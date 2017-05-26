В подконтрольном Кремлю керченском городском совете разгорелся скандал. Следственный комитет России направил местным депутатам письмо, в котором сообщается, что председатель горсовета Лариса Щербула нарушила антикоррупционное законодательство. После этого часть депутатов потребовала отстранить ее от занимаемой должности. Однако сторонники Щербулы игнорируют эти призывы и пытаются спустить ее отставку на тормоза.

Керченский горсовет 25 мая 2017 года провел очередную сессию. В заключительной части заседания к трибуне вышел депутат Андрей Круглов и неожиданно для присутствующих выступил с инициативой отправить в отставку главу горсовета Ларису Щербулу. Последняя долгие годы работала в компании «Консоль» и считается протеже главы подконтрольного Кремлю крымского парламента Владимира Константинова. Сама она на сессии отсутствовала, а находилась в Туле с рабочим визитом вместе с российским мэром Керчи Сергеем Бороздиным.

Депутат Круглов заявил, что недавно посетил судебное заседание по делу экс-главы керческой администрации Сергея Писарева, которого в июне 2016 года задержали по обвинению в вымогательстве взятки. И на этом суде, по словам депутата, он выяснил, что к данному уголовному делу имеет отношение и Щербула. Круглов, выступая перед коллегами, предоставил документы, которые якобы это подтверждают.

Он зачитал представление Следственного комитета, в котором речь идет о том, что Лариса Щербула была в курсе незаконных действий Сергея Писарева. Более того, в документе Следкома говорится что предприниматель по фамилии Рудый, у которого вымогали взятку, якобы обращался к Щербуле с просьбой снизить размер денежного вознаграждения. Та, по данным следствия, в ответ предложила бизнесмену решать этот вопрос непосредственно с Писаревым.

В представлении Следкома говорится, что Щербула не привлекалась к уголовной ответственности, поскольку добровольно отказалась от участия в коррупционном деянии. Однако, по версии Следкома, поскольку Щербула не доложила о готовящейся даче взятки, она нарушила российский закон «О противодействии коррупции». В связи с этим Следком обратился к горсовету Керчи с предложением обсудить на сессии деяния Щербулы и рассмотреть вопрос привлечения ее к ответственности. Представление именно такого содержания зачитал Круглов.

Переполох в депутатском корпусе

Зачитав письмо от Следкома, Круглов добавил несколько слов от себя. Он пересказал собравшимся показания, которые дал на суде обвиняемый, экс-глава городской администрации Писарев.

«Писарев от начала и до конца заседания говорил о том, что данное распоряжение о взятии данной суммы средств исходило от Ларисы Викторовны (Щербулы – КР). В определенный момент времени, когда произошел конфликт между руководством фирмы «Консоль» по объекту «Адмирал» в городе-герое Керчь, ей было дано указание приостановить всякие контакты с господином Рудым. В связи с чем она вызвала Писарева и сказала ему, что завершать данный процесс по документам и денежным вопросам он должен сам из-за того, что от руководства фирмы «Консоль» поступило такое распоряжение», – сказал депутат.

Как заявил Круглов, на суде прозвучало, что предприниматель Рудый, который давал взятку, сотрудничал с ФСБ России. По словам депутата, ему стало известно, что существует аудиозапись с участием «бизнесмена-взяткодателя» и Щербулы.

Я не раз заявлял – гнать надо! Как говорили бы сейчас украинцы – «Ганьба!»

Выступление Андрея Круглова вызвало бурную реакцию его коллег. Некоторые депутаты призвали создать рабочую группу по вопросу Щербулы и на время разбирательства отстранить ее от занимаемой должности. «Это позор! Я не раз здесь заявлял – гнать надо! Как говорили бы сейчас украинцы – «Ганьба!», – возмутился депутат Иван Желенко.

Председательствующий на заседании замглавы горсовета Керчи Николай Гусаков не поддержал предложение о создании рабочей группы по вопросу Ларисы Щербулы. Он заявил, что по данному вопросу нет единого мнения, и попытался закрыть сессию. Это вызвало протест значительной части присутствующих, депутаты потребовали поставить вопрос о закрытии сессии на голосование. В итоге большинство высказалось за продолжение заседания, но председательствующий Гусаков объявил перерыв на несколько часов. После того, как депутаты снова собрались в зале, замглавы горсовета использовал оригинальный способ закрыть сессию несмотря на противодействие депутатского корпуса. Он заявил, что заседание завершено, и после этого в зале моментально зазвучал гимн России. Все несогласные вынуждены были молча встать – никто из них не осмелился сказать хоть слово.

Когда гимн отыграл, Гусаков молча вышел из зала под неодобрительные выкрики депутатов. В итоге на заседании так и не приняли никакого решения по Щербуле.

Депутаты, которые не смогли добиться отставки председателя горсовета, на следующий день – 26 мая – инициировали собрание комиссии по вопросам регламента и депутатской этики. Как сообщил корреспонденту Крым.Реалии депутат Андрей Круглов, на этом заседании было принято решение о необходимости отправить Ларису Щербулу в отставку.

«Данный документ подписан. Будем обращаться к главе Крыма (Сергею Аксенову – КР). Дело в том, что все законные методы, которые сейчас применяются, просто стопорятся заместителем председателя и всеми службами, которые сегодня есть в горсовете. Нам даже не регистрируют ни бумаги... ничего, хотя не имеют права. На определенное количество депутатов оказывается моральное давление со стороны Щербулы», – сказал Круглов.

Он заявил, что протокол об отставке Щербулы его коллеги собираются отправить не только главе Крыма, но и в следственные органы: в прокуратуру и Следком.

Компромат и фотосессия в поле

Интересно, что 25 мая, когда Андрей Круглов выступал с изобличительной речью на сессии горсовета, на Ларису Щербулу в сеть был выложен компромат. Севастопольский общественник Александр Талипов выложил аудиозапись, на которой, как он утверждает, зафиксирован разговор между главой керченского горсовета и предпринимателем, который дал взятку экс-мэру Сергею Писареву. На записи мужской голос говорит собеседнице, что «Сергей Николаевич без нее не примет решение о скидке по обозначенной сумме». Женский голос сообщает, что больше «не принимает решений по всему, что связано с этим», поскольку она «предана своему шефу». О чем конкретно идет разговор – не понятно.

В записи фигурирует таинственный шеф (возможно, Константинов)

Общественник Александр Талипов, выложивший запись, делает предположение, что шеф, о котором говорит голос якобы Ларисы Щербулы – это Владимир Константинов. «В записи фигурирует таинственный шеф (возможно, Константинов) который вымогал ранее от предпринимателя для решения его проблем один миллион долларов США. Деньги не были выплачены, у предпринимателя начались проблемы», – заявил Талипов.

Он утверждает, что запись ему предоставил участник разговора, поскольку там «могут усматриваться признаки преступлений высших должностных лиц республики».

Крымский журналист, осведомленный в ситуации в Керчи и пожелавший остаться анонимным, предположил, что события последних двух дней – это спланированная попытка скомпроментировать не только Ларису Щербулу, но и Владимира Константинова. Собеседник Крым.Реалии считает, что керченские депутаты действовали не самостоятельно, а по указке внешних сил – скорее всего, российских спецслужб.

«В Крыму ничего не делается самостоятельно»

«Судя по звуку, который выложил Талипов, сейчас копают под Константинова. Щербула – его человек. Отсюда и весь конфликт. Остальные депутаты все понимают. Скорее всего им дали такое указание. Надо понимать, что в Крыму ничего не делается самостоятельно. Это полностью марионеточные городские советы, у них есть кураторы», – считает журналист.

Участник конфликта – депутат Андрей Круглов – в беседе с корреспондентом Крым.Реалии опроверг эту версию. Он заявил, что действует самостоятельно и требует отставки Щербулы, поскольку этого требует российское законодательство. К Владимиру Константинову, по словам Андрея Круглова, он никаких претензий не имеет.

Корреспондент Крым.Реалии обратился в Facebook к Ларисе Щербуле с просьбой прокомментировать ситуацию, однако она проигнорировала обращение. 26 марта глава горсовета вернулась в Керчь из России, она предпочла сделать вид, что ничего неординарного не произошло. Как ни в чем не бывало, утром 26 мая она приняла участие в аппаратном совещании, а днем выложила в Facebook свою фотосессию в маковом поле.

В тексте использованы термины, применяемые на территории Крымского полуострова.