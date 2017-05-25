Последняя нидерландская инстанция на пути ратификации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС – верхняя Первая палата Генеральных штатов парламента Нидерландов – очевидно, поддержит отвергнутую в прошлом году на референдуме украинско-европейскую договоренность. Об этом свидетельствует тональность дебатов, которые проходят в Гааге, ведь партия христианских демократов, от которых зависит судьба решения, заявляет, что настроена на позитивный лад.



Бурную предысторию украинско-европейского Соглашения об ассоциации и весомые аргументы в защиту ее ратификации как с украинской, так и с европейской и антикремлевской точек зрения в течение дебатов очертил членам верхней Первой палаты, неформально называемой Сенатом, докладчик по законопроекту о ратификации соглашения, сенатор от фракции социал-демократов Бен Кнапен.

На сторону ратификации становятся и представители группы христианских демократов, которые в нижней Второй палате парламента еще в феврале выступали против сделки

И он не один. Такого же мнения придерживаются в этом учреждении и многие другие влиятельные политики от фракций «зеленых», лейбористов, либералов или прогрессивных демократов. Поддержку уже выразили и ряд независимых сенаторов. Но самое главное: на сторону ратификации становятся и представители группы христианских демократов, которые в нижней Второй палате парламента еще в феврале выступали против сделки. Сейчас эта политическая группа заявляет, что «положительно» относится к ассоциации.

@DutchNewsNL: Нидерландские сенаторы готовы поддержать Соглашение ЕС с Украиной на решающем голосовании

​Радіо Свобода попросило прокомментировать дебаты нидерландского сената Тони ван дер Тогта, эксперта-международника из Нидерландского института международных отношений Клингендаль. Он говорит, что верхняя палата парламента не находится под таким влиянием популистов, как нижняя. По его мнению, через неделю, 30 мая, эта эпопея с ратификацией, очевидно, завершится положительно.





«В отличие от нижней палаты, мы слышим гораздо меньше упреков, мол, это приведет к членству Украины в ЕС, это нам будет стоить много денег, приведет нас к прямому конфликту с Россией. Это «беспокойство», наконец, было развеяно декларацией, которую Рютте привез из Брюсселя. Она и предоставила премьеру и политическим партиям возможность сказать: да, мы услышали людей, голосовавших против, мы создали эту декларацию, и теперь имеем возможность для ратификации», – пояснил эксперт, говоря об объяснительной декларации, которую приняли на саммите ЕС в декабре 2016 года.



Когда слушаешь дебаты, создается впечатление, что мы действительно выходим на финишную прямую, говорит эксперт, добавляя, что на этой неделе еще могут пройти не только устные, но и письменные обсуждения и запросы в правительство, председатель которого Марк Рютте и министр иностранных дел страны Берт Кундерс также участвовали в слушаниях.



«Усталость от Украины»



Впрочем, по мнению Тони ван дер Тогта, тема Украины, очевидно, еще не скоро исчезнет из общественных обсуждений в Нидерландах, даже когда соглашение заработает на полную мощность. Он говорит, что для Киева это действительно станет «завершением тревожного процесса, который неожиданно заблокировали те, кто не слишком разбирался в украинском вопросе, но были решительно настроены против Евросоюза».



Для самого ЕС, по мнению аналитика, это будет сигналом, что Нидерланды, наконец-то, «подтянулись» до уровня всех государств, которые уже приняли Соглашение. Но граждане Нидерландов, говорит специалист-международник, сейчас переживают нечто вроде «усталости от Украины».



«Те, кто выступал за ассоциацию, говорили: она поможет преодолеть коррупцию, провести реформы... Соглашение временно внедрено, но вся эта работа выполнена только частично. Поэтому люди спрашивают: где же эта помощь? Как следствие, ширится усталость от Украины, а дебаты на эту тему, очевидно, еще будут», – отмечает Тогт.

Принятие Соглашения об ассоциации состоится. И это также станет хорошим сигналом для Москвы, которая и здесь пыталась посеять разногласия в ЕС. Но не смогла

И в Нидерландах, и в других государствах ЕС убеждены, что Киев не прилагает достаточных усилий для улучшений в стране. Однако, добавляет эксперт Нидерландского института международных отношений, «по крайней мере Соглашение об ассоциации будет ратифицировано, а это станет уроком для другой, внешне невидимой стороны дискуссии». «Но пока, думаю, принятие Соглашения об ассоциации наконец-то состоится. И это также станет хорошим сигналом для Москвы, которая и здесь пыталась посеять разногласия в ЕС. Но не смогла», – говорит нидерландский эксперт.

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