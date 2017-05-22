Многие мусульмане во всем мире позитивно оценили речь президента США Дональда Трампа, с которой он выступил в воскресенье на арабо-исламо-американском саммите в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В своем выступлении перед десятками арабских и исламских лидеров Трамп призвал к объединению мусульман в борьбе с терроризмом.

Во время избирательной кампании 2016 года Трамп призывал к «полному запрету» на въезд мусульман в США. Но в воскресенье он изложил свое видение отношений между США и мусульманским миром и заявил о необходимости совместной борьбы исламских стран с терроризмом, назвав ее «битвой добра и зла».

«Президент Трамп выступил с эффектной речью, посвященной одной из главных проблем для Ближнего Востока и мира – терроризму и экстремизму, – заявил бывший посол США в Афганистане, Ираке и ООН Залмай Халилзад. – Его призыв к мусульманским лидерам на саммите предпринять дополнительные меры против экстремистов и террористов имел большое значение».

Бывший высокопоставленный американский дипломат-мусульманин высоко оценил предложение Трампа о «налаживании партнерских отношений с мусульманскими странами ради мира и процветания».

«Браво, президент Трамп! – написал в Твиттере министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш. – Эффектная и историческая речь, определяющая подход к экстремизму и терроризму, произнесенная с искренним уважением и дружелюбием».

Мусульманские лидеры и аналитики говорят, что американо-саудовская инициатива поможет погасить волны экстремизма, которые расходятся по региону.

Сотрудничество мусульманских стран и США поможет в борьбе с экстремизмом и экстремистскими организациями

«Сотрудничество мусульманских стран и США поможет в борьбе с экстремизмом и экстремистскими организациями», – заявил заместитель редактора издающейся в Джидде газеты Arab News Сираж Вахаб в беседе с журналистом службы «Голоса Америки», вещающей на урду.



С Вахабом согласен профессор Университета штата Нью-Йорк в Буффало Фазиан Хак.

«Президент Трамп говорит прямо, и его поездка в целом укрепит сотрудничество между мусульманскими странами и США», – считает он.



Посол Афганистана в Вашингтоне Хамдулла Мохиб заявил, что в исторической битве добра и зла нельзя победить, если мир не объединится и не будет действовать заодно.



«Глобальная угроза»

«Терроризм – это глобальная угроза, которая требует глобального решения. Афганский народ и силы безопасности оказались на переднем крае этой борьбы, – сказал Мохиб в беседе с Афганской службой «Голоса Америки». – Как сказал президент Трамп, «абсолютный долг каждой страны в регионе – сделать так, чтобы террористы не находили убежища на ее территории». Я бы добавил к этому, что долг каждой страны в регионе еще и перекрыть любое финансирование и поддержку этих организаций».

После выступлений короля Саудовской Аравии и Трампа не остается сомнений, что альянс во главе с Саудовской Аравией направлен против Ирана!

В своей речи Трамп обвинил Иран в дестабилизации Ближнего Востока. «От Ливана до Ирака и Йемена Иран финансирует, вооружает и обучает террористов, ополченцев и экстремистов, которые распространяют разрушения и хаос по всему региону», – сказал он.

Пакистанский политик Ширин Мазари написала в Твиттере, что США и Саудовская Аравия, судя по всему, объединяются против Ирана: «После выступлений короля Саудовской Аравии и Трампа не остается сомнений, что альянс во главе с Саудовской Аравией направлен против Ирана!»

Халилзад отметил, что Трампу следовало упомянуть и другие факторы, способствующие возникновению экстремизма в регионе.

«Было бы хорошо, если президент не только остановился на негативной роли политики Ирана в появлении экстремизма и террора, не только призвал положить конец предоставлению убежищ, но и обратил внимание на другие факторы, включая управленческие проблемы, которые способствуют их подъему, а также необходимость реформ и перемен для решения этих проблем».



Комментируя выступление Трампа, министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что речь Трампа напоминала деловую сделку между США и Саудовской Аравией.

Иран, где только что прошли настоящие выборы, подвергся нападкам со стороны президента Трампа в этом бастионе демократии и умеренности

«Иран, где только что прошли настоящие выборы, подвергся нападкам со стороны президента Трампа в этом бастионе демократии и умеренности. Это внешняя политика, или из Саудовской Аравии просто хотят выжать 480 миллиардов долларов?» – написал он в Твиттере.

В беседе с Афганской службой «Голоса Америки» перед выступлением Трампа посол Афганистана в Катаре, где Талибан открыл политический офис, заявил, что хотя правительства арабских стран испытывают беспокойство по поводу «Исламского государства» и Талибана, некоторые богатые арабы поддерживают их.

«Все зависит от того, что им скажет президент Трамп сегодня, чтобы он мог рассчитывать на их полноценное сотрудничество в борьбе с ИГИЛ», – заявил афганский посол Файзулла Какар.

В Индонезии, стране с самым большим мусульманским населением в мире, представитель МИДа Арманата Насир подчеркнул в субботу, что встреча в Эр-Рияде имеет большое значение, поскольку «это первая встреча между новым американским правительством и исламскими странами, на которой рассматриваются вопросы, вызывающие озабоченность у всех нас, особенно те, которые касаются борьбы с радикализмом и терроризмом».

Индонезия недавно пострадала от волны терактов. По данным антитеррористического агентства страны, 384 индонезийца присоединились к группировке «Исламское государство».

«Индонезия поделится своим опытом и расскажет о мерах, которые мы предприняли для борьбы с терроризмом и радикализмом. О том, как мы сочетали мягкую силу и жесткую силу в борьбе с радикализмом и терроризмом», – говорит индонезийский аналитик Робертус Робет.



Робет считает, что своей речью Трамп дал понять, что США больше не хотят быть на переднем крае войны с терроризмом.

Америка будет играть вспомогательную роль, а страны Ближнего Востока – находиться на линии фронта в так называемой войне добра и зла

«Америка будет играть вспомогательную роль, а страны Ближнего Востока – находиться на линии фронта в так называемой войне добра и зла, – заявил Робет «Голосу Америки». – Будет ли это реализовано в виде политики, когда на линии фронта больше не будет американских войск, а дипломатия будет играть более значительную роль? Нам это еще предстоит увидеть».



Возможность «перезагрузки»

Некоторые мусульманские аналитики предполагают, что речь Трампа поможет ему запустить процесс «перезагрузки» отношений с мусульманским миром.



«Мягкий тон и позитивный настрой речи Трампа поможет устранить сомнения мусульман, вызванные его заявлениями во время предвыборной кампании», – говорит журналист Вахаб.



Будучи кандидатом в президенты, Трамп предлагал временно запретить въезд мусульман в США, что вызвало резкую критику со стороны последователей ислама как в Соединенных Штатах, так и во всем мире. Аналитики говорят, что воскресная речь Трампа создаст ему более мягкий имидж в исламском мире. Став президентом, Трамп принял решение о временном запрете на въезд в США жителей некоторых стран с преимущественно мусульманским населением. Позднее этот запрет был заблокирован судами, посчитавшими, что он носит дискриминационный характер.



Мнения жителей Турции по поводу визита Трампа разделились

Некоторые турки считают, что Трамп выбрал Саудовскую Аравию для первого зарубежного визита в качестве компенсации за свою антимусульманскую позицию во время предвыборной кампании

«Некоторые турки считают, что Трамп выбрал Саудовскую Аравию для первого зарубежного визита в качестве компенсации за свою антимусульманскую позицию во время предвыборной кампании и за свои указы, ограничившие въезд граждан некоторых исламских стран, – заявил профессор политологии Стамбульского университета Bilgi Турецкой службе «Голоса Америки». – Другие думают, что Трамп по-прежнему не любит мусульман, но притворяется, что любит, ради торговых соглашений и интересов».



В то же время некоторые эксперты сомневаются, что Трамп сможет эффективно реализовать свое видение в условиях многочисленных вызовов внутри страны.



«Вопрос в том, сможет ли президент Трамп выполнить обещания, которые он дал во время этого визита и в этом выступлении? – говорит Билял Вехаб, старший научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики. – Ответ зависит от того, как Трамп решит внутренние проблемы в Вашингтоне».



Но бангладешский журналист из Дакки Мизанур Рахман Хан считает, что речь Трампа говорит о «новом ракурсе, под которым Америка рассматривает мусульманский мир, и явном отходе от предыдущего восприятия».