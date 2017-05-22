Последняя надежда крымских коллаборационистов

Специально для Крым.Реалии

Крымская верхушка участвовала в российской аннексии, полагая, что Украина вскоре рухнет. Получилось с точностью до наоборот. Наша страна сохранилась, а региональные «элиты» остались с клеймом уголовников и коллаборационистов.

Украинский народ – это братский народ, это часть русского народа. Придут люди, которые захотят жить обычной жизнью, с обычными ценностями

Крымский «спикер» Владимир Константинов сделал очередной прогноз о смене власти в Украине. Он заявил российским журналистам, что администрацию Петра Порошенко вскоре сменят лояльные к Москве силы. «Их (нынешнее руководство Украины – КР) сметет жизнь. Это вопрос времени. Совершенно немного времени пройдет, и мы будем о них вспоминать как вообще о какой-то забаве. Это совершенно не означает, что придут какие-то пророссийские силы. Не в этом же задача. Украинский народ – это братский народ, это часть русского народа. Придут люди, которые захотят жить обычной жизнью, с обычными ценностями», – сказал Константинов.

По его мнению, новая власть вернется к «привычной системе ценностей украинского народа». Таким эвфемизмом он обозначил возвращение страны в колониальную зависимость от Кремля.

Речь идет о банальном самоуспокоении. «Властям» аннексированного полуострова нужно поддерживать среди крымского «бомонда» уверенность, что их участие в оккупации не было ошибкой. Особенно в нынешних условиях, когда вся политика Кремля в украинском направлении превратилась в череду политических и военных поражений. Москве и ее сателлитам в ОРДЛО не удалось силой склонить Киев к реализации «минских договоренностей» по российскому сценарию, западные санкции давят на экономику страны-агрессора, Вашингтон и Брюссель категорически отказываются признавать аннексию Крыма. Тема украденного полуострова постоянно присутствует в информационной повестке. Западные демократы неустанно напоминают российским властям, что никогда не признают захват украинской территории.

Три года назад российские «кураторы» рисовали перед крымской «элитой» совершенно иную картину: скорое признание «Крымнаша», создание на юго-востоке Украины террористической «Новороссии» и последующая ликвидация украинской независимости. В таком случае вопрос аннексии был бы снят с международной повестки. Кремль мог объявить полуостров «бесхозным» и предлагать Западу различные варианты легализации нового статуса бывших украинских территорий. Крымские участники «русской весны» были уверены, что президент России Владимир Путин гарантирует им свободу от уголовного преследования в будущем. Стоит напомнить, что 17 апреля 2014 года он, упомянув о «Новоросии», фактически сделал заявку на несколько украинских областей. Брать их планировали под видом «народного восстания». По этой причине крымские «власти» приняли самое активное участие в создании и обеспечении террористических «республик» Донбасса. На территории полуострова готовили боевиков для последующей отправки на восток Украины.

Уже к лету следующего года стало очевидно, что российский план провалился, полуостров повис мертвым грузом на кремлевской шее. После ликвидации «крымского федерального округа», настроения среди коллаборационистов значительно ухудшились. Их начали терзать смутные сомнения, что российское присутствие в республике – лишь вопрос времени. Захваченная территория нужна только Путину и небольшой группе лиц из его окружения. Российская финансовая элита открыто заявляет, что Крым ей не нужен. Рано или поздно, Москву заставят убраться с украинских территорий; следующая власть в России будет рассматривать полуостров как обузу, от которой нужно избавиться. Если это произойдет в среднесрочной перспективе, то многих крымских «начальников» ждет тюрьма.

Адептов «Крымнаша» раздражает, что Путин не решился на открытое вторжение в Украину и не заставил Киев отказаться от Крыма и ОРДЛО. Их не утраивают многочисленные «хитрые планы», которыми сторонники кремлевского режима пытаются прикрыть череду дипломатических поражений. Республиканским «властям» приходится периодически обнадеживать местную публику, рассказывая, что нужно «немного потерпеть», и в Украине сменится власть.

Сейчас руководство там (в Украине – КР) висит на волоске, рейтинг ниже трех процентов. Такого рейтинга не было ни у одного президента

Владимир Константинов в очередной раз выдал основной московский план по Украине – ставка на внутренний конфликт, политический кризис, деморализацию государственного аппарата. Ведь Константинов и ему подобные персонажи не говорят, что власть в Киеве сменится к ходе демократических выборов. Прежде глава «госсовета» уже выступал с такими прогнозами. В начале прошлого года Константинов заявил, что народный депутат Украины Мустафа Джемилев может в скором времени оказаться на скамье подсудимых как один из организаторов блокады полуострова. Как предполагал «спикер», ждать осталось недолго. «Сейчас руководство там (в Украине – КР) висит на волоске, рейтинг ниже трех процентов. Такого рейтинга не было ни у одного президента на Украине. Поэтому все это, возможно, произойдет даже в этом году», – сказал Константинов.

В феврале текущего года ему привиделось скорое «бегство» президента Порошенко из Киева. «Все его заявления – это риторика, которая мало что имеет общего с реальными его настроениями. Да они мало кого интересуют уже и на Украине, и в Российской Федерации. На них никто не обращает внимания. То он за санкции, завтра он будет петь гимн России и хлопать нам в ладоши – от этого ничего не изменится. Этот человек как политик «умер» для крымчан давным-давно за те преступления, которые он совершил. А как политик украинский он «умрет» в этом году», – заявил «спикер».

Судя по информационному контексту, крымские «начальники» с конца 2015 года стали задавать неудобные вопросы руководству в Кремле. Ведь участие в путинских авантюрах повлекло множество проблем: санкции, сложности с выездом заграницу, уголовные дела в Украине и прочее. На что был получен ответ: в Украине произойдет реванш пророссийских сил, новые власти признают итоги «референдума» 2014 года, предоставят «автономию» Донбассу и откажутся от интеграции с ЕС и НАТО. В противном случае Москва решится на открытые военные действия, если будет шанс добить Украину одним мощным ударом. Но такое возможно только при условии системного политического кризиса внутри страны.

Речь шла о серии спецопераций. Представители бывшей Партии регионов начали прощупывать общественное мнение еще весной 2015 года, размещая политическую рекламу с картами Украины без Крыма. Летом прошлого года российские СМИ опубликовали интервью экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко, скрывающегося в Москве. Он сообщил, что сторонники беглого президента Виктора Януковича готовы свергнуть действующую украинскую власть. Бывший глава МВД открыто заявил, что пятая колонна внутри Украины готовит почву для государственного переворота, который он обозначил как «технологию Майдана наоборот».

Заявления крымского «спикера» органично сочетаются с изменениями пропагандистской риторики Кремля. Телевидение перестало пугать население украинскими «фашистами» и «карателями». Теперь в тренде тезисы о том, что Украина «сама развалится», украинцы «приползут обратно» или свергнут власть на очередном майдане. Крымские «руководители», повторяя такие высказывания, пытаются убедить себя в правильности сделанного выбора. В противном случае Константинову и ему подобным придется признавать, что они оказались марионетками в чужих руках.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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