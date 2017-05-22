Радио Крым.Реалии: «Чужая молитва» и оккупация Крыма

Утром 22 мая в эфире Радио Крым.Реалии говорят о новом фильме украинского режиссера Ахтема Сеитаблаева «Чужая молитва». Главная героиня ленты, жительница Бахчисарая, 19-летняя крымская татарка Саиде Арифова в годы нацистской оккупации Крыма спасла от расстрела около 90 еврейских детей, а в 1944 году уберегла их от депортации. Как снимался фильм о событиях в Крыму вне полуострова? Какой урок преподносит зрителю кинолента?

Об этом ведущий Павел Казарин говорит с режиссером фильма «Чужая молитва» Ахтемом Сеитаблаевым.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.