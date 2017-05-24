Вокруг плато Ай-Петри снова разгораются страсти. Первые лица Крыма заявляют, что договорились с предпринимателями о добровольном сносе находящихся там строений. 22 мая владельцы трех павильонов показательно демонтировали там свои постройки в присутствии чиновников. Однако самовольно уничтожить свою собственность согласны не все.

Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов впервые заявил о намерении зачистить плато Ай-Петри минувшей осенью. 27 сентября 2016 года на заседании правительства Крыма он поручил демонтировать все строения, расположенные там, а освободившуюся землю включить в состав Ялтинского горно-лесного заповедника.

Аксенов обосновал свое решение тем, что находящиеся на плато объекты торговли и общепита не имеют разрешительных документов, портят вид достопримечательности и загрязняют окружающую среду. Он поручил предусмотреть новые торговые места для предпринимателей с плато и пообещал, что зона возле верхней станции канатной дороги «Мисхор-Ай-Петри» станет исключительно прогулочной.

По информации властей, на вершине Ай-Петри находится более 100 строений, 46 из которых – это кафе. Первые торговые точки появились здесь еще в 1990-е годы. Их количество постепенно росло, что неудивительно: это место является одним из самых популярных туристических объектов. Ежегодно тысячи отдыхающих посещают живописную горную вершину, добираясь сюда по канатной дороге или на автобусах. Преимущественно владельцами кафе и торговых точек на Ай-Петри являются семьи репатриированных крымских татар.

Идея Аксенова зачистить плато – не нова. Еще в ноябре 2007 года крымские власти решили снести несколько строений, которые были возведены на плато за подведомственной Ливадийскому поселковому совету территорией. При сносе присутствовали бойцы спецподразделения «Беркут». Между силовиками и предпринимателями тогда произошли серьезные столкновения, которые вызвали большой общественный и политический резонанс. В связи с тем, что среди бизнесменов, строения которых снесли, были крымские татары, конфликт приобрел и этнический окрас. За предпринимателей вступился Меджлис и устроил протесты против действий силовиков. Со временем конфликт затих, на строения бизнесменов больше никто не посягал.

45 дней на размышления

Сергей Аксенов, похоже, решил продолжить и довести до конца дело, начатое предшественниками. Ранее он заявил, что плато будет освобождено от «самостроев» до конца 2017 года. Однако это встретило сопротивление со стороны предпринимателей. Они заявили, что имеют все правоустанавливающие документы на свой бизнес, исправно платят налоги и соблюдают все санитарные нормы.

В итоге, планы крымского руководства по быстрой зачистке плато не сбылись. 30 декабря 2016 года Аксенов вновь заявил о намерении снести строения на Ай-Петри и сказал, что на это выделены средства в бюджете.

Туристы могли добраться до Ай-Петри только на «канатке», но ее тоже закрыли

Кроме того, для коммерсантов с горной вершины то ли специально, то ли случайно были созданы препятствия для ведения бизнеса. 3 декабря 2016 года со склона Ай-Петри сошла лавина, представители российской ГИБДД перекрыли автодороги, ведущие на горную вершину. Через посты ДПС пропускали только машины тех, кто прописан в горном селе Охотничье. Туристы могли добраться до Ай-Петри только на «канатке», но ее тоже закрыли – 23 января 2017 года, ссылаясь на профилактические работы. «Блокада» продлилась до 1 апреля. Почти на полгода кафе и торговые точки на плато остались без клиентов.

Недавно фактические власти Крыма заявили о том, что с предпринимателями на Ай-Петри достигнут компромисс, и они готовы добровольно снести свои строения. 22 мая состоялся показательный демонтаж трех павильонов. Мероприятие прошло в присутствии российского главы Крыма Сергея Аксенова, депутата Госдумы России Руслана Бальбека, главы назначенного Кремлем Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма Заура Смирнова, а также камер российских и местных телеканалов.

«Это вопрос с бородой, который был сформирован во время аннексии Крыма Украиной. Мы понимаем, что в данном случае этот вопрос разыгрывался как политическая карта. Здесь в том числе люди и органы власти играли на межнациональных отношениях. Я хочу еще раз обратиться и поблагодарить тех, кто здесь торговал непосредственно. Люди, понимая свою ответственность в том числе, пошли нам на встречу», – сказал Сергей Аксенов журналистам.

По словам Заура Смирнова, предпринимателям на Ай-Петри предложено перенести свой бизнес в курортный поселок Симеиз. Там, как утверждает чиновник, будут созданы два торговых комплекса в крымскотатарском стиле.

Во время приезда Аксенова на Ай-Петри от имени местных предпринимателей там выступил Нариман Куртбединов. Он является директором ООО «Шарм» – фирмы, которая арендует значительную часть плато.

«Властями Крыма было принято решение совместно с нами прийти к общему диалогу о том, чтобы мы добровольно демонтировали данное строение, так как это заповедная зона, которая является визитной карточкой и жемчужиной Крыма», – сказал он.

Чиновники дали предпринимателям 45 дней на демонтаж строений. Сергей Аксенов пригрозил принудительным сносом тем, кто откажется на предложенные властями условия.

Согласиться или бороться

Предприниматели, с которыми удалось пообщаться корреспондентам Крым.Реалии, рассказали, что на самом деле все не так радужно, как говорят чиновники. По их словам, 22 мая действительно были добровольно снесены три строения, но они не являются капитальными, и уже несколько лет не использовались владельцами. Более того, по словам собеседников Крым.Реалии, чтобы создать видимость демонтажа на улицу вынесли мебель из неэксплуатируемых помещений, а когда чиновники уехали, ее занесли обратно.

Владельцы объектов общепита и торговли на Ай-Петри по-прежнему недовольны планами властей, так как боятся лишиться источника заработка.

«Многие говорят: что, нам ходить воровать?! Чем мы будем заниматься?»

«Добровольно никто не хочет сносить. Здесь 46 заведений, если сейчас будут принуждать и все разберут, люди просто без работы остануться. Не просто 46 владельцев, которые здесь, а люди со всего Крыма! Здесь в одном заведении 20-30 человек работает! Это горе! Многие говорят: что, нам ходить воровать?! Чем мы будем заниматься?» – сказал корреспонденту Крым.Реалии сотрудник одного из заведений.

У предпринимателей нет единодушия по поводу того, что делать дальше. Кто-то решил согласиться на снос и получить компенсацию, а кто-то – бороться до конца.

«По сути, у людей два пути: либо согласиться, либо бороться. Раз процесс начался, вы понимаете, что большинство согласилось, хотя есть несколько несогласных, которые будут судиться. Компенсация покрывает стоимость стройматериалов, это утешает людей. Но ведь они теряют свой бизнес», – сказал владелец кафе, пожелавший остаться анонимным.

Предприниматели, которые не собираются добровольно сносить свои строения, объясняют свою позицию тем, что официально от них никто этого не требовал.

«Это зачистка территории под чьи-то бизнес-интересы»

«На все запросы во все инстанции мне один ответ – ваше здание в объектах под снос не значится. Я считаю, что это зачистка территории под чьи-то бизнес-интересы», – сказал владелец кафе «Барон Мюнхгаузен» Виктор.

По его словам, компенсация, которую предлагают владельцам кафе, не покрывает затраты на их снос и постройку на новом месте.

Тем временем подконтрольная Кремлю администрация Ялты уже озвучила свои планы по реконструкции зачищенного плато Ай-Петри. Представитель мэрии Анри Канунов заявил, что там планируется создать зону отдыха с фонтаном, парковками, садом камней, дорожками для велосипедов, снегокатов и катанием на животных. Чиновники не скрывают, что после реконструкции они планируют разместить на плато торговые ряды и одно кафе. По какому принципу будут определять владельцев этих объектов – пока не уточняется.

Суждено ли сбыться планам крымских чиновников, станет понятно в июле, когда истечет срок для «добровольного» сноса объектов на Ай-Петри.