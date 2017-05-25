25–26 мая 2017 года в Вильнюсе проходит 3-й Форум свободной России, на котором обсуждаются актуальные проблемы российской и международной политики, а также сценарии выхода России из политического, экономического и цивилизационного кризиса.

Форум важен, так как в Вильнюсе обсуждаются вопросы, которые для российской оппозиции являются табу

Один из организаторов форума Иван Тютрин сообщил, что в Вильнюс приехали представители 32 регионов России и политики, находящиеся в эмиграции. Пока для участия в Форуме зарегистрировались около 300 человек.

Основатель форума Гарри Каспаров открыл заседание, сказав, что "с точки зрения российской пропаганды – это собрание пикейных жилетов, но на самом деле форум важен, так как в Вильнюсе обсуждаются вопросы, которые для российской оппозиции являются табу":

"Выборов нет, но оппозиция в России делает вид, что они есть. Приходится изображать, что вы боретесь за избирателя. У нас этих условностей нет. Мы единственное место сбора, где можно говорить обо всем без оглядки на несуществующего избирателя или на "единственного "избирателя" в Кремле". Мы не должны оглядываться: "А что подумает "Мариванна"?"

"Борис Немцов любил повторять, что в отсутствие конкуренции надо смотреть, как оценивает вашу политическую деятельность Кремль. Кремль дал его деятельности наивысшую оценку, – мрачно продолжил Гарри Каспаров. – Диктаторский режим понимает, что открытое обсуждение многих тем для него опасно. В России многие проблемы выведены за скобки. А для нас есть темы Крыма, войны в Восточной Украине и на других оккупированных Россией территориях, позиций России в мировом пространстве.

В России многие проблемы выведены за скобки. А для нас есть темы Крыма, войны в Восточной Украине и на других оккупированных Россией территориях, позиций России в мировом пространстве

​Мы говорим о будущем, которое наступит не в результате того, что кто-то выиграет выборы, получит два голоса в совете Урюпинска. Мы говорим об избавлении от морока прошлого – о люстрации, о том, что страна-правопреемник СССР не может вырваться из советского прошлого. К чему это приводит? К примеру, можно посмотреть на Турцию: она отказалась от признания геноцида армян, когда стояла на пороге Евросоюза, а теперь стала диктаторской.

Мы можем говорить о том, что делать, когда путинский режим начнет проседать, даст трещины и рухнет. Пока у российской оппозиции отсутствует "дорожная карта" пути в будущее, поскольку никто не знает, когда это будущее наступит, и именно сейчас надо разрабатывать пути выхода из тупика, – завершил свою речь Гарри Каспаров.

Первое же заседание привело к дискуссии о федерализме и империи. Политолог Вадим Штепа, эмигрировавший из российской Карелии в Эстонию, заявил, что в нынешнем режиме "постфедерализма" нет конкуренции, на выборах "только одобряют назначение глав регионов президентов". Вадим Штепа считает, что нужно, чтобы региональные парламенты получили больше власти. Это можно сделать путем легализации региональных партий, по типу тех, которые существуют в Европе, и последующего заключения нового федеративного договора – не между центром и регионами, а именно договора регионов, которые сконструируют и власть в федерации.

Не следует путать Российскую империю и СССР

Философ Игорь Чубайс возразил: "Зачем нам распад страны? В единстве – наша сила. Не следует путать Российскую империю и СССР. Нужен общий лозунг: "Прекратить преступную войну в Украине – она сжирает бюджет!" – заявил Чубайс.

"Не вижу смысла сейчас обсуждать федерализм – будущая свободная Россия, территориально, видимо, будет меньше нынешней России, некоторые регионы в нее не войдут, да и вообще добровольный союз свободных народов может существовать только в том случае, если в Конституции будет закреплено право односторонней сецессии, – предсказал питерский политик-социалист Александр Скобов.

На Форуме свободной России в Вильнюсе шла речь и о "малых делах". Лидер Партии народной свободы в Республике Алтай, член Федерального совета партии ПАРНАС Сергей Михайлов ведет кампанию по организации референдумов по восстановлению выборности мэров и глав самоуправления, в которой участвуют 17 регионов: "Мы говорим о восстановлении действия 3-й статьи Конституции, – подчеркивает Сергей Михайлов. – Обычно инициативу блокируют на уровне законодательных собраний. Теперь готовится массовая подача исков в суды. В Иркутской области референдум запускает губернатор-коммунист Сергей Левченко. Под федеральные выборы есть шанс где-то провести референдум на уровне субъекта федерации".

"Федерализация – единственный шанс на демократический транзит России, – считает Игорь Дмитриев. – В Московской области в ответ на уничтожение МСУ началось фактическое восстание против инициатив власти. Люди недовольны тем, что ликвидируется система поселений, последний очаг демократии, с выборами на низовом уровне, где население может влиять на власть. В администрации президента России пытаются нейтрализовать такую активность, создано специальное управление по контролю за регионами".

Федерализация – единственный шанс на демократический транзит России

Звучали и экзотические идеи. Политэмигрант Андрей Сидельников предложил к следующему форуму начать создание теневого кабинета министров. На это ответил Виктор Николаев: "Поляки создавали правительство в изгнании в иную эпоху. Не нужно заниматься карго-культом. Надо идти к людям от проблем районов, сельских поселений, а не предлагать какой-то орган сверху".

"Уличные акции надо продолжать, их нельзя бросать. Но эти акции должны быть хорошо, особенно медийно, организованы, опираться на конкретные проблемы людей", – подчеркнула активист ПАРНАС Оксана Муминова.

Сессия, которую вел бывший адвокат ЮКОСа Павел Ивлев, была посвящена теме люстрации. По его мнению, список №1 должен содержать имена, тех, кому будет закрыт доступ к госдолжностям, за их деяния: политики, чиновники, прокуроры, судьи. По ЮКОСу есть 305 фамилий, в списке Магницкого 37 фамилий. Второй список, это перечень должностей которые будут запрещены тем, кто в первом списке. Придет время, такой закон напишут, - уверен Ивлев. Другой известный юрист Павел Кузнецов считает, что для этого нынешний режим должен быть признан преступным.

Юрист Наталья Кантович в своем докладе показала, что люстрация является средством перехода от авторитаризма к демократии после революции и восстановления справедливости. "Лица, добровольно пошедшие на службу в недостойные институты (СС, ГУЛАГ), не могут так просто войти в демократические институты. К ним может не быть претензий с точки зрения соблюдения закона, но есть претензии этические. Цель люстрации – отсев недостойных, не "охота на ведьм", а предотвращение доступа "ведьм" к управлению страной.

"В связи с открытием архивов, например, в Германии не было ни одного случая мести, чем пугали ранее, – подчеркивает Наталья Кантович. – Люстрация – средство предотвращения авторитарного реванша. Отказ от своевременной люстрации, как показал опыт России, является ошибкой. Коммунистические режимы были в Восточной Европе признаны криминальными, аморальными и оккупационными. Люстрация – метод разрушения номенклатуры, который убирает из власти тех, кто делал карьеру с нарушением закона и этики".

Журналист Виктор Корб готовит законопроект о люстрации с публичным списком пособников преступного режима и категорий граждан, подлежащих люстрации. Пока есть три проекта:

– Сделать так, чтобы большинство россиян перестали жить по лжи,– сложная задача. Мы все граждане России, являемся гражданами страны-агрессора, как бы ни относились к понятию коллективной ответственности. Каждый, должен осознать свою ответственность за то, что есть, но если он будет бороться с режимом, то начнет себя очищать. В то же время идея люстрации может быть поддержана многими, так как правящая группировка остановила все социальные лифты, и ее удаление от власти откроет путь наверх, например, озлобленной нынешним застоем молодежи, – считает Виктор Корб.

Журналист Боджена Рынска потребовала люстрировать путинских пропагандистов. А философ Игорь Чубайс предложил последовать примеру китайских оппозиционеров и уже сейчас вывесить в Интернете списки тех, кто нарушает права человека. Был задан вопрос, а будет ли кому работать после люстрации? На это Натальей Кантович был дан ответ, что в Украине всего 600 человек попали под люстрацию. Андрей Илларионов напомнил, что в Грузии были уволены все сотрудники МВД, на их место пришли молодые люди со стороны, прежних кадров взяли только 5%. При этом полиция в Грузии теперь на высоте.

Гарри Каспаров предупредил, что в России после победы демократии шестьюстами дело не ограничится. Он отметил, что многим деятелям нынешней системы грозит уголовная ответственность: "Даже по путинским законам они – преступники!"

Общим мнением участников дискуссии по международным проблемам стал тезис о вмешательстве путинской России в дела Запада и недооценке рисков элитами Евросоюза.

Как заметил журналист Борис Райтшустер, многие уверены, что "пса можно приручить, чтобы он возил газ, но не гадил, но на самом деле это трудно сделать с путинской элитой. которая занимается бандитизмом уже не только в России, но не в Европе".

Известный литовский журналист Витаутас Бруверис подчеркнул, что Запад еще не осознал, что режим Путина, с его стремлением ослабить Евросоюз, вернуть Европу в XIX век, представляет для демократических стран экзистенциальную угрозу:

– Готов ли Запад к новой холодной войне? Он к ней не готов. Хорошо ли это? Это плохо. Главное, что надо, что делать, нужна консолидированная политика Запада в отношении Путина, недостаточно давления на авторитарный режим, санкций, как персональных, так и секторальных, и его изоляции, нужна еще политика его деструкции и демонтажа. И, конечно, поддержка Украины. Запад должен ее поддерживать в интересах собственной безопасности. Там происходит исторический слом, сдвиг начался, и он идет. В Украине – Кащеева смерть Владимира. Возможность для вклинивания Кремля в жизнь Запада дал кризис традиционных институтов демократии: "не Путин такой сильный, а мы слабые. Значит надо усилить наши институты", – делает вывод Витаутас Бруверис

О войне, которую ведет с Западной цивилизацией Путин, о кремлевском терроризме и о том, что он не осознан как опасность, говорил и бывший глава Литвы Витаутас Ландсбергис: "Надо прекратить слушать басни про "борьбу с терроризмом", надо бороться с – кремлевским терроризмом. А задача русской оппозиции объяснять Западу – с кем он имеет дело".

Социолог Игорь Эйдман предупредил, что нынешний режим отличается от позднего советского: тот был деморализован, этот имеет элиту родом из КГБ и прикормленные силовые структуры: "Они будут цепляться за власть. В отличие от августа 1991 нынешняя власть может пойти на на любые жертвы, на любую кровь".

Люстрация – метод разрушения номенклатуры, который убирает из власти тех, кто делал карьеру с нарушением закона и этики

В целом среди активистов оппозиции доминирует настрой на преодоление разногласий. Так бывший алтайский депутат Сергей Михайлов призвал заспоривших профсоюзных активистов не раскалываться сейчас на левых и правых:

"Не время. Спорить либералы и коммунисты будут в первом послепутинском парламенте. А сейчас следует всем вместе идти, как это делали разные группы польской "Солидарности", в борьбе против режима Путина", - сказал Сергей Михайлов под аплодисменты зала.

Как обычно, на улице у вильнюсского отеля "Астория", где проходит Форум, ведут съемки представители государственных каналов российского телевидения. За ними внимательно следит литовская полиция. Пока общение тружеников путинских медиа и оппозиции обошлось практически без инцидентов, за исключением попытки нескольких теледеятелей наброситься, требуя интервью, на Божену Рынску.

Во второй день форума обещаны дискуссии с участием Андрея Илларионова, Гарри Каспарова, Ильи Пономарева, Вячеслава Иноземцева, Александра Гольдфарба.