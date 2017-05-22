Она «не включает никакие организации ни в какие черные списки». Тем не менее «не мешало бы и их проверить на коррупцию» – то есть Фонд борьбы с коррупцией и Transparеncy International. «Потому что, как говорят, на воре и шапка горит». Да и вообще «эти организации... они, скорее, судя по последним событиям, могут угрожать спокойствию и благополучию страны в целом. Нельзя будоражить общество, нельзя играть и использовать какую-то ситуацию – даже коррупционную – для своих нечистых целей».

Новости про Наталью Поклонскую – они все забавные, а цитаты из ее выступлений сплошь позитивные. Тому способствуют и жутковатая ситуация в России, на фоне которой речам бывшей крымской прокурорши внимаешь как пению птички в темном страшном лесу, и сам образ этой младенчески чистой девушки. Глядя на нее и слушая ее щебет, отдыхаешь душой.

Дело в том, что сюжеты с приплывшей в родную гавань Поклонской – они тоже про духовность, захлестнувшую российскую жизнь, но в смягченной форме. Это скрепы-лайт, если можно так выразиться, которые познаются в сравнении. Посреди майского победобесия Наталья Владимировна тихо ходит себе с иконой Николая, бесстрашно соединяя эпохи, войны, родину, веру и царя в своей голове. А в разгар мрачнейшего скандала с Кадыровым и чеченскими богословами, проклинающими журналистов и геев, она снова вдруг вспоминает про «Матильду» и режиссера Учителя, и тут на сцену являются ее «эксперты». Подобно кавказским, они усматривают оскорбление религиозных чувств там, где велено, но это уже не триллер, а пародия на триллер.

Владимир Владимирович прямо угрожал разоблачителям судами и тюрьмой, тогда как Поклонская заговорила с трогательным простодушием: мол, сами вы дураки и воры

Насчет TI и фонда Алексея Навального Поклонская высказалась после видеоблогера Алишера Усманова и в том же духе, но совсем в другой тональности. Отчасти даже конструктивно, сообщив, что один из запросов ФБК переправила в прокуратуру. На сей раз она невольно пародировала президента Путина, осудившего месяц назад некие «политические силы», которые «пытаются использовать» борьбу с коррупцией «в своих корыстных интересах... не для улучшения ситуации в стране, а для самораскрутки на политической арене». Однако Владимир Владимирович, поминая при этом «арабскую весну», прямо угрожал разоблачителям судами и тюрьмой, тогда как Поклонская заговорила с трогательным простодушием: мол, сами вы дураки и воры. Причем на полководца Суворова она, в подтверждение своей правоты, уже не ссылалась, что свидетельствовало о старательной работе над ошибками, и в целом спич ее произвел привычное терапевтическое действие. Публика умилялась и расслаблялась.

Вероятно, этой расслабленностью нужно объяснять опрометчивый пост Ильи Шуманова. Замглавы российского отделения TI, выслушав «мадам», склонился к мысли, что теперь «придется пилить» по ней «расследование», и если он пошутил, то шутку нельзя не признать неудачной. Ибо Поклонская и коррупция – две вещи несовместные, достаточно поглядеть на ее лицо и в глаза, столь транспарентные, что любой обличитель должен стыдливо умолкнуть. И не приходится удивляться, что соратники Натальи Владимировны возмущены и уже строчат иск в Генпрокуратуру с целью наказать «шантажистов», а легендарный депутат Федоров требует выдворить TI из России. Все-таки Поклонская – это вам не Димон, которого догрызают враги и неумело защищают друзья на глазах у притерпевшегося ко всему на свете народа. Поклонская – это фигура сакральная, мерцающий огонек надежды и веры в кромешной бездуховной тьме, и должны же быть в жизни хоть какие-то святыни.

Впрочем, сегодня, как и всегда, на все издевательские посты, насмешки и угрозы она отзывается с той бесстрашной кротостью, с какой наверняка произносила свои прокурорские речи. С удовольствием, извещает она недругов в Twitter, покажу, как и где живу, согласна и гардероб свой показать, и служебную машину, и родительский дом. А вот яхты, сказочные дворцы, самолеты, вертолеты – нет, не покажет, поскольку, увы, не является «богатой невестой», и здесь мы слышим тяжкий вздох оболганной девушки. И хоть мы и гибнем и поем не для девического вздоха, в данном конкретном случае трудно удержаться и не воспеть Наталью Владимировну. Да, и на месте борцов с коррупцией я бы внял ее просьбе открыть перед ней все двери и позвать в гости – туда, где живут «господа громкоголосые справедливые борцы с коррупцией». Купаясь в роскоши, насколько можно понять ее намек.

Коррупцию у нас побороть невозможно, но не учтен фактор сакральности, а в многочисленных исследованиях на заданную тему почему-то не упоминается Наталья Поклонская с ее иконами, экспертами и всесокрушающей мощью простодушия

К слову, это могло бы стать огромным событием в истории России – личное знакомство знаменитой единоросски с представителями «пятой колонны». Они, такие недоверчивые, поразились бы простоте жизненного уклада Поклонской, ее честности и неподкупности. А она, в свою очередь, узнала бы необычайно много нового о стране, с которой ее воссоединили три с лишним года назад. Причем узнала бы, что называется, из первых рук, в ходе многочасовой беседы и демонстрации разнообразных улик в отношении граждан, которые до сих пор мало интересовали главу комиссии Государственной Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов.

Не исключено, что тогда, забыв про режиссера Учителя с его Матильдой и даже про любимого царя, она бы изменила род своих занятий. Поклонская против Медведева, Поклонская против Усманова, Поклонская против Пригожина, Поклонская против страшно сказать кого... какими сюжетами могла бы обогатиться новостная лента! Тесно сотрудничая с ФБК, Transparеncy International и другими подобными организациями, которые Поклонская твердо отказывается вносить в черные списки, святая девушка-прокурор стала бы главным ньюсмейкером России, и нет сомнений в том, что это принесло бы стране великую пользу.

Есть точка зрения, популярная и в верхах, и в низах, что коррупцию у нас побороть невозможно, но в ней не учтен фактор сакральности, а в многочисленных исследованиях на заданную тему почему-то совсем не упоминается Наталья Поклонская с ее иконами, экспертами и всесокрушающей мощью простодушия. Так что начавшийся скандал сулит нам последствия непредсказуемые, и мы можем лишь гадать о том, чем дело кончится. Ликвидацией коррупционеров как класса, чего еще никогда не было. Или изгнанием из России очередной нежелательной организации. Как всегда.

Илья Мильштейн, журналист

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