25 мая исполняется три года с момента избрания Петра Порошенко президентом Украины. Тогда, в 2014 году, он победил уже в первом туре, набрав 54,7 процента. Это было время тяжелого испытания для Украины после Революции Достоинства, аннексии Крыма Россией, а на востоке страны уже пылал вооруженный конфликт... С тех пор прошло уже три года. Радіо Свобода обратилось к некоторым западным экспертам с просьбой дать оценку президентскому трехлетию Петра Порошенко.

«Три года прошли довольно быстро, не так ли? ‒ начала разговор Аманда Пол, главный эксперт по Украине в Центре европейской политики в Брюсселе. ‒ Должна сказать честно, что если сравнить это президентство с предыдущими президентами и учесть, какие значительные вызовы ‒ внешние и внутренние ‒ были перед Порошенко, потому в целом он достаточно хорошо справился со своей работой. Но, конечно, всегда можно сделать больше».

Собственно, вот эта оценка ‒ много сделано, но можно было сделать еще больше ‒ присутствует в комментариях всех экспертов.

Можно было активнее давить на правительство ради более широких реформ, так же и борьбы с коррупцией

​«Можно было активнее давить на правительство ради более широких реформ, так же и борьбы с коррупцией. Но мы видели, что в плане борьбы с коррупцией было сделано больше, чем при любых предыдущих украинских лидерах», ‒ добавляет Пол, указывая, однако, что Порошенко не удалось полностью обуздать олигархов, роль которых в Украине еще велика.

Тарас Кузе, эксперт Канадского института украинских исследований при Альбертском университете, в интервью напоминает, что «Порошенко принял страну в состоянии войны, страну-банкрота, страну, где торговля была в упадке, а значительную часть промышленных территорий оккупировала Россия».

«То есть, если сравнить Украину после Оранжевой революции и Украину после Евромайдана, то Порошенко действовал достаточно хорошо. Не только Порошенко, конечно, потому что был и экс-премьер-«камикадзе» Арсений Яценюк. То есть, речь о Порошенко и других людях. Но могло быть еще лучше», ‒ говорит Кузьо.

Политолог Андреас Умланд, профессор Киево-Могилянской академии, в беседе с Радiо Свобода тоже подчеркивает неоднозначность президентской трехлетки Порошенко.

С одной стороны, были запущены определенные реформы. Но также есть и разочарование ‒ как на Западе, так и в украинском обществе ‒ из-за темпов реформ

​«Я думаю, результат неоднозначный. С одной стороны, были запущены определенные реформы. Украина в определенной степени изменилась. Но также есть и разочарование ‒ как на Западе, так и в украинском обществе ‒ из-за темпов реформ, а также из-за низкой реализации и медленных изменений в повседневной жизни украинцев», ‒ говорит Умланд.

«Есть ряд новых законов, но, в принципе, политическая система не изменилась. Даже существуют подозрения, что старая система восстановила себя под, скажем так, новыми флагами. И не будет ли далее длиться эра, которая была в предыдущие 25 лет в Украине?» ‒ добавляет немецкий эксперт.

Одной из главных проблем эксперты называют коррупцию и напоминают, что много было сделано в Украине за три года в плане искоренения коррупции: прозрачные государственные закупки, электронные декларации, созданные Национальное антикоррупционное бюро и другие антикоррупционные органы...

Порошенко не посадил бандитов в тюрьмы

​«Это прогресс, но в случае с Украиной мы знаем, что могут быть замечательные законы, хорошие государственные органы и хорошие программы, но все упирается в исполнение. И здесь Порошенко не справился. Он не посадил бандитов в тюрьмы. Никого не посадили из тех, кто был в период Януковича, создавшего государственную мафиозную систему», ‒ говорит Кузе в интервью.

Война и армия

Что касается плюсов, то президенту Порошенко приписывают внимание к Вооруженным силам, которые дают отпор агрессии со стороны России и которые надо было фактически создавать заново после разрушения силового сектора Украины при предыдущей власти.

Порошенко много сделал для развития украинской армии, но его переговоры в Минске были катастрофическими, они не были удачными

​«Здесь так же, как и с реформами. Есть значительный прогресс, и Украина сегодня, наконец-то, имеет армию, но могло быть лучше. Ситуация с обеспечением войска, несомненно, улучшилась. Проблема не в воинах, которые воюют не за Порошенко, а за Украину, и русскоязычные украинцы, как и украиноязычные, очень патриотичны. Да, Порошенко много сделал для развития украинской армии, но его переговоры в Минске были катастрофическими, они не были удачными», ‒ отмечает канадский политолог Кузе.

«Непонятно, что он там подписал и что ожидал от осуществления подписанного. И не видно какой-то стратегии ‒ что президент хочет делать дальше с конфликтом? А этот конфликт очень сложный, потому что Украина имеет дело с Путиным. Но все равно украинское государство нуждается в стратегии как в войне, так и в дипломатии. И этого команде Порошенко не хватает», ‒ добавляет эксперт.

Умланд, со своей стороны, говорит, что успехом является то, что удалось ограничить конфликт определенными районами на Донбассе, и что «надо признать, что любой президент столкнулся бы с серьезными вызовами», если бы был на месте Порошенко.

То, что Минские соглашения являются пока неэффективными, ведь конфликт не улажен мирным путем, почти ежедневно есть жертвы среди военных, отмечают все опрошенные эксперты.

Вряд ли здесь можно говорить об успехе, потому как Минские соглашения ‒ это невоплотимые соглашения

​«Ну, вряд ли здесь можно говорить об успехе, потому как Минские соглашения ‒ это невоплотимые соглашения. И ситуация вряд ли изменится, пока не будет переосмысления целого мирного процесса. И когда Россия согласится, что главным пунктом должна быть безопасность... Но тут имеем дело с Россией, которая является непонятным партнером и которая имеет очень конкретные стратегические цели в регионе», ‒ говорит Аманда Пол из Брюсселя и замечает, что впереди у Порошенко еще два года на разрешение конфликта.

«Я лично не думаю, что будет прорыв на Востоке, пока что-то не будет предложено России, что изменило бы ее подход. Уже прошло много времени с момента подписания Минских соглашений, но до сих пор не воплощена даже половина положений», ‒ добавляет брюссельский эксперт.

В целом сейчас хоть и продолжаются спорадические стычки вдоль линии разграничения и постоянные обстрелы украинских позиций, но, в принципе, ситуация на фронте стабилизирована и нет широкомасштабных боевых действий, отмечают собеседники.

Внешний фронт

Здесь президенту Порошенко за его трехлетку есть больше чем похвастаться, говорят западные эксперты. Кстати, в этом с ними согласны и украинские эксперты, которых опросил Фонд «Демократические инициативы».

Согласно опросу Фонда, главным достижением является долгожданное соглашение о безвизовом режиме между Украиной и ЕС. Также и в Украине, и на Западе обращают внимание, что Киеву удается убеждать ЕС, США и другие страны Запада в необходимости удерживать и периодически продлевать санкции против России, а также, что сохраняется единство Европы и США в этом вопросе.

Президент Порошенко постоянно держит связь с ведущими лидерами Запада ‒ как участниками «нормандского формата» ‒ лидерами Германии и Франции, ‒ так и с Вашингтоном. Хотя, как отмечают эксперты в опросе Фонда «Демократические инициативы», существует потребность активизации диалога с новым президентом США Дональдом Трампом.

Нельзя ставить плюс Порошенко за все. Если бы был другой прозападный лидер, которого бы выбрали в 2014 году, он также получил бы безвизовый режим или Соглашение об ассоциации с ЕС

​«Нельзя ставить плюс Порошенко за все. Если бы был другой прозападный лидер, которого бы выбрали в 2014 году, он также получил бы безвизовый режим или Соглашение об ассоциации с ЕС. Это не что-то, что закреплено только за Порошенко, ‒ говорит Кузе. ‒ А причиной того, что отношения Украины с Западом сравнительно хорошие и действуют санкции ‒ это из-за России, а не из-за Порошенко. Запад вдруг проснулся и понял, что он фактически в состоянии какой-то войны с Россией, и Украина является частью этой войны, и Россия смотрит на Украину как на какое-то поле битвы и как на свою сферу влияния».

Андреас Умланд тоже соглашается с Кузе: «Есть внешнеполитические достижения, которые не являются достижениями лично Порошенко: подписание Соглашения об ассоциации, достижение визовой либерализации с ЕС... Он очень ассоциировал себя с этими процессами, которые начались еще до его президентства и являются результатом давления со стороны международных организаций и украинского гражданского общества. Возможно, Порошенко активно продвигал законы, которые нужны были для визовой либерализации».

Пять? Шесть? Семь?

Что касается оценок трех лет президентства Петра Порошенко, то эксперты разошлись. Аманда Пол говорит: «Вообще, я бы дала ему высокую оценку. Возможно, семь или восемь баллов из десяти».

Тарас Кузе скромнее в оценках, давая за три года президентства Петру Порошенко «шесть или семь баллов из десяти ‒ возможно, шесть, ‒ а мог бы он получить и девять».

И, наконец, Андреас Умланд: «Я бы дал бы ему пять из десяти баллов. Есть определенные достижения, но то, что не было достигнуто, является таким же масштабным, как и сами достижения».