Британская полиция подтвердила, что по основной версии взрыв в фойе концертного зала "Манчестер Арена" вечером в понедельник совершил террорист-смертник, личность которого установлена полицией. Днем во вторник полицейские арестовали "в связи с расследованием теракта" 23-летнего жителя города.

По последним данным, жертвами взрыва стали 22 человека, ранены почти 60 человек. Среди погибших – дети: взрыв произошел в тот момент, когда зрители покидали концертный зал после выступления популярной среди подростков американской певицы и актрисы Арианы Гранде.

На первых видеозаписях с места событий видно, как толпа зрителей в панике бросается к выходам. Всего, по данным полиции, был один взрыв, произошел он около 22:35 по местному времени.

​По свидетельствам очевидцев, которых цитирует Reuters и британские СМИ, сначала некоторые зрители подумали, что на стадионе взорвалась или упала одна из огромных музыкальных колонок. "Звук был такой силы, что у меня чуть сердце из груди не выскочило", "Кто-то крикнул – "бомба!" – и люди в панике побежали", "Это был хаос: все пытались выбраться наружу".

"Мы уже выходили с концерта, когда услышали взрыв. Я сразу поняла, что нам нужно бежать, и мы побежали сразу на выход. Все, что я слышала –​ люди кричали, плакали. Все бежали, полное безумие".

"Прогремел взрыв, мы посмотрели друг на друга и подумали: это полное безумие, нет, этого не может быть. Мы видели такое в новостях, но с простыми людьми такое не случается. Я была уверена, что лопнули воздушные шарики, и все было спокойно, а потом вдруг люди начали кричать и бежать в разные стороны".

Вскоре после взрыва рядом с местом первого взрыва, на примыкающей к концертной площадке железнодорожной станции Виктория, был найден подозрительный предмет. Саперы произвели его контролируемый подрыв. Позже полиция сообщила, что он не являлся бомбой. Во вторник днем были ненадолго эвакуированы посетители соседнего с "Манчестер Ареной" торгового центра. Как сообщает агентство Reuters, причиной эвакуации стало расследование некоего "инцидента".

Концертный зал Manchester Arena, где выступала Гранде, самый большой в Европе, рассчитанный более, чем на 20 тысяч человек, был заполнен до отказа.

Место взрыва на "Манчестер Арене" – схема:

Британская полиция подтвердила, что взрыв, вероятнее всего, был совершен смертником, который также погиб. "Это было самодельное взрывное устройство. Сейчас мы выясняем, действовал ли террорист в одиночку, или же у него были сообщники", – сказал журналистам глава полиции Манчестера Ян Хопкинс.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила соболезнования близким погибших. В связи с произошедшим консервативная партия Мэй и другие политические партии приостановили свою избирательную кампанию перед парламентскими выборами, запланированными на 8 июня. Позже в специальном заявлении Мэй отметила, что полиция знает имя совершившего взрыв человека, но пока не будет раскрывать его.

Один из посетителей концерта, житель Лидса Гэри Уолкер, рассказал Би-Би-Си, что видел предполагаемого террориста: по его словам, он входил в фойе зала в тот момент, когда его начали покидать первые посетители концерта. Уолкер ждал у выхода свою дочь. Он утверждает, что видел, как террорист несет бомбу.

Другой свидетель рассказал журналистам, что на месте взрыва были разбросаны гайки и болты, которыми было начинено взрывное устройство.

Президент США Дональд Трамп, который находится с визитом в Израиле, принес соболезнования пострадавшим и родственникам погибших во время выхода к прессе после переговоров с палестинским лидером Махмудом Аббасом.

"Я выражаю глубочайшие соболезнования всем, кто был так ужасно ранен в результате этой террористической атаки, погибшим и семьям жертв, такому большому количеству семей. Мы абсолютно солидарны с британским народом. Так много молодых, прекрасных и невинных людей жили, наслаждались своей жизнью и были убиты злобными неудачниками. Я не буду называть их "чудовищами", потому что им это слово понравилось бы. С этого момента я буду называть их только неудачниками, запомните. Наше общество не может быть толерантным к продолжающемуся кровопролитию. Ми ни минуты больше не можем терпеть убийства невинных людей – а жертвами сегодняшней атаки были невинные дети. Террористы, экстремисты и те, кто им помогает, должны быть навсегда изгнаны из нашего общества. Идеология зла должна быть уничтожена, полностью. Жизни невинных людей, всех невинных людей, должны быть защищены. Жизнь должна быть защищена".

Ариана Гранде написала на своей страничке, что до глубины сердца потрясена случившимся. Сообщается, что она приостановила свой гастрольный тур –​ следующее выступление певицы должно было состояться через 2 дня в Лондоне.

Соболезнования погибшим и их семьям выразили также президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, а также другие мировые лидеры. Президент России Владимир Путин назвал случившееся "циничным и бесчеловечным преступлением".

Это первый крупный теракт в Европе в 2017 году. В прошлом, 2016-м, их было три: 22 марта 2016 года два взрыва произошли в Брюсселе (один в аэропорту, второй на станции метро "Маэльбек"). В результате этих терактов погибли 32 человека, более 300 пострадали. Ответственность за взрывы взяла на себя группировка "Исламское государство".

В День взятия Бастилии, 14 июля 2016 года, в толпу праздновавших в Ницце врезался грузовик. Машина успела проехать по набережной почти два километра со скоростью 60-70 километров в час, прежде, чем полиция застрелила водителя. В грузовике нашли огнестрельное оружие и гранаты. В тот день погибли 84 человека.

19 декабря 2016 года грузовик с прицепом въехал в толпу на рождественском рынке в Берлине. Погибли 12 человек, 48 пострадали. Пассажир, который был в кабине, погиб. Управлял грузовиком 24-летний гражданин Туниса, связанный с "ИГ". Его убили позже, в Милане, во время перестрелки с полицией.

Как отмечают американские и британские специалисты по безопасности, сторонники "ИГ" приветствовали в социальных сетях взрыв на концерте Арианы Гранде. В то же время, ни одна из террористических группировок пока ответственность за взрыв в Манчестере на себя не взяла.