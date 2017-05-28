О борьбе Натальи Поклонской с Алексеем Учителем Радио Свобода пишет с ноября 2016 года, но борьба эта пока не заканчивается, и административный ресурс явно на стороне бывшего крымского прокурора. На этот раз в кинокомпанию Учителя "Рок" пришла полиция - искать налоговые преступления.

Ксения Болецкая:

Теперь пришли к Учителю. Точнее, к Учителю снова пришли.

"Полиция Санкт-Петербурга проверяет кинокомпанию режиссера Алексея Учителя на налоговые преступления в связи с запросом экс-прокурора Крыма и депутата Госдумы Натальи Поклонской"

Видимо, ищут $3 млн, которые Учитель якобы вынес в синей сумке от Винокура.

Андрей Мальгин:

Ну понятно. Сейчас отправят за решетку бухгалтера. Потом сделка со следствием. Обыски. Православная инквизиция свое дело знает.

Андрей Архангельский:

Это личная инициатива Поклонской, заявил Володин. Поклонская подтвердила, что было много запросов, но какой из них стал причиной проверки, она не знает, сообщает Вести ФМ.

Обнаружен новый роман Кафки - "Запрос".

Михаил Виноградов:

Правоохранители проверяют компанию Алексея Учителя по запросу Поклонской.

Возможно, Путин на самом деле просто намекал Евгению Миронову, что очень трудно писать законы сразу для всех правоохранителей.

Владимир Варфоломеев:

После театра следователи взялись за кино...

Максим Трудолюбов:

Дело режиссеров прямо на глазах.

Антон Красовский:

Через день после Кирилла Серебренникова пришли к Учителю. Как там Путин говорит?

Андрей Десницкий:

Следующий, думаю, Сокуров.

Кирилл Шулика:

О чем я вам писал, новое время настало –​ деятелей культуры проверяют по ПОЛИТИЧЕСКИМ доносам.

Станислав Кучер:

Полиция начала проверку студии Алексея Учителя на предмет налоговых преступлений. Беспокоиться не о чем, как и в случае с Серебренниковым. Надо будет, президент разберется с "дураками".

Дело режиссеров, говорите? Нет, это дело актеров крепостного театра. Который строили все. Без иллюзий и исключений.

Многие снова считают своим долгом напомнить о позиции Учителя по Крыму.

Олег Пшеничный:

И ведь отказывался Алексей Учитель приезжать в Ельцин-центр, и за Крымнаш подписывался. А не помогло, пришли и к нему.

Никакого злорадства при этом. Просто факт.

Аркадий Бабченко:

Вот так, топишь за Крымнаш, угождаешь Михалкову, выписываешь из Нашкрыма прокуроршу в депутаты, а она тебе –​ бац! –​ и налоговую проверку за нескрепность "Матильды" присылает.

Сочувствую ли я? Неа.

Злорадствую ли?

Ага. В полный рост.

Все желания должны исполняться.

Судя по всему, это последний способ Учителя защититься.