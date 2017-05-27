В киностудии российского режиссера Алексея Учителя "Рок" уже месяц идет финансовая проверка, которую инициировала депутат Госдумы и экс-прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская. Проверка связана с тем, что Учитель – создатель художественного фильма "Матильда", а Поклонская разошлась с режиссером в трактовке образа главного героя фильма, последнего российского царя Николая II.

Несмотря на интерес следственных органов, в Кремле заявили, что множественные проверки Алексея Учителя и его студии "не являются чем-то страшным и методом давления".

Публичный спор об искусстве между российским режиссером и Поклонской продолжается уже более года. Поклонская считает, что фильм об отношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской оскорбляет чувства верующих (Николай II канонизирован РПЦ). Депутат неоднократно обращалась с запросами о фильме в российскую прокуратуру и требовала его запретить. Но успеха пока не добилась. Адвокат режиссера назвал действия Поклонской злоупотреблением депутатскими полномочиями, а сам Учитель подал на Поклонскую жалобу за клевету.

В интернете выложен только трейлер фильма, который все еще находится на стадии производства, а премьера назначена на осень 2017 года. Учитель снимает "Матильду" без привлечения госсредств.

Кто выступает против "Матильды"?

В прошлом году Поклонская уже писала заявление в прокуратуру, тогда проверка не выявила никаких нарушений, в ноябре 2016 года она обвинила создателей фильма в оскорблении чувств верующих.

На стороне противников "Матильды" – несколько общественных организаций, которые, по словам Поклонской, к ней обращались за помощью:

"Царский крест" – называют фильм антирусской провокацией и уже обращались в Минкульт с требованием его запретить.

"Христианское Государство – Святая Русь" назвали фильм "сатанинской грязью" и потребовали отменить показы. По мнению представителя "Руси" Мирона Кравченко, противники "Матильды" будут сжигать кинотеатры, а на зрителей – нападать. За эти заявления Учитель попросил проверить организацию на экстремизм.

На сайте Change.org создали петицию, адресованную Патриарху Кириллу и Минкульту России, за отмену показов фильма. По состоянию на 26 мая, ее подписали свыше 19 тысяч человек.

Почему требуют запретить "Матильду"?

По словам Поклонской и православных активистов, фильм оскорбляет религиозные чувства верующих по нескольким пунктам:

Николай Второй причислен Русской православной церковью к лику святых в чине страстотерпцев, а режиссер показывает его как "мстительного прелюбодея".

Роль Николая исполняет немецкий актер Ларс Айдингер, который якобы снялся в порнофильме. Порнографией православные назвали кинокартину "Гольциус и пеликанья компания", снятую лауреатом Каннского кинофестиваля Питером Гринуэем.

Исполнительница роли Матильды – актриса Михалина Ольшанська – несколькими годами ранее играла "террористку" Ольгу Гепнарову, которая в 1970-х грузовиком задавила людей на остановке в Праге.

Фильм – "сознательная ложь, так как в истории нет фактов сожительства русских царей с балеринами".

Россия представлена в фильме как страна "виселиц, пьянства и блуда".

В начале февраля 2017 года Учитель показал предварительный монтаж представителю РПЦ Митрополиту Иллариону, который обвинил режиссера в пошлости.

Кто заступился за "Матильду"?