Рада и «закон Савченко»: отмена ошибки?

Верховная Рада отменила так называемый «закон Савченко», по которому один день в СИЗО засчитывался как два в колонии. За соответствующие изменения в Уголовный кодекс накануне проголосовали 227 народных депутатов. Чиновники и силовики говорят: закон позволил выйти на свободу тысячам осужденных за тяжкие преступления и стал одной из причин ухудшения криминогенной ситуации в Украине. Но сама Надежда Савченко уже заявила, что будет «останавливать» изменения в кодекс, поскольку они, по ее словам, были приняты с нарушением регламента и противоречат Конституции.

За почти полтора года действия «закона Савченко» на свободу досрочно вышли более 10 тысяч человек. Такова статистика Национальной полиции.

Закон, принятый в декабре позапрошлого года, должен был компенсировать осужденным сложные условия пребывания в СИЗО, поэтому день в следственном изоляторе засчитывался как два дня в колонии. Однако закон дал обратный результат, признают депутаты. Говорят: документ привел к росту преступности в Украине.

«Практика показала, что среди 10 тысяч освобожденных – полторы тысячи совершили повторные преступления. Фактически, мы выпускаем преступников, которые создают криминогенную ситуацию и увеличивают рост преступности в стране», – заявил с трибуны Верховной Рады автор законопроекта № 5534 о правилах зачисления срока предварительного заключения, народный депутат из депутатской группы «Возрождение» Антон Яценко.

Таким образом, парламент «исправил свою ошибку», отметил член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко. Он отмечает: такой практики нет ни в одной стране мира. А украинские суды имеют достаточно рычагов, чтобы под стражей оставались действительно те, кто совершал тяжкие преступления. Поэтому этим лицам нет необходимости зачислять два дня за один.

Верховная Рада исправила свою ошибку, вернулась к старой редакции Уголовно-процессуального кодекса

«Законом Савченко воспользовались те, кто являются наиболее опасными для общества, те, кто много лет проходил в СИЗО по сложным делам, связанным с убийствами, разбойными нападениями и другими тяжкими преступлениями. Именно Верховная Рада исправила свою ошибку, вернулась к старой редакции Уголовно-процессуального кодекса, где один день пребывания в следственном изоляторе засчитывается за один ограничения свободы», – отметил Геращенко.

Как пояснил Антон Геращенко, «закон Савченко» продолжит действовать в отношении тех лиц, которые находились в следственном изоляторе на момент вступления в силу и до времени, когда этот закон после подписи президента перестанет действовать. Тем, кого задержат после подписания закона, день в СИЗО будут считать как один день в колонии.

Изменения в Уголовный кодекс «недопустимы» – Савченко

Сама Надежда Савченко в заседании парламента не участвовала, и соответственно за законопроект №5534 не голосовала. Депутат возмущается: парламент принял не тот законопроект, который обсуждали на регламентном комитете.

«Меня не было в сессионном зале, я знаю, что это плохо и корю себя. Я думала, что они как раз таки подготовили к принятию тот закон, который мы обсуждали в регламентном комитете, в который были внесены согласованные изменения, дававшие год на расследование – что считалось как год за год, а в последующие годы засчитывались как год за два. То есть, я думала, что они внесли этот закон, а это был совершенно другой закон, какого-то другого народного депутата. И просто проголосовали его со всеми нарушениями», – прокомментировала Радио Свобода Савченко.

Нынешние изменения Надежда Савченко считает «недопустимыми» и уже заявила, что будет «останавливать» изменения в кодекс, поскольку они, по ее словам, были приняты не только с нарушением регламента, но и противоречат Конституции.

Президент должен ветировать этот закон, направить его на доработку и сбалансирование

«Этот закон я буду останавливать. Сначала я буду писать постановление на остановку из-за нарушения регламента, так как Парубий (председатель Верховной Рады Андрей Парубий – КР) нарушил регламент. Затем я буду писать омбудсмену и президенту Украины, что это нарушение Конституции Украины, поскольку закон – на ухудшение прав человека. Президент должен ветировать этот закон, направить его на доработку и сбалансирование», – сказала Савченко.

Отмена закона – «гром среди ясного неба»

Представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Михаил Чаплыга отмену закона также назвал «громом среди ясного неба». Говорит: изменения в Уголовный кодекс эксперты анализируют уже постфактум. Однако первое, что бросается в глаза: он действительно может нарушать Конституцию, которая запрещает сужение объемов прав и отмены уже существующих.

«У нас есть глупая практика в парламенте, когда с колена фактически законопроект появляется, за него голосуют, отправляют на подпись президенту. И ни экспертная среда, ни правозащитники, ни комитет – никто не имеет возможности вникнуть – а о чем речь. То есть, какой-то формальной позиции сейчас пока нет, единственное, что приходит на память это то, что у нас, согласно Конституции, не могут быть права отменены или уменьшен их объем, которые гарантированы на сегодняшний день законодательством», – отметил Чаплыга.

«Закон Савченко» – юридическая ошибка

Директор Харьковского института социальных исследований Денис Кобзин замечает, что «закон Савченко», принятый на волне популизма, не решил тех проблем, ради которых принимался – ускорение рассмотрения уголовных производств, улучшение условий содержания в СИЗО и разгрузка следственных изоляторов. Зато нанес государству значительный ущерб: следственные изоляторы стали более переполнеными, а ситуация с безопасностью ухудшилась.

Это большая юридическая ошибка, которую продвинули только благодаря большой политической силе

«Если они декларировали, что хотят заниматься только людьми, которые осуждены несправедливо, то почему закон об этом не говорит? Почему закон касался всех, вообще всех? Для меня это тоже непонятно. Это большая юридическая ошибка, которую продвинули только благодаря большой политической силе. Украинский налогоплательщик за нее заплатил и продолжит платить, чтобы эту ошибку исправить. То есть за нее заплатим дважды», – говорит Кобзин.

Эксперт прогнозирует, что после отмены закона, следует ожидать «бум» судебных исков желающих воспользоваться правом «закона Савченко» и выйти раньше.

​Идея закона правильная, но есть недостатки



Идея закона правильная, однако, как и любая инициатива имеет и другую сторону медали, замечает директор Ассоциации украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов Вадим Пивоваров. Эксперт отмечает: делать окончательные выводы относительно последствий «закона Савченко» пока рано.

«Нет такой статистики причинно-следственной связи, что именно благодаря закону ухудшилась криминогенная ситуация. Просто в большинстве случаев те, кто были судимы, они возвращаются. Мало кто становится на путь исправления, как, например, за рубежом. У нас, к сожалению, такая тюремная система. Если человек там много времени проводит, то он уже сам становится частью криминальной системы. И когда выходит, то в большинстве случаев или сам совершает повторное преступление, или сами правоохранители сделают так, чтобы человека снова «закрыть» от греха подальше», – говорит Пивоваров.

Закон сделал свое дело

В свою очередь, руководитель адвокационного центра Украинского Хельсинского союза по правам человека Борис Захаров замечает: после отмены закона криминала в стране не меньше, а люди, которые должны за ним выйти – уже вышли. Один закон не способен в корне изменить ситуацию, надо менять систему, отмечает эксперт.

Надо менять условия в СИЗО, надо заниматься реформой пенитенциарной системы, нужно преодолевать проблему пыток в закрытых учреждения

«Закон Савченко уже сработал, он свою роль выполнил. Поэтому от его отмены большой пользы не будет. Надо менять условия в СИЗО, надо заниматься реформой пенитенциарной системы, нужно преодолевать проблему пыток в закрытых учреждениях и так далее. Наша система не исправляет людей. Она направлена не на то, чтобы их перевоспитать, а на то, чтобы их наказать, поэтому очень много преступников совершают рецидивные преступления», – отметил Захаров.

Несмотря на недостатки, свои задачи «закон Савченко» выполнил, отметил Захаров. «Я лично знаю много людей, дела которых были сфабрикованы и которые освободились по закону Савченко».