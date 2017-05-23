Программа сноса пятиэтажек в Москве обнажила волчью суть номенклатурной власти. Конечно, все реквизиции, конфискации и контрибуции, которыми Ленин и его преемники до Путина обкладывали покоренное население, тоже могут быть описаны термином "реновация", но все-таки так ярко и наглядно, пожалуй, впервые. Зачем у волка такие большие зубы? Зачем у волка такие большие глаза? Когти, шерсть и остальное? Чтобы высмотреть, где поросята, чтобы заграбастать трех поросят, чтобы их съесть. Когда сказку о трех поросятах стали экранизировать, оказалось, что третий дом, дом спасения, построен не из камней. Точнее, не только из камней. Благоразумный поросенок строит дом из камней и строительного раствора.

История архитектуры знает сооружения, построенные только из каменных блоков (не из кирпичей), но эти блоки должны быть исполинскими и тщательно отполированными, тогда их "цементирует" сила тяготения. Но даже такие мощные сооружения не выдержат землетрясения, они слишком жесткие. Отсюда гениальное изобретение византийцев – дома, в которых чередовались каменные блоки и участки из кирпичей, скрепленных раствором. Эти участки выполняли роль пружин, рессор, гасивших ударные волны частых в Малой Азии землетрясений.

Надежды людей "без политики" отбиться от волка, который дожевал торговые и павильоны, путем митингов "без политики" – это надежды поросенка на дом из соломы. В оригинале сказки поросят называют по цветам ("Брауни" – "коричневый"), а у Диснея тоньше – на солому уповает Дудочник, его дудочка похожа на соломинку.

Другая народная сказка помогает понять, откуда это упование. Оно не так уж иррационально: одну соломинку легко сломать, пучок соломы не переломишь, притча о венике. Отсюда и "круговые челобитья" Древней Руси: в кругу нет "зачинщиков", наказать одного не выйдет, а всех – ну, жалко. Только есть существенная разница: этому волку не жалко ни одного, ни всех. Ему не нужен никто. Он самосохранится и в отсутствие "электората", который для него даже не корм, а обременение, с которым нужно делиться доходами. Кстати, "электорат" сам виноват, он же ничего не производит. Большинство населения России не поросята, а волк – его когти, его шерстинки, его политтехнологи, силовики и просто пенсионеры, военные пенсионеры.

Любое движение бесплодно (что не означает "бессильно"), если у него нет идей

Соломе даже в городском доме найдется применение. Хотя бы в стакан с коктейлем соломинку сунуть. Митинги, пикеты и прочие "прямые действия" – это важная часть политики, без нее никуда. Это объединение в пространстве, а "полис" – именно "много людей в едином пространстве". Это самые политические действия, ведь и власть, и митингующие лукавят, когда говорят, что они не про политику митингуют. Само митингование есть политика.

У Диснея поросенок Скрипач строит дом из хвороста – смычок похож на веточку. Именно от смычка происходит дирижерская палочка, и это вторая ипостась политики, умение объединяться не только в пространстве, но и во времени. Не тянуть одну тоскливую ноту протеста и разбегаться, а находить лидера, организовывать движение, партию.

Третий поросенок не играет ни на чем. У него заняты руки и, что важнее, занята голова. Камни – это политические идеи. Любое движение бесплодно (что не означает "бессильно"), если у него нет идей. Надо понимать, что "оставьте меня в покое" ("оставьте мне мою квартиру", "оставьте мне прежние тарифы") – это не идея, а писк поросенка, в которого волк уже вонзил зубы. Поздно и неконструктивно. Идея "пусть все вернется во вчера" не одушевляет даже самого погибающего, она слишком нереалистична.

В самых первых вариантах сказки волк съедал первых двух поросят. Так оно и происходит в действительности, если – очень важное "если"! – если поросята не найдут себе вовремя убежища. Более того, если поросенок в каменном доме не пустит к себе остальных поросят – горе ему! Как горе и муравью без стрекозы! Самый хороший и прочный каменный дом не для того, чтобы защититься, а чтобы защитить, не для спасения от волка себя, а для спасения всех. В конце концов, если дом хорош, даже волк может попроситься в нем пожить. Ну люди не звери, не делимся мы на волков и поросят.

Количество соломы не переходит в качество камня, как и аккуратность укладки камня не заменяет деревянных элементов и строительного раствора в конструкции дома. Идеи, краткосрочные и долгосрочные политические действия и объединения – для жизни нужно все, потому что сама жизнь есть политика, и никакой особой от жизни политики не существует. В России волки могут сколько угодно убеждать нас, что "политика" – страшный зверь, что политические идеи – вздор, важно лишь выживание во имя "русского мира", что демонстрации, пикеты и парламенты – пустой перевод времени и сил. Волки любят повторять, что политика дело грязное, а потому волчье, а люди не должны беспокоиться. Побеспокоимся! Просто надо объединить время, пространство и идеи – и выбрать наконец, какой мы хотим быть Россией, Россией Ксеркса иль Христа (ах, извините, это слишком религиозно!), Россией казарменной или Россией гостеприимной, дружелюбной и не боящейся не быть волком.

Яков Кротов, историк и священник, автор и ведущий программы Радио Свобода «С христианской точки зрения»

Взгляды, изложенные в рубрике «Мнение», передают точку зрения самих авторов и не обязательно отражают позицию редакции

Оригинал публикации – на сайте Радио Свобода