Крым, Россия и фашизм

Специально для Крым.Реалии

В 1995 году итальянский философ Умберто Эко сформулировал 14 признаков фашизма, отметив, что если в государстве реализуется хотя бы половина из них, то это уже самый настоящий фашизм. В путинской России фашистские тенденции полным ходом набирают обороты, а Крым стал прекрасным полигоном для отладки этой адской машины. Крымчане, которые так неистово боялись мифических украинских нацистов, не заметили, как попали в лапы реального фашиствующего режима.

Первый признак фашизма, который называет Умберто Эко, – традиционализм с присущим ему «возвращением к истокам». Отсюда фанатичное увлечение прошлым, которое активно уводит прочь от настоящего и будущего.

Нынешняя крымская действительность – это тотальная ориентация в прошлое с его «героическими» традициями, на которые должны ориентироваться современные крымчане. Поэтому после аннексии памятники в Крыму растут как грибы после дождя – Екатерине Второй, «зеленым человечкам», «ополченцам». В ближайшем будущем даже трактору «времен Великой отечественной войны» собираются поставить.

Нынешняя крымская действительность – это тотальная ориентация в прошлое с его «героическими» традициями, на которые должны ориентироваться современные крымчане

Возвращение к традициям – это не только выставки в Крыму самоваров и кокошников как приобщение к русской культурной традиции, но и отказ от ряда западных культурных элементов, которые принесла на полуостров глобализация. Так, российский глава Крыма Сергей Аксенов запретил праздновать День Святого Валентина в школах Крыма, назвав его «духовной подделкой» и «псевдопраздником», который, по его глубокому убеждению, насаждала Украина. «Киевская власть поощряла все, что способствовало размыванию наших традиционных духовных и семейных ценностей. Считаю, что никаких мероприятий, которые бы способствовали поддержке этого псевдопраздника, в школах и других учебных заведениях российского Крыма быть не должно», – написал он в своем Facebook в феврале нынешнего года. В качестве альтернативы Аксенов предложил вернуться в лоно русского мира и отмечать день российских покровителей семьи и брака Петра и Февронии. В целом, с таким подходом недалек тот день, когда простая «валентинка» может стать серьезным поводом для обвинений в покушении на российские традиции, а там и до статуса «врага российского народа» не далеко.

Традиционализм в фашистском государстве идет рука об руку с синкретизмом как сочетанием разнообразных традиций и верований. Отсюда российская императрица Екатерина Вторая и борец с царским миром Иосиф Сталин на первомайской демонстрации 2015 года в Симферополе. Или «экс-прокурор» Крыма Наталья Поклонская с иконой Николая Второго в «бессмертном полку» 9 мая 2016 года на улицах крымской столицы.

И если рационалисты взывают к разуму и логике, возмущаясь подобным объединением коня и трепетной лани, то для российской власти эти действия вполне нормальны, поскольку они созвучны религиозному догмату о безоговорочной вере. Отсюда вера в «страшилки», распространяемые кремлевской пропагандой о «распятом мальчике» или крымчанах, которых на админгранице забирают в Нацгвардию.

Логика фашистов проста: зачем думать, нужно действовать. А как действовать – подскажут вожди

Для усиления результата используется еще один принцип – культ действия, то есть отказ от размышлений в пользу практических шагов. Логика фашистов проста: зачем думать, нужно действовать. А как действовать – подскажут вожди. Чем больше будет тех, кто поверит, что бронзовый бюст Николая Второго замироточил, нарушая все законы физики, тем ближе российские фашисты подойдут к своей цели, заставляя людей поверить в любые, даже самые абсурдные идеи.

Для тех, кто откажется принимать на веру тезисы властей, уготованы жесткие меры как для противников режима. Неприятие любой критики и борьба с несогласными – еще два признака фашизации. Среди крымчан первыми за свое инакомыслие поплатились те, кто открыто не принял аннексию. Пророссийские организации еще до оккупации полуострова устроили настоящую травлю сторонников Евромайдана в Крыму при активной поддержке местной власти. Решат Аметов был похищен и убит местной «самообороной» после одиночного пикета. Против кинорежиссера Олега Сенцова и общественного активиста Александра Кольченко в России сфабриковали уголовное дело о терроризме, приговорив их к длительным срокам лишения свободы. Крымский фермер Владимир Балух уже несколько месяцев сидит за решеткой за то, что водрузил над своим домом украинский флаг. И это лишь несколько примеров из этой страшной статистики преследований крымчан за иную позицию. По мере роста числа адептов российского фашизма любой трезвомыслящий человек будет попадать в когорту «несогласных» со всеми вытекающими последствиями.

По словам итальянского философа, для фашистского государства характерен качественный популизм, когда мнение народа выдается за истину в первой инстанции, а он сам являет собой «качество, монолитное единство». Отсюда отсутствие прав у человека на собственное мнение, отличное от мнения народа. Вспомните травлю Андрея Макаревича и других россиян, которые отказались признать аннексию Крыма. Поэтому любой крымчанин, который выражает мнение иное, чем хотят услышать от него власти, автоматически попадает для начала в число несогласных/неблагонадежных. А там уже и до «врага народа» не далеко.

Любой крымчанин, который выражает мнение иное, чем хотят услышать от него власти, автоматически попадает для начала в число несогласных/неблагонадежных. А там уже и до «врага народа» не далеко

Культ внешнего врага формируется пока очень осторожно – ведь Путин еще не утратил надежды договориться с Западом, в том числе и по поводу Крыма. Но если амбициозным планам кремлевского вождя не суждено будет сбыться, то слоган «Можем повторить» вполне может стать тем мобилизующим фактором, с помощью которого Кремль постарается переориентировать поток возрастающей негативной энергии россиян на внешнего врага. Фашизм нуждается в экспансии, а, по словам Путина, «границы России нигде не закачиваются».

Найти «врагов» на внутренней арене не представляет особого труда. А Крым для этой цели подходит как нельзя лучше в силу его «украинского прошлого». Так, в 2016 году мы узнали о двух группах «украинских диверсантов», которые в шлепках, с пейнтбольным оружием и портретом Шевченко готовили диверсии в Крыму. Фактически аналогичным образом готовились первые «дела» против вредителей и саботажников в СССР, которые открыли путь к массовым репрессиям.

И хотя мы понимаем всю абсурдность обвинений в адрес Евгения Панова, Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова, Владимира Дудки и других «диверсантов», крымский обыватель верит власти и радуется хорошей работе российских спецслужб, которые защитили его от «диверсий».

Поиск «врагов» становится все более популярным в Крыму, задействовав уже давно забытый жителями полуострова жанр доносов. Говорить о политике не только с соседями, но и с родственниками стало опасно – могут «настучать» куда следует.

Говорить о политике не только с соседями, но и с родственниками стало опасно – могут «настучать» куда следует

Социально-экономические проблемы, с которыми столкнулись россияне после аннексии Крыма, как нельзя более располагают к фашизации государства. При этом социальной опорой режима может стать как пострадавший от кризиса средний класс, с которым в России не сложилось, так и беднейшие слои населения, которых на просторах «великой и могучей» тоже хватает.

С приходом России социальная картинка в Крыму тоже меняется: несмотря на бравурные речи крымских властей о росте доходов местного населения, полуостров довольно быстро люмпенизируется. По данным Крымстата, в структуре потребительских расходов крымчан продукты питания занимают уже 46,9% всего бюджета. А это верный признак обеднения населения.

И если бы россияне не следовали заветам Путина и подумали над тем, кто и каким образом привел Россию к кризису, то на антиправительственные митинги выходили бы не сотни человек в Москве и Питере, а миллионы по всей стране. Но думать – вредно. Поэтому гораздо легче винить во всем Запад и его санкции, предателя Трампа и неправильных французов, которые отказали в доверии Ле Пен.

В Крыму главной виновницей всех бед называют Украину, которая, как оказалось 20 лет жестоко эксплуатировала Крым… Так проще, так легче. Главное идти верной дорогой товарища Путина. Ни о чем не думать и слепо выполнять приказы власти, попутно внимательно оглядываясь по сторонам в поисках «врагов народа». А через некоторое время, когда этот фашистский режим в России падет (а альтернативы его падению просто нет), сделать вид, что народ в очередной раз жестоко обманули. Что они бедные маленькие люди ничего не знали, не понимали и не ведали, слепо поддерживая Путина и Крымнаш. И им останется только ждать нового вождя, который укажет, как дальше жить.

Евгения Горюнова, крымский политолог

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