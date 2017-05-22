В Севастополе на прошедших выходных, 20 и 21 мая состоялось «народное голосование» для выбора альтернативного кандидата на пост губернатора. В голосовании участвовали девять кандидатов от различных политических партий, которые не представлены в российском парламенте Севастополя.

По словам организаторов, результатом праймериз должно было стать объединение политических сил вокруг победителя предварительного голосования. Таким образом, по их мнению, нынешний врио губернатора Дмитрий Овсянников (заявивший о намерениях баллотироваться от «Единой России» –​ КР) получит достойного конкурента.

По городу было расставлено около 60-ти палаток, которые служили одновременно и помещением и кабинкой для голосования

Следует отметить, что голосованием эту процедуру, при всех благих намерениях организаторов, можно назвать крайне условно. По городу было расставлено около 60-ти палаток, которые служили одновременно и помещением и кабинкой для голосования. Там же размещались агитационные материалы и информация о кандидатах, при этом в палатке с символикой той или иной партии (в частности КПРФ и «Справедливой России» – КР) раздавали именно свою, партийную газету.

Голосование не было тайным и регистрации, даже номинальной, не требовалось. Волонтеры предлагали вписать свои данные в некую распечатанную на принтере ведомость, но, если гражданин отказывался, голосованию никто не препятствовал. В каких-либо документальных свидетельствах о достижении совершеннолетия или о наличии севастопольской прописки не было необходимости. «Урна», в которую опускали бюллетени, представляла собой картонный короб, склеенный соответствующим образом, с прорезью.

В день проведения народного голосования местные СМИ сообщили о нескольких фактах так называемых «каруселей», когда некие люди перемещались от палатки к палатке и голосовали за «нужного кандидата». В результате, несколько «точек» на длительное время прекращали свою работу. Кроме этого, волонтеры информировали о провокации со стороны лиц, заявлявший, что кандидат от КПРФ Роман Кияшко заплатил им, чтобы они отдали ему свой голос.

На честном слове без контроля

У нас только один кандидат – Дмитрий Овсянников. Мы считаем, что это неправильно. Именно по этой причине мы предлагаем участвовать в народном голосовании

«В сентябре состоятся беспрецедентные для Севастополя выборы главы города. Мы не призываем жителей голосовать за того или иного человека, но сейчас, как это не прискорбно, у нас только один кандидат – Дмитрий Овсянников. Мы считаем, что это неправильно. Именно по этой причине мы предлагаем участвовать в народном голосовании, чтобы была какая-то альтернатива в сентябрьских бюллетенях»,- сказала Крым.Реалии волонтер кампании Валентина.

Свои сомнения в корректности процедуры проведения голосования выражали люди различных политических взглядов. В частности, глава местной ячейки «Единой России» Борис Колесников заявил, что организаторы не предусмотрели никакого контроля за достоверностью результатов праймериз.

«Будут расставляться палатки, в которых партии намерены разместить неких людей. Кто их выбирал, кто будет контролировать? Какую ответственность они несут? Непонятно. Бюллетени будут напечатаны на принтере. К тому же, участнику предлагается проголосовать из девяти кандидатур за три. Голосование будет длиться два дня, то есть ночью можно взять бюллетени, пересмотреть, а также, возможно, проголосовать за кого-то. Каким образом будет вестись подсчет голосов? Как будут опечатаны бюллетени и кем? Вновь одни вопросы. К тому же, к этому процессу нет никакого доверия», –​ заявил Колесников.

Севастопольский муниципальный депутат Ленинского районного совета Максим Мишин считает что концептуально идея такого праймериз является положительным начинанием.

«В принципе, почему бы и нет? Почему бы и не проводить подобные голосования партиям, которые выступают за конкурентные выборы. Если они хотят объединиться и представить к выборам единого кандидата, который будет некой альтернативой действующему врио, то я это всячески поддерживаю. Я всегда выступал и выступаю за политическую конкуренцию», – заявил Крым.Реалии Мишин.

Опрос – путь к междусобойчику

В то же время, опубликованные итоги праймериз и последующее официальное заявление политиков, его организовавших, оказались несколько двусмысленны. Политики заявили, что будут названы четыре фигуры, набравшие наибольшее количество голосов, а дальнейшая процедура выдвижения единого кандидата будет решаться на неких межпартийных консультациях.

«Наибольшую поддержку, по результатам опроса получили (указаны в алфавитном порядке): Евгений Дубовик (справедливоросс), Иван Ермаков («Патриоты России»), Роман Кияшко (КПРФ), Александр Красильников (самовыдвиженец). Организаторы народного опроса удовлетворены его результатами и считают возможным продолжить консультации по выдвижению единого кандидата на предстоящих выборах Губернатора Севастополя», –​ сказано в заявлении.

Девять человек, выдвинувшие свои кандидатуры на народное голосование, это достойные, мужественные люди. Не каждый может заявить о себе и пойти на подобное мероприятие

«Девять человек, выдвинувшие свои кандидатуры на народное голосование, это достойные, мужественные люди. Не каждый может заявить о себе и пойти на подобное мероприятие. Количество голосов Вам ничего не даст, поэтому в алфавитном порядке мы перечислили четырех – этого вполне достаточно», – прокомментировал ситуацию «справедливоросс» Евгений Дубовик.

По данным организаторов за два дня голосования в опросе приняло участие порядка восьми тысяч человек.

«Это заявление нивелирует всю концепцию народного голосования, которое устраивали эти партии, – продолжает Мишин.– Логичнее, с моей точки зрения, было бы все организовать и объявить победителя, который, по результатам, и будет рассчитывать на поддержку всех партий, входивших в организационный комитет. А так получилось какое-то абсолютно фиктивное голосование, а окончательное решение они оставляют за собой право принять на каком-то междусобойчике».

У российского политика и общественного активиста Владимира Гарначука нашлось свое объяснение подобному решению политиков. По его мнению, в данном случае имеет место «торговля доверием».

Они пытаются выменять это доверие на какие-то должности или иные преференции со стороны правительства. Это такая имитация конкуренции

«Это типовая торговля доверием. Они пытаются выменять это доверие на какие-то должности или иные преференции со стороны правительства. Это такая имитация конкуренции. Они таким образом пытаются показать, что мы, мол, сила, у нас есть поддержка и намекают, что вы нам дайте какие-то должности, а мы, взамен, не будем с вами конкурировать. Это скрытое обращение к «Единой России», – считает Гарначук.

Политик добавил, что считает эту затею бессмысленной, а организаторам, по его мнению, не стоит рассчитывать на успех.

«Я думаю, что Овсянников вообще не видит в них политиков, которые способны с ним конкурировать. Думаю, что все эти попытки имитировать конкуренцию, а иначе это не назовешь, никакого успеха иметь не будут», – подытожил Гарначук.