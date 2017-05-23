В России обыски дома у режиссера Кирилла Серебренникова и в "Гоголь-центре" проходят с самого утра. Как следует из сообщения СКР, они проводятся в рамках расследования уголовного дела, возбужденного еще в 2014 году по хищению бюджетных средств в особо крупных размерах. Источники в правоохранительных органах утверждают, что речь идет о сумме чуть больше миллиона рублей. Радио Свобода вело прямую трансляцию от "Гоголь-центра".

Надеемся, что следствие будет проходить объективно и справедливо, без излишней жестокости к лицам, которых коснулось расследование

С заявлением перед "Гоголь-центром" выступила актриса Чулпан Хаматова: "Мы, коллеги и друзья Кирилла Серебренникова и театра "Гоголь-центр", потрясены сегодняшними событиями! Кирилл Серебренников – один из самых ярких российских режиссеров, чьи заслуги признаны не только у нас в стране, но и во всем мире. Мы все знаем его как честного, порядочного и открытого человека. Работа талантливого руководителя и всего театра была прервана внезапным обыском. Мы выражаем слова поддержки нашим коллегам и надеемся, что следствие будет проходить объективно и справедливо, без излишней жестокости к лицам, которых коснулось расследование, и не нарушит творческой деятельности театра, труппы и самого Кирилла Серебренникова. Мы восхищены решением наших коллег из "Гоголь-центра", которые, несмотря на масштаб действий сотрудников правоохранительных органов, не намерены отменять спектакль.

Нас очень много. Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Олег Табаков, Марк Захаров, Сергей Гармаш, Алла Демидова, Алексей Агранович, Вика Товстоганова, Яна Сексте, Анатолий Белый, Юлия Пересильд, Ксения Рапопорт, Евгений Стычкин, Саша Петров, Ирина Старшенбаум, Хаски, Екатерина Сканави, Лиза Боярская, Марина Александрова, Нина Зархи и журнал "Искусство кино" и многие-многие другие".

Официальный представитель московского управления Следственного комитета России Юлия Иванова сообщила Интерфаксу, что уголовное дело было возбуждено на основании материалов оперативных служб, а деньги были выделены автономной некоммерческой организации "Седьмая студия". Она была создана Серебренниковым на основе его курса в Школе-студии МХАТ, набранного в 2008 году, является одним из резидентов "Гоголь-центра". Следователи, по словам Ивановой, "проводят обыски по ряду адресов в различных субъектах России, в том числе по месту жительства и работы Серебренникова".

По словам PR-директора "Гоголь-центра" Ники Груздевой, "всех сотрудников театра и актеров собрали в большом зале и изъяли у них телефоны". В театре в этот момент как раз проходила репетиция спектакля. В театр всех пускают, но обратно не выпускают, добавила она.

Политик Дмитрий Гудков, также пришедший поддержать "Гоголь-центр", полагает, что "нельзя молчать, когда такие вещи происходят с другими людьми":

– Даже если ты не имеешь отношения к театру, к политике, не важно. Если ты видишь, как власть действует в отношении своих критиков, не важно, какую профессию они представляют, любой нормальный человек должен быть здесь. И я все время вспоминаю цитату Нимеллера, который говорил: "Я промолчал, когда пришли за коммунистами. Я промолчал, когда пришли за евреями, социал-демократами. Я же не коммунист, не еврей, не социал-демократ. Но когда пришли за мной, уже некому было протестовать". Поэтому нельзя молчать сейчас. Это акция политическая, это акция устрашения, это акция против критиков власти. И вообще то, что сегодня происходит, это уже вторжение политики в дом к каждому. Даже к тем людям, которые вообще к политическому активизму не имеют никакого отношения.

–​ То есть вы считаете, что это дело о хищении абсолютно...

– Это точечная репрессия, направленная на то, чтобы запугать людей в преддверии, может быть, 12 июня. Дать какой-то сигнал разного рода элитам, что надо молчать, нельзя критиковать власть, нельзя с ней спорить. Каждому из вас найдется статья, если мы захотим, - вот то, что сегодня власть пытается показать. К кому они приехали, эти сотрудники, следователи Следственного комитета? Не к Медведеву, не к Чайке, а они приехали вот сюда. Это же очевидно! Потом операция так происходила, как будто это вообще захват... похоже было на захват здания "Норд-Ост" на Дубровке. Пришли, всех собрали, мобильные телефоны изъяли... Что это такое? Поэтому сегодня пришли в театр не с цензурой, а с наручниками, и это уже, мне кажется, переход на какой-то другой уровень.

–​ Вы будете предпринимать какие-то попытки защитить, что-то сделать?

– Сейчас у меня нет никаких властных полномочий. Был бы депутатом, запрос бы направил. Ну, буду об этом писать, буду говорить, все, что в моих силах, конечно же. Сейчас нужен общественный резонанс, на мой взгляд. Это, наверное, единственное, что может заставить их, по крайней мере, отвечать на вопросы журналисты, на вопросы граждан, на вопросы общества. Вот эти вопросы мы будем задавать всеми доступными нам способами. Через наши медиа-ресурсы, блоги, с помощью Радио Свобода и других оставшихся независимых СМИ, которые можно посчитать на пальцах одной руки. Будем это делать, конечно! – сказал Дмитрий Гудков.

Журналистка Радио Свобода Наталья Джанполадова, наблюдавшая за происходящим возле дома режиссера Кирилла Серебренникова, описала такую картину:

– Внутрь никого не пускают, все журналисты дожидаются новостей у подъезда. Периодически туда заходят сотрудники в черных костюмах, на рукавах у них надпись "ФСБ", – рассказала она.

Во второй половине дня Серебренникова увезли на допрос. Сотрудники "Гоголь-центра" призвали всех "неравнодушных" собраться у тетра. Сам Серебренников прокомментировал обыски словами: "Я в полном шоке и недоумении".

Кирилл Серебренников после обыска:

​Адвокат режиссера Андрей Золотухин пока недоступен для комментариев, однако представитель правозащитной организации "Русь сидящая", защитник Серебренникова Алексей Федяров сообщил Интерфаксу, что Кирилл Серебренников не имеет статуса ни подозреваемого, ни обвиняемого.

Сегодня в "Гоголь-центре" должны были показывать "Мертвые души". "23 и 24 мая – "Мертвые души". Это спектакль особый, любимый и непростой в исполнении. Так что готовимся заранее", – написал режиссер неделю назад на своей страничке в соцсетях.

"Странствия грандиозного проходимца Чичикова в этой версии гоголевской прозаической поэмы замкнуты в тесный фанерный короб. Слишком тесный для разнузданных метаний живой русской души, воплощенной в причудливых образах, – так пишут об этом спектакле на официальной страничке театра в соцсетях. – Спектакль-фарс, разыгранный исключительно мужским актерским составом. Спектакль-галлюцинация, в котором оборотничество – ведущий прием. Спектакль-концерт – песни на тексты Николая Васильевича написаны композитором Александром Маноцковым".

Режиссер театра и кино Владимир Мирзоев сказал Радио Свобода, что он надеется, "что это недоразумение прояснится в ближайшее время".

Сегодня наш чекизм с православным оттенком, и наши силовики, как правило, люди в погонах, очень нервно реагируют на любую критику в адрес церкви

– Для начала хочу сказать слова поддержки Кириллу. По поводу проводимых обысков я могу сообщить две вещи. Первое: мне не кажется это случайностью. Может быть, эта атака на Кирилла связана с его фильмом "Ученик", потому что это яркое и сильное антиклерикальное высказывание, а мы знаем, что сегодня наш чекизм с православным оттенком, и наши силовики, как правило, люди в погонах, очень нервно реагируют на любую критику в адрес церкви. Может быть, чьи-то чувства были задеты, каких-то верующих генералов. Не знаю, это мое предположение. Второе, мне кажется, что наша экономическая среда до такой степени искажена, и она настолько патологична, что прицепиться, наверное, можно к любому руководителю, найти какие-то проблемы в его хозяйстве. Это тоже всем известно. Очень трудно оперировать в патологической среде. Искажения, которые возникают в деятельности разных учреждений, они системные, они связаны с тем, что для руководства страны выгодно подвешивать каждого из действующих субъектов экономики на крючок – в такую ситуацию, когда до любого можно докопаться. Поэтому могут быть проблемы в театре, могут быть какие-то сложности, но это почти всегда результат этой искаженной ситуации, о которой я сказал.

– Как вы считаете, в этом уголовном деле может быть политическая составляющая?

– Практика показывает, что то, что у нас называется спором хозяйствующих субъектов, или когда силовики начинают кого-то преследовать, прессовать, как правило, это связано с политикой. Мы понимаем, в какой стране мы живем и как много здесь, буквально на каждом участке, разного рода нарушений. Они, как я сказал, неизбежны, потому что люди не могут нормально работать, они поставлены в такие условия.

Это просто не укладывается в голове. Художник, которым Россия должна была бы гордиться, унижен и оскорблен

"Меня очень неприятно поразило известие о том, что у режиссера Кирилла Серебренникова и в руководимом им "Гоголь-центре" проходят обыски, – заявил легендарный танцовщик и выдающийся хореограф Михаил Барышников​. –​ Это просто не укладывается в голове. Художник, которым Россия должна была бы гордиться, унижен и оскорблен. А поскольку это человек, известный своей независимостью и свободолюбием, человек, неоднократно выступавший со смелыми политическими заявлениями, эти внезапные репрессии выглядят особенно скверно. Я очень обеспокоен случившимся и надеюсь, что общественность в России и в мире заступится за одного из самых ярких деятелей современного театра".

Между тем так называемый "православный активист" Дмитрий Энтео поддержал обыски у режиссера и в "Гоголь-центре". Он заявил, что "власть пошла на этот шаг, для нас это очень важно, надеюсь, Серебренников будет только первым шагом". Он считает, что спецслужбы должны еще проверить МХТ им. Чехова и режиссера Константина Райкина, "который построил себе гигантский дом".

Поэт и сценарист Юрий Арабов считает, что на театр и самого Кирилла Серебрянникова "кто-то натравил финансовые проверки из-за мести".

В нашей стране вести какую-то хозяйственную деятельность и при этом что-то не нарушить, наверное, нельзя

– Это вполне может быть, но тут, конечно, самому Кириллу и руководству театра виднее, кто против них ополчился, – говорит Арабов Радио Свобода. – В нашей стране вести какую-то хозяйственную деятельность и при этом что-то не нарушить, наверное, нельзя. Но я надеюсь, что Кирилл ничего не нарушал и проверки это покажут. Кирилл мой друг, коллега, и я желаю ему на этой истории поиметь как можно меньше седых волос.

Режиссер театра и кино Кирилл Серебренников стал художественным руководителем "Гоголь-центра" в 2012 году. Среди его работ в кино и на телевидении – сериал "Дневник убийцы", комедия "Изображая жертву", фильмы "Юрьев день", "Измена", "Ученик" и другие. У Серебренникова обладатель премий ТЭФИ, "Хрустальная Турандот", "Золотая маска", у него есть призы "Кинотавра" и Каннского фестиваля.

О том, что у театра есть финансовые проблемы, стало известно в апреле 2015 года. Речь шла о долге "Гоголь-центра" в 80 млн рублей. Театр потратил около 30 млн рублей на создание художественных произведений, гонорары артистам, противопожарную безопасность и еду в театральном кафе. Тогда же глава департамента культуры Александр Кибовский заявил, что "Гоголь-центр" является убыточным и там были проблемы с выплатой зарплаты. Город тогда выплатил театру все, что положено, но дальше помогать театру отказался.

Бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, впрочем, опроверг сумму долга, заявив, что на самом деле она гораздо меньше – не 80 млн, а 12 млн рублей. По его данным, из-за проводимого капитального ремонта театр четыре месяца был вынужден играть на чужих площадках, не получая для этого помощи со стороны департамента. Он же (Малобродский. – РС) и инициировал ревизорскую проверку в театре. "Ревизорская проверка в декабре 2014 года была инициирована театром (мною); по ее результатам был сделан отчет и даны соответствующие пояснения", – сообщил экс-директор.

Алексей Малобродский сказал Радио Свобода, что пока не понимает, что происходит, но прежние проверки были связаны с самим "Гоголь-центром" как с бюджетным учреждением и не имели отношения к "Седьмой студии". "Ни на какие беседы к следователям меня не приглашали", – добавил он. Источник в правоохранительных органах замечает, что интерес к "Седьмой студии" появился как раз "после ревизорской проверки, поскольку заодно решили посмотреть, что там вообще творится".