Климкин: оккупация Крыма разрушает экономические связи в Черноморском регионе

Российская агрессия и оккупация Крыма разрушают экономические связи в Черноморском регионе, заявил 21 мая министр иностранных дел Украины Павел Климкин на заседании Совета министров иностранных дел стран-членов Организации черноморского экономического сотрудничества ОЧЭС.

Как сообщает пресс-служба посольства Украины в Турции, специальное заседание Совета министров иностранных дел стран-членов ОЧЭС состоялось в Стамбуле в рамках подготовки к Юбилейному саммиту по случаю 25-й годовщины организации, который состоится в Стамбуле 22 мая 2017 года.

В своем выступлении Павел Климкин отметил ухудшении ситуации безопасности в Черноморском регионе, в частности из-за агрессивной политики России, прежде всего против Украины, сообщает пресс-служба.

При этом Климкин отметил, что такие действия России «подрывают сущность Черноморского экономического сотрудничества, которое направлено на преобразование региона в зону мира, стабильности и процветания».

Сообщается, что развитие экономического сотрудничества в условиях безопасности кризиса в Черноморском региона будет ключевым вопросом во время председательства Украины в ОЧЭС во второй половине 2017 года.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».