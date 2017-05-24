Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

Насколько «рахитичной» является сегодня российская экономика и насколько «дыряв» ее бюджет, лучше всего демонстрирует финансовое положение оккупированного Крыма

​«Россия: все сценарии плохи», – полагает польский портал Іnteria. «Спустя три года после аннексии Крыма и введения западных санкций за российское нападение на Украину из Москвы поступают противоречивые сигналы о состоянии ее экономики. Многие факторы, однако, указывают на то, что близится серьезный обвал, за которым последуют потрясения. Насколько «рахитичной» является сегодня российская экономика и насколько «дыряв» ее бюджет, лучше всего демонстрирует финансовое положение оккупированного Крыма. В момент аннексии полуострова весной 2014 года Кремль обещал его жителям золотые горы, рассказывая о «сакральном» значении Крыма и его жителей для России. Из Москвы на развитие региона должны были прийти миллиарды долларов. Между тем, в конце марта российские оккупационные власти Крыма объявили о сокращении регионального бюджета на 1,55 миллиарда рублей по сравнению с и без того сильно урезанными финансовыми планами на этот год. Это эффект уменьшения поступлений по федеральной целевой программе, заложенной в центральном бюджете. Как сообщила министр финансов аннексированного Крыма Ирина Кивико, Кремль решил сократить объем средств, предназначенных на программу развития Крыма и Севастополя до 2020 года».

Между Меркель и Макроном может быть достигнут широкий консенсус в отношении России и позиции войны на востоке Украине

​«Украина надеется на франко-немецкую антипутинскую ось», – сообщает немецкое издание Die Welt. «Ключ к стабильности в Европе находится в Крыму и на востоке Украины. Киев с большой озабоченностью следил за президентскими выборами во Франции 7 мая, поскольку первые, наиболее вероятные кандидаты: консерватор Франсуа Фийон, националистка Марин Ле Пен и левый политик Жан-Люк Меланшон, – оказались очень близки к позициям Владимира Путина и интересам Кремля. Так что советник президента Порошенко выразил облегчение в связи с победой Эммануэля Макрона: «Я убежден, что Макрон продолжит линию своего предшественника Франсуа Олланда». Олланд и Меркель, как известно, настаивали на мирном урегулировании конфликта на востоке Украины и выводе российских войск из аннексированного Крыма. Между Меркель и Макроном может быть достигнут широкий консенсус в отношении России и позиции войны на востоке Украине».

Россия не депортирует крымскотатарское население. Вместо этого она вытесняет его, используя методы устрашения, запугивания и принуждения

​«Украина твердо стоит за крымских татар», – колонку министра иностранных дел Украины Павла Климкина с таким заголовком опубликовала американская газета The Wall Street Journal. «В попытке восстановить остатки своей империи Россия в последнее время прибегает к политике репрессий в отношении проукраинских крымских татар, которые активно выступают против территориальных захватов Кремля. На сей раз Россия не депортирует крымскотатарское население. Вместо этого она вытесняет его, используя методы устрашения, запугивания и принуждения. Известные крымскотатарские политики живут в изгнании, их бросают за решетку и подвергают психологическому давлению. Заместитель председателя крымскотатарского представительного органа Ильми Умеров сказал, что «Россию надо заставить уйти из Крыма и Донбасса». За эти откровенные высказывания он был насильно отправлен на экспертизу в психиатрическую клинику. Конечно, это был один из любимых методов Сталина. Недавно Комитет министров Совета Европы назвал незаконную аннексию полуострова вызовом миру и демократической безопасности в Европе и призвал Российскую Федерацию прекратить нарушения прав человека в Крыму. Я обещал, что мы будем продолжать свою борьбу, и я призываю наших друзей и партнеров выступить на стороне Украины за отмену незаконной оккупации и аннексии полуострова».

По мере того как Россия начала скользить в рецессию, мост начал все больше и больше быть похожим на расточительство

​«Теневой кабинет Путина и мост в Крым», – масштабный репортаж с таким заголовком опубликован в американском журнале The New Yorker. «Как и большинство видов экономической деятельности, связанных с Крымом, мост (через Керченский пролив – КР) является объектом санкций США. Фрид, бывший чиновник Госдепартамента, сказал мне: «Мы никогда не думали, что могли бы предотвратить проявление моста, но мы могли бы попытаться сделать его чересчур дорогим и ядовитым, а поскольку Крым никогда не обеспечивал себя, то он, оказывается, будет не военным трофеем, а ответственностью». Санкции, похоже, не повлияли на строительство (Керченского моста – КР) или не повысили значительно расходы, но они создали несколько осложнений. Первоначально оказалось невозможным найти положенную страховую компанию, чтобы гарантировать проект, и поэтому малоизвестная страховая компания в Крыму взяла на себя более трех миллиардов долларов потенциального риска. По мере того как Россия начала скользить в рецессию, мост начал все больше и больше быть похожим на расточительство. В течение последних нескольких лет Кремль сократил бюджетные расходы почти на каждой категории. В феврале чиновник дорожного агентства России проговорился, возможно, случайно, сколько ресурсов затрачено на мост. «За счет этого моста строительство новых автомобильных дорог в России было практически приостановлено», – сказал он. «В стране не хватает денег. Таким образом, мы не можем реализовать все, что хотим».