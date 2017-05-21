Мне нравится выпечка на «Чонгаре», не для рекламы, но, признаюсь, она там очень хороша. Теплые, хрустящие слоечки, с клубничным джемом, к примеру. В высокой палатке аромат свежей выпечки, просторно и чисто. А ты берешь с пылу с жару слоечки вместе с чайком, держишь стаканчик, согреваясь его теплом, и на душе становится будто теплее. Представляешь, что и ты вот сейчас тоже пройдешь паспортный и таможенный контроль, выйдешь из контрольного пункта и по мосту вернешься назад, в Крым. Охватывает непреодолимое волнение, перед глазами – как в ускоренном видео: пейзажи, дороги, родные края. Солнце, горы, ветер и бесконечные степи...

Но тут же осекаешься. Вспоминаешь ночь, когда сама оттуда же выехала. Как везла эту разбухшую от вещей сумочку на маленьких хилых колесиках, несколько километров, ночью, промерзшая от холода в очереди на выход.

В накрытой тентом палатке, звучно именуемой терминалом, можно и согреться, и перевести дух перед дальнейшей поездкой

Едва не расплакалась при виде украинского флага. Вот здесь. На этом мосту, перед украинским КПВВ. Правда, он тогда был несколько дальше, что доставляло немало неудобств путешествующим. Теперь в накрытой тентом палатке, звучно именуемой терминалом, можно и согреться, и перевести дух перед дальнейшей поездкой. Как тем, кто выбирается из временно оккупированной территории, так и тем, кто по каким-то причинам туда направляется.

Попиваешь чаек и размышляешь, время от времени наблюдая путешествующих.

«Мы в свое время не успели. А вот теперь решили посмотреть эти красоты», – признается один из собеседников.

«Отдыхать едем», – без тени стеснения отвечает другой.

На майские праздники количество желающих отдохнуть в Крыму поубавилось. Но впереди еще летний сезон

Охватывает волна праведного негодования – как же так, тысячи людей вынуждены были покинуть свои дома, кто-то всерьез опасается хоть и на ненадолго заехать на аннексированную Россией территорию, кому-то въезд и вовсе стал запретным, и нет возможности повидаться с родными, годами в разлуке... А эти едут на уже аннексированную территорию, как ни в чем не бывало. Пусть в нынешнем году на майские праздники, как утверждают в украинской погранслужбе, количество желающих отдохнуть в Крыму поубавилось. Но впереди еще летний сезон.

У многих, кого я встречала, такой отдых совмещается с проведыванием родных, поэтому сложно сказать, с какой целью они едут – отдохнуть или чтобы встретиться с родными. На админгранице можно услышать, к примеру: «В Евпаторию к сестре, а там – и отдохнуть».

«На солнцепеке такую очередь выстоять – больше желания ездить не возникает»

Вспоминаю, как в прошлом году, высокий мужчина, выходя из терминала, не в силах сдерживать эмоции, заверил всех присутствующих рядом, что в Крым – больше ни ногой. «На солнцепеке такую очередь выстоять – больше желания ездить не возникает». А женщина возле банкомата в близлежащем населенном пункте информировала ожидающих, что в Крым тоже «с такими-то ценами» отправиться в следующий раз не рискнет.

В то время, когда далеко не все крымчане имеют возможность выбираться с полуострова, горе-туристы с материковой Украины могут бессовестно мчаться на отдых на отхваченную соседней Россией часть государства, и к тому же еще и жаловаться, что их не удовлетворил сервис, высокие цены и отсутствие комфорта на админгранице.

Почему украинские отдыхающие продолжают ездить в Крым? Пусть не массово, как прежде, но все же едут. Почему они не знают или не хотят знать, что на самом деле там происходит?

«Какие обыски, какие задержания? На моих глазах никого не задерживали», – сказала мне как-то попутчица по дороге на «Чонгар», жительница Запорожской области Людмила.

Да, можно было бы прогнозировать, что в нынешнем году намерение отдохнуть на аннексированной территории возникнет у еще меньшего количества украинцев. Но перед летним сезоном появились сообщения о том, что украинские контрольные пункты на админгранице необходимо обустраивать, и на то собираются выделить миллионные суммы.

Говорят о планах, что здесь будет сервисная зона, с блеском и лоском, ведь, по словам главы Херсонской областной госадминистрации Андрея Гордеева, «крымчане не должны испытывать дискомфорт при пересечении админграницы».

Почему об этом заговорили именно к лету? В беседах с местными жителями я поинтересовалась, как они к этому относятся.

Оказалось, что, к примеру, в Новоалексеевке (неподалеку от админграницы) новость о запланированном выделении на обустройство пропускных пунктов 200 миллионов гривен (потом властьимущие заявили об уменьшении этой суммы, но это было потом) встретили не с особым воодушевлением.

Местные жители, с которыми мне довелось обсуждать эту тему, негативно высказывались по поводу таких растрат. Некоторые возмутились, что за действиями украинской власти зачастую сложно уследить, и деньги попросту «распилят».

На некоем подобии дороги, где мы стояли с людьми и говорили об админгранице, сама мысль о том, чтобы тратить на ее обустройство такие суммы, игнорируя другие нужды, вызвала бурю гнева и возмущений.

А вот жительница Новоалексеевки и вовсе задалась вопросом: а зачем так дорого обустраивать, если «Крым – крымскотатарский, и эта граница, все это – временно».

Света Вескер, крымчанка, вынужденно переселившаяся на материковую Украину

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