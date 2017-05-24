37% россиян хотели бы отдохнуть в аннексированном Крыму, сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. Остальные респонденты предпочли бы курорты Черноморского побережья Кавказа и других стран. На самом же деле половина опрошенных из-за нехватки денег останется дома, отмечают социологи. Подконтрольные Кремлю власти Крыма заявляют, что на майские праздники полуостров посетили около 162 тысяч туристов – на 30 тысяч больше, чем в прошлом году. Российские чиновники утверждают, что большинство гостей – жители материковой Украины. В украинской Госпогранслужбе эти данные категорически отрицают.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F324283309&color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false">SoundCloud</a>

​На главные вопросы про грядущий туристический сезон в Крыму и финансовые возможности россиян в эфире Радио Крым.Реалии отвечает украинский специалист по региональному развитию, бывший начальник управления Министерства курортов и туризма АР Крым Игорь Кобеля.

– Можно ли верить российской статистике по туристам в Крыму?

– Всегда подозрительно, когда какие-то показатели увеличиваются в несколько раз или очень существенно. Обычно мы наблюдаем динамику в пределах нескольких процентов. В данном случае прирост в 30 тысяч туристов на майские праздники, о котором говорят российские чиновники – это увеличение примерно на 23%, то есть почти на четверть.

– В 2014 году туристический поток серьезно уменьшился из-за аннексии Крыма – явно не на несколько процентов.

– Это так, но мы говорим о политических потрясениях, российской агрессии против Украины. Учитывая, что большинство туристов в Крыму в рекордном 2013 году были украинцами, существенный спад не удивителен. Все ждали, во что выльется аннексия, но российские власти сделали все, чтобы три года спустя в Крым с материковой Украины ехать не хотелось.

– Сколько туристов в принципе способен принять Крым?

Российским властям очень хочется отрапортовать о показателях в 10, в 14 миллионов туристов, но это физически невозможно

– На полуострове, по грубым подсчетам, около 200 тысяч койко-мест, включая и основные отели, и мини-гостиницы. Обычно туристы приезжают дней на десять. Показатель 2013 года в 6 миллионов туристов только в сезон – это уже предел возможностей Крыма. Сегодня такие цифры недостижимы еще и из-за инфраструктурных проблем. Добраться на аннексированный полуостров сложно как никогда: моста еще нет, Керченская переправа работает не всегда, у аэропорта в Симферополе невысокая пропускная способность. Российским властям очень хочется отрапортовать о показателях в 10, в 14 миллионов туристов, но это физически невозможно.

– У нас звонок в студию. Здравствуйте!

«Сейчас цены ужасно высокие, к нам из Сибири приезжают и удивляются»

​Радиослушатель: Я звоню из Крыма. После этого переворота людей нет, пусто. В первый год ехали еще более-менее, второй год меньше уже, а этот год – почти никого. При Украине люди под Евпаторией толкались, друг на друге стояли. Сейчас цены ужасно высокие, к нам из Сибири приезжают и удивляются.

– Вы чувствуете, что приезжие тратят деньги в Крыму?

Радиослушатель: Я пенсионер, мне лучше жить не становится. Там в Симферополе сидят воры – вот им денежки и текут. Сейчас крымчане выносят на рынок последнее, продают все подряд.

– Спасибо за ваш комментарий. Сколько тратили приезжие в Крыму до аннексии, Игорь?

– Мы рассчитывали эту статистику в 2013 году. В среднем украинский турист тратил 8 тысяч гривен, что по тем временам равнялось 1 тысяче долларов. Иностранные туристы, в том числе и россияне, тратили примерно по 10 тысяч гривен.

– Современных данных, соответственно, у нас нет?

– Нет, но в Крыму выросли цены, а отдыхающих стало меньше. Сложно представить, что кто-то тратит больше, чем до аннексии.

Поделилась своим мнением по этому вопросу также исполнительный директор ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе:

– Наше ценообразование имеет загадочную природу. Когда спрос высокий, то объекты размещения поднимают цену в надежде, что этот высокий спрос сохранится и в последующие сезоны. Потом оказывается, что эта цена неадекватна доходам потребителей, и цены снижаются. С другой стороны, постоянно растут накладные расходы, что толкает цены вверх».

– Какие главные проблемы сегодня у туристического рынка Крыма?

Основных проблем две: это клеймо аннексии и экономическая нецелесообразность инвестиций

– Он сильно уменьшился, но игроков осталось столько же. Все они пытаются или просто выжить, или урвать побольше. Основных проблем две: это клеймо аннексии и экономическая нецелесообразность инвестиций. Без захода отельных сетей развитие туристического рынка невозможно.

– Насколько Турция – конкурент Крыму?

– Думаю, что она оттянет на себя львиную долю туристического потока из России в этом году. Россиянам очень важна политическая подоплека: вот Владимир Путин договорился с Реджепом Эрдоганом, значит, теперь можно ехать. К тому же в Турции сезон длится полгода, да и сами предложения по турам неизменно более выгодные.

– Подконтрольные Кремлю власти Крыма объявили о том, что будут взимать с приезжих сбор за кемпинг на особо охраняемых природных территориях. Разве это поможет развивать туризм?

– В мире давно поняли, что государственные интервенции почти в любой сфере работают хуже, чем либеральная экономика. Российские чиновники очень любят ставить лишние барьеры – они называют это «наводить порядок». Видимо, им не понять, что главный двигатель туристического рынка – это здоровая конкуренция при свободном доступе клиентов. В Крыму всего этого сейчас нет.