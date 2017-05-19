Климкин рассказал Комитету министров Совета Европы о нарушениях прав человека в Крыму

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на 127-м заседании Комитета министров Совета Европы 19 мая привлек внимание министров иностранных дел государств-членов Совета Европы к недопустимости существования на территории Европейского континента «серых зон», жители которых де-факто находятся вне защиты системы Европейской конвенции по правам человека.

Как сообщает пр6есс-служба украинского МИД, глава внешнеполитического ведомства Украины отметил, что Донбасс и Крым сейчас являются наиболее «горячими» «серыми зонами» и отметил, что оккупированный Россией Крым и ситуация на Донбассе «ярко свидетельствуют, как одно конкретная государство может сознательно и целенаправленно разрушить систему защиты прав человека на континенте».

Павел Климкин приветствовал важность принятия 3 мая Комитетом министров Совета Европы решение по ситуации в Крыму и Севастополе и подчеркнул, что это решение «должно служить Совету Европы указателем на пути восстановления всех нарушенных прав человека в Крыму, а также является еще одним шагом к деоккупации полуострова».

Он также проинформировал коллег о принятом Советом национальной безопасности и обороны Украины решении о введении санкций по поводу российских компаний, работающих в Украине в сфере Интернет-технологий, подчеркнув, что такой шаг является ответом на использование отдельных российских интернет-ресурсов в гибридной войне, которая ведется против Украины.

В ходе выступления Павел Климкин поблагодарил Совет Европы за масштабную программу по содействию реформам в Украине, которая реализуется при поддержке Европейского Союза.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».