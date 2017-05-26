Правозащитная организация Human Rights Watch в пятницу опубликовала доклад, посвященный системному преследованию, пыткам и гонениям гомосексуалов на государственном уровне в Чеченской Республике.

О начале массовых репрессий представителей ЛГБТ в Чечне стало известно в апреле этого года. За несколько месяцев ​правозащитники эвакуировали из региона свыше 40 гомосексуалов, девять из которых уже покинули Россию. По данным "Новой газеты", от пыток погибли три человека. HRW не удалось подтвердить эту информацию, но факты пыток, по утверждению организации, "неопровержимы".

Ни один факт не то что преследования, но и существования такого явления в Чеченской Республике не установлен

В руководстве Чечни эти сведения называют ложью и заказными слухами. "Ни один факт не то что преследования, но и существования такого явления в Чеченской Республике не установлен", – говорил омбудсмен ЧР Нурди Нухажиев за несколько дней до публикации доклада.

По данным правозащитников, ключевую роль мог сыграть председатель чеченского парламента Магомед Даудов, который, по свидетельствам опрошенных, лично присутствовал на пытках некоторых гомосексуалов, а полицейские нередко в разговорах ссылались на его приказы.

Настоящее Время делится историями побывавших в секретных тюрьмах Чечни гомосексуалов, которые они рассказали HRW. Все имена изменены, места и даты проведения интервью организация не разглашает.

Магомед, 35 лет

Чеченские спецслужбы в конце февраля 2017 года 11 дней держали Магомеда в одной из секретных тюрем Чечни в Аргуне.

К мужчине, по его словам, подошли три силовика прямо в центре Грозного. За собой они тащили знакомого Магомеду гея в наручниках. Один из силовиков спросил у Магомеда, понял ли он в чем дело, после чего ударил его по голове и надел на мужчину наручники. Обоих гомосексуалов увезли сначала в одно из отделений чеченской столицы, позже – в Аргун. По словам Магомеда, с ними отправили еще двух заподозренных в гомосексуальности мужчин, а в самой тюрьме находились еще минимум 20 гомосексуалов. Позже, по словам мужчины, к ним начали также привозить наркоманов и заподозренных в радикальном исламизме. Пытали всех.

Они били нас током, били трубами, обзывали, плевали в лицо. Они унижали нас так, что даже в каком-то смысле, эти унижения были хуже физического насилия

"Каждый день были пытки, пытки и сплошные пытки. Нас не трогали только ночью. Они били нас током, били трубами, обзывали, плевали в лицо. Они унижали нас так, что даже в каком-то смысле, эти унижения были хуже физического насилия", – говорит Магомед.

Мужчина рассказывает, что иногда геев перевозили из Аргуна в Грозный, где их пытали на глазах у высокопоставленных силовиков. Через 11 дней после незаконного задержания Магомеда и еще нескольких человек выпустили в Грозном, куда по приказу местных полицейских приехали его родственники. Мужчин поставили напротив семей, и каждый должен был сознаться публично в своей ориентации.

Силовики кричали на задержанных, на родственников за то, что те вырастили "извращенцев".

"Полицейские сказали: "Вы знаете, что теперь делать". Они не сказали напрямую "убить", но и так понятно", – вспоминает Магомед.

Семья Магомеда поддержала. Несмотря на предупреждение властей никуда не уезжать, спустя пару недель, когда еще одного знакомого мужчину задержали, Магомед сразу же покинул Чечню.

Аслан, 38 лет

Во время интервью с HRW Аслан рассказал, что в конце марта спецслужбы Чечни остановили его автомобиль на посту рядом с Грозным и без объяснения причин отвезли в участок. Мужчины в черной форме передали Аслана сотрудникам правоохранительных органов со словами, что привезли в отдел "пидораса".

Я знал, что меня будут пытать, но мое здоровье слишком слабое. Я бы просто не выжил

Два полицейских отобрали у Аслана телефон и заставили раздеться. Избив мужчину, они оставили голого Аслана лежать на полу.

"Я знал, что меня будут пытать, но мое здоровье слишком слабое. Я бы просто не выжил. Потом вошел один офицер – он вроде как меня знал. Этот мужчина спас мою жизнь", – говорит Аслан.

Полицейский, по словам мужчины, сжалился над ним, приказал быстро одеться и убегать. Через несколько дней после побега Аслан связался с "Российской ЛГБТ-сетью", которая перевезла его в центральную часть России.

Зураб, 32 года

Зураб провел в секретной тюрьме Грозного около недели. Вечером 1 или 2 марта к Зурабу пришел домой участковый, который приказал ему собраться и поехать с ним в отделение для допроса, не уточнив по какому поводу. Пока мужчина собирался, он успел удалить из телефона доказательства общения со знакомыми геями.

В участке Зураба отвели в комнату, где находились двое его знакомых-гомосексуалов, один из которых был весь в синяках и крови. За происходящим наблюдал высокопоставленный чеченский чиновник.

"Они (силовики – КР) поставили меня напротив знакомых и потребовали рассказать, кем я являюсь и о моих отношениях с этими мужчинами. Я никогда не вступал с ними в сексуальную связь, поэтому сказал, что это просто знакомые по бизнесу", – говорит Зураб.

"Я на самом деле удивился, насколько у меня высокий болевой порог. Я настаивал, что эти двое солгали (о моей сексуальной ориентации – КР). В конце концов они рассказали, что признались только, чтобы избежать пыток", – рассказал мужчина.

Мужчина рассказал правозащитникам, что его пытали разными способами:

Избивали руками и ногами

Избивали резиновым шлангом

Били электрошоком по ушным мочкам

Они называли меня бабой, пидором, гомосеком… это самое оскорбительное, как можно только назвать мужчину. Они смеялись надо мной. Уж лучше бы они меня убили

Но, по словам Зураба, самой жестокой пыткой стали унижения.

"Они называли меня бабой, пидором, гомосеком… это самое оскорбительное, как можно только назвать мужчину. Они смеялись надо мной. Уж лучше бы они меня убили", – сказал Зураб.

По его словам, силовики семь дней не давали ему никакой еды, из-за чего он похудел на 10 кг. А единственная возможность попить воды у него была после молитвы: воду ему приносили только для омовения.

У силовиков не получилось найти доказательств того, что Зураб – гей, и поэтому мужчину отпустили. Но после того, как поймали другого знакомого Зураба, у которого могла быть "компрометирующая информация", он принял решение бежать из республики.

"Если бы они это показали моим родственникам… Если не отец меня бы убил, то убил бы дядя", – признается он.

Хасан, 20 лет

Еще осенью прошлого года один из чеченских чиновников избил Хасана и потребовал заплатить ему денег за то, чтобы он хранил молчание о гомосексуальности студента.

Хасан рассказал, что познакомился с ним через интернет и пошел на свидание. Но мужчина оказался провокатором.

У меня не было выбора. Если бы мои родственники узнали, что я – гей, это был бы невыносимый позор для всей семьи

"Когда мы встретились, он сказал, что у него есть загородная квартира, на которой мы можем провести время. Я ничего не подозревал. По пути из Грозного в Аргун он внезапно свернул в поле, чтобы отлить. Но там нас ждали мужчины в черном. Я сразу все понял. Я умолял его уехать обратно, но он вытолкнул меня из машины. Они меня избивали, пинали. Они меня раздели догола и снимали на телефоны, отпуская комментарии, что поймали пидораса", – вспоминает Хасан.

Обнаружив множество интимных фотографий, а также переписку с другими геями в телефоне Хасана, силовики потребовали несколько тысяч долларов в обмен на молчание. Они уехали, бросив студента со сломанной челюстью и множественными синяками. Хасану пришлось продать всю ценную технику, а позже и вовсе бежать из республики – несколько его знакомых гомосексуалов похитили.

"У меня не было выбора. – говорит Хасан. – Если бы мои родственники узнали, что я – гей, это был бы невыносимый позор для всей семьи".