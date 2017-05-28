О борьбе Натальи Поклонской с Алексеем Учителем Радио Свобода пишет с ноября 2016 года, но борьба эта пока не заканчивается, и административный ресурс явно на стороне бывшего крымского прокурора. На этот раз в кинокомпанию Учителя "Рок" пришла полиция - искать налоговые преступления.
Теперь пришли к Учителю. Точнее, к Учителю снова пришли.
"Полиция Санкт-Петербурга проверяет кинокомпанию режиссера Алексея Учителя на налоговые преступления в связи с запросом экс-прокурора Крыма и депутата Госдумы Натальи Поклонской"
Видимо, ищут $3 млн, которые Учитель якобы вынес в синей сумке от Винокура.
Ну понятно. Сейчас отправят за решетку бухгалтера. Потом сделка со следствием. Обыски. Православная инквизиция свое дело знает.
Это личная инициатива Поклонской, заявил Володин. Поклонская подтвердила, что было много запросов, но какой из них стал причиной проверки, она не знает, сообщает Вести ФМ.
Обнаружен новый роман Кафки - "Запрос".
Правоохранители проверяют компанию Алексея Учителя по запросу Поклонской.
Возможно, Путин на самом деле просто намекал Евгению Миронову, что очень трудно писать законы сразу для всех правоохранителей.
После театра следователи взялись за кино...
Дело режиссеров прямо на глазах.
Через день после Кирилла Серебренникова пришли к Учителю. Как там Путин говорит?
Следующий, думаю, Сокуров.
О чем я вам писал, новое время настало – деятелей культуры проверяют по ПОЛИТИЧЕСКИМ доносам.
Полиция начала проверку студии Алексея Учителя на предмет налоговых преступлений. Беспокоиться не о чем, как и в случае с Серебренниковым. Надо будет, президент разберется с "дураками".
Дело режиссеров, говорите? Нет, это дело актеров крепостного театра. Который строили все. Без иллюзий и исключений.
Многие снова считают своим долгом напомнить о позиции Учителя по Крыму.
И ведь отказывался Алексей Учитель приезжать в Ельцин-центр, и за Крымнаш подписывался. А не помогло, пришли и к нему.
Никакого злорадства при этом. Просто факт.
Вот так, топишь за Крымнаш, угождаешь Михалкову, выписываешь из Нашкрыма прокуроршу в депутаты, а она тебе – бац! – и налоговую проверку за нескрепность "Матильды" присылает.
Сочувствую ли я? Неа.
Злорадствую ли?
Ага. В полный рост.
Все желания должны исполняться.
Судя по всему, это последний способ Учителя защититься.
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