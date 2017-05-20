Идея национально-территориальной автономии крымских татар возникла еще в начале 90-х, когда на полуостров начали массово возвращаться из мест депортации крымские татары. Часть экспертов считала, что Крым должен стать одной из областей в составе Украины, другие настаивали на сохранении статуса территориальной автономии. Меджлис выступал за право на внутреннее самоопределение и признание Крыма крымскотатарской национальной автономией в составе Украины. Тогда первый президент независимой Украины Леонид Кравчук говорил, что внедрять автономию крымских татар рано:

«Во-первых, там не было еще такого количества крымских татар. Они еще не определились тогда с условиями жизни и быта в Крыму: земля, распределение людей по регионам. Не было тогда еще такой возможности. И, во-вторых, люди еще не были готовы к этому. Я думаю, что и сами крымские татары не были готовы».

Первые шаги в этом направлении сделал второй Президент – Леонид Кучма. За время его правления был создан Совет представителей крымскотатарского народа при участии членов Меджлиса.

20 марта 2014 года, уже после аннексии Крыма Россией, Верховная Рада согласовала постановление о присоединении Украины к Декларации ООН о правах коренных народов и признании крымских татар коренным народом Украины. Однако в то время Киев уже потерял контроль над полуостровом, и реализовать принятые нормы на практике было невозможно.

В то же время, 18 мая 2016 года, нынешний президент Петр Порошенко заговорил о необходимости внесения изменений в Конституцию Украины относительно закрепления прав крымских татар на самоопределение:

Мы обязаны начать в парламенте Украины процесс внесения изменений и дополнений в Раздел Х Конституции Украины «Автономная Республика Крым»

«Мы, хотя и с опозданием, осознали необходимость создания в Крыму национальной автономии крымских татар с полным, разумеется, обеспечением равных прав и свобод этнических украинцев, русских и других этносов полуострова. Мы обязаны начать в парламенте Украины процесс внесения изменений и дополнений в Раздел Х Конституции Украины «Автономная Республика Крым», которые в полной мере вытекали бы из неотъемлемого права крымскотатарского народа на самоопределение в составе суверенного и независимого украинского государства».

Уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев говорит, что 11 мая конституционная комиссия определила состав рабочей группы, которая будет работать над изменениями в Конституцию Украины. Возглавил комиссию Владимир Буткевич – судья Европейского суда по правам человека в отставке и нынешний заместитель председателя Конституционной Комиссии. Впервые, по словам Джемилева, она соберется 22 мая:

Речь идет о переформатировании нынешней существующей территориальной автономии в национально-территориальную

«Задача внести (изменений и дополнений – КР) в 10 главу Конституции Украины, где говорится об автономной республике. Речь идет о переформатировании нынешней существующей территориальной автономии в национально-территориальную. Там должно быть указано, что автономная республика создается как реализация права на самоопределение крымскотатарского народа, коренного народа Украины в рамках украинского государства».

По словам Джемилева, национально-территориальная автономия крымских татар предусматривает два ключевых аспекта: представительство крымских татар во всех ветвях власти и функционирование крымскотатарского языка наряду с государственным языком в автономии.

Это означает, что законодательство будет гарантировать полноценное представительство коренного народа в органах власти, в частности признание органов национального самоуправления – системы Курултай-Меджлис и местных меджлисов.

А также – отдельно будет выписан механизм квотного представительства во властной вертикали: два места в Верховной Раде Украины, треть мест в республиканском парламенте, городских и районных советах. Предполагается и создание отдельного национального избирательного округа и Реестра крымскотатарских избирателей.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров говорит о том, рабочая группа будет работать в течение лета, а осенью наработанные изменения в Конституцию внесут на голосование в Верховную Раду:

Главное, чтобы была политическая воля всех украинских ветвей власти, включая президента и украинский политикум

«Если Верховная Рада проголосует 226 голосами, то тогда эти уже одобренные предложения должны быть направлены в Конституционный суд, и, если там они получат положительные заключения, они снова возвращаются (в Верховную Раду – КР) и тогда уже нужно 300 голосов. Если есть политическая воля, то в нашем парламенте это не проблема, но главное, чтобы была политическая воля всех украинских ветвей власти, включая президента и украинский политикум».

Президент Петр Порошенко на пресс-конференции на прошлой неделе сказал – готов внести соответствующие изменения в Конституцию быстрее.

«Задержка не за президентом. Президент предложенный вариант готов внести. Очень важно найти 300 голосов в зале для этого. И здесь нам всем надо поработать».

Среди возможных рисков введения крымскотатарской автономии обращают внимание на так называемый «парад суверенитетов», то есть когда представители других народов будут требовать предоставления им аналогичного статуса. Поэтому лидеры крымских татар не исключают возможных спекуляций во время голосования в парламенте.

«Высказывают всяческую ерунду: а вот если крымским татарам дать, то еще кто-то захочет. А не приведет ли это к созданию татарского государства, которое отделится от Украины? ‒ говорит Мустафа Джемилев.

А председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров не исключает манипуляций со стороны депутатов:

«Мол, сейчас не время, а как к этому отнесутся другие люди, которые живут в Крыму? То есть все эти мотивации, которые 23 года мы слышали в Крыму, вместо того чтобы действительно обеспечить реальное равенство всех живущих в Крыму, включая крымских татар, этнических украинцев...»

Не были сбалансированы интересы и ответственность всех, кто живет в Крыму. Не был учтен крымскотатарский фактор. Я очень надеюсь, что эти уроки мы усвоили

Рефат Чубаров замечает, что изменение статуса полуострова на крымскотатарскую национальную автономию в составе Украины является неотъемлемой составляющей деоккупации Крыма, если бы ее провозгласили раньше, то Путину бы не удалось захватить полуостров:

«Одной из причин того, что Россия так легко захватила Крым – это была слабость украинских прогосударственных позиций в Крыму. А эта слабость была, в том числе, и из-за того, что не были сбалансированы интересы и ответственность всех, кто живет в Крыму. Не был учтен крымскотатарский фактор. Я очень надеюсь, что эти уроки мы усвоили».