареву. Он удивился, что есть такая законодательная инициатива, и несколько раз переспросил, ничего ли мы не перепутали. Комментировать идею общественников депутат в итоге отказался.

«Я стараюсь комментировать либо результаты своей законотворческой работы, либо коллег-депутатов, когда речь идет о законопроектах, которые находятся на рассмотрении в Государственной Думе или хотя бы на стадии разработки. То, о чем вы говорите, это законотворчество людей, о компетентности которых я не имею ни малейшего представления», – сказал Константин Бахарев.

«Любая антиалкогольная тема эффективна»

Врач-нарколог из Бахчисарая Асан Кадыров, который много лет лечит людей от алкоголизма, поддержал идею запрета на демонстрацию распития спиртного.

«Криминальное чтиво» когда-то был толчком для многих любознательных людей. А вот о последствиях употребления алкоголя и психоактивных веществ практически нигде не говорят

«Любая антиалкогольная тема всегда эффективна. Дело в том, что по телевизору рекламируют алкоголь и даже психоактивные вещества. В фильмах показывают, как порошки нюхают, употребляют, покупают. «Криминальное чтиво» когда-то был толчком для многих любознательных людей. А вот о последствиях употребления алкоголя и психоактивных веществ практически нигде не говорят», – сказал Асан Кадыров в комментарии для Крым.Реалии.

Врач-нарколог занимает радикальную позицию и считает, что люди вообще не должны принимать алкоголь. Поэтому приветствует любую инициативу по борьбе с алкоголизмом, в том числе, предложенную российскими общественниками.

Не согласен с ним медиа-менеджер Михаил Шматов – экс-директор ГТРК «Крым», который сейчас возглавляет телеканал «UA:Крым». Он расценил антиалкогольную инициативу ЦРНАП как «перекос».

Берешь их комплект «скрепных» фильмов, чем они гордятся, и здесь же есть то, что они собираются запрещать

«Если говорить, что Россия собирается такое вводить в своем информационном пространстве, то у меня, конечно, кроме чувства жалости к россиянам это ничего не вызывает. Во-первых, навскидку приходят такие достаточно классические интересные вещи «Белое солнце пустыни», «Москва слезам не верит», «Ирония судьбы», «Кавказская пленница». Просто в ассортименте берешь их комплект «скрепных» фильмов, чем они гордятся, и здесь же есть то, что они собираются запрещать», – сказал Михаил Шматов.

По его мнению, этот законопроект является не только неэффективным, но и таким, который сложно воплотить в жизнь. Поскольку, если он будет поддержан, станет непонятным, что делать с кинематографической продукцией.