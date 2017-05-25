После того, как украинские власти закрыли воздушное и портовое сообщение с Крымом, местные подконтрольные России власти стали показательно подсчитывать количество пассажиров, которые продолжают пользоваться этими транспортными узлами. Несколько дней назад в аэропорту «Симферополь» встречали миллионного пассажира. Такой пассажиркой оказалась Анна Перевалова, назвавшая себя жительницей Евпатории. Крым.Реалии выяснили, что на самом деле она – уроженка Одесской области, бывшая сотрудница Одесского горсовета и местного телеканала.



Юбилейную пассажирку в аэропорту «Симферополь» встретили 19 мая. Поздравления от администрации аэропорта Анна Перевалова вместе с дочерью получили, когда проходили регистрацию на рейс «Симферополь-Уфа» российской авиакомпании «Nordwind Airlines». Российские авиакомпании, напомним, систематически нарушают украинское законодательство, осуществляя рейсы через закрытое воздушное пространство над Крымом.



«В Уфу летим погулять»

Мы рады, что Крым остается популярным направлением среди авиапутешественников

«В 2017 году аэропорт обслужил своего миллионного пассажира на несколько дней раньше – в 2016 году это произошло 22 мая. Мы рады, что Крым остается популярным направлением среди авиапутешественников», – заявил гендиректор аэропорта «Симферополь» Евгений Плаксин.

За пользование услугами симферопольского аэропорта Анна Перевалова получила в подарок сертификат на бесплатное обслуживание в его зале повышенной комфортности, а также право бесплатного перелета в любой город России из маршрутной сети «Nordwind Airlines».

Правда, полететь бесплатно вдвоем по этому сертификату не получится, поскольку такая преференция предоставляется только одному лицу.

Крымским СМИ юбилейная пассажирка представилась жительницей Евпатории. По ее словам, вместе с дочерью они летят в столицу Башкортостана.

В Уфу летим погулять, может быть, поддержать наших евпаторийцев их Театра на ходулях, которые там выступают. Далее мы отправимся с дочерью на Урал

«В Уфу летим погулять, может быть, поддержать наших евпаторийцев их Театра на ходулях, которые там выступают. Далее мы отправимся с дочерью на Урал. А с таким подарком, я думаю, наше путешествие может круто измениться и мы уже не знаем, где мы окажемся. <...> Приятно получать такие подарки. Летайте чаще, развивайтесь», – заявила она журналистам.

В то же время, Крым.Реалии стало известно, что Анна Перевалова является уроженкой Одесской области. Более того, в Одессе ее знают как бывшую чиновницу и сотрудницу телеканала «АТВ», в прошлом контролируемого экс-нардепом Украины от Партии регионов Игорем Марковым, который выступал за федерализацию Украины и предоставление русскому языку статуса второго государственного.​

Одесситы в Крыму и Европе

Ранее Анна Перевалова носила фамилию мужа, и несколько лет назад возглавляла управление информации Одесского горсовета. Упоминания об этом до сих пор присутствуют на ее страницах в соцсетях.



Одесские журналисты также называют ее бывшей советницей мэра города, когда эту должность занимал регионал Алексей Костусев.

Затем Перевалова перешла на работу в оппозиционный телеканал «АТВ». Об этом тоже упоминается на ее страницах в соцсетях.



Вместе с ней в проекте Маркова работала и ее сестра Наталья Перевалова – руководила редакционной политикой и подбором кадров на «АТВ». В 2013 году телеканал был лишен лицензии и прекратил вещание. А дальнейшие события вокруг Маркова сделали невозможным продолжение его медиа-проектов.

В октябре 2013 года, еще при власти беглого президента Украины Виктора Януковича, Марков был арестован по делу об избиении активистов, протестовавших против установления в Одессе памятника Екатерине ІІ в 2007 году.

Выйти на свободу ему удалось в конце февраля 2014 года – уже после Евромайдана. Новую украинскую власть в стране экс-нардеп не принял и сразу же уехал в Россию, где примкнул к рядам «Комитета спасения Украины» во главе с экс-премьер-министром Украины Николаем Азаровым.

13 августа 2015 года Марков был арестован итальянской полицией в Санремо (Италия) по запросу Генпрокуратуры Украины в рамках все того же уголовного дела об избиении демонстрантов в Одессе в 2007 году. Но в феврале прошлого года суд Генуи отказал Украине в выдаче задержанного и освободил его из-под домашнего ареста, после чего тот снова улетел в Москву, где находится и теперь.

Судьбы его медиа-партнеров после Евромайдана сложились по-разному. Часть коллектива нашла себе новые места работы, а кто-то даже сменил место жительства, в том числе, и в Крыму.

Одним из крымчан стал, в частности, бывший глава одесского «АТВ» Борис Емец, который параллельно возглавлял Одесскую организацию бывшей партии Сергей Аксенова «Русское единство». В 2014 году он некоторое время исполнял обязанности гендиректора ГТРК «Крым» – уже после того, как ее захватили пророссийские силы.

Мы общаемся в основном в онлайне через Интернет... У нас семья сейчас дробится на три страны

Наталья Перевалова продолжает жить в Одессе, периодически публикуя в Facebook фотографии из поездок в различные страны Европы.

Она сообщила Крым.Реалии, что ее сестра Анна тоже периодически живет в Одессе, однако часто находится за ее пределами. «Мы общаемся в основном в онлайне через Интернет. У нее менялись номера телефонов, потому что она в разных местах бывает. Живет и в Одессе, и... по-разному. У нас семья сейчас дробится на три страны», – говорит она.

Сама Анна Перевалова заявила пресс-службе аэропорта «Симферороль», что часто путешествует по России и призывает всех в Крым «своими глазами наблюдать, как он преображается».

Мы пытались связаться с Анной Переваловой через ее сестру. Но все время, пока готовился материал она, по словам Натальи Переваловой, на связь не выходила.