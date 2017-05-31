Кремлевский пациент

С медициной в стране, конечно, так себе. Точнее, полная, не побоюсь этого слова, беда. А тут такое, можно сказать, рацпредложение: заменить лекарства на полицейские дубинки, а нормальную человеческую больницу – на КПЗ или тюрьму. В кои-то веки всего на всех хватит, и государству останется заботиться об одном единственном пациенте – первом и последнем – и вы его знаете. О его дражайшем здоровье. И конечно, о его высочайшей безопасности. Главное – о безопасности. Впрочем, многие еще помнят, как когда-то другой кремлевский небожитель высиживал на "галерах" до победного конца и каков этот конец оказался. Врачи не помогли. Да соратнички их и не позвали, пока не помер в луже собственной мочи. Но это, конечно, другая история...

"Гуляя" 26 марта по Тверской, "любовалась" на толпы с иголочки экипированных и облаченных в новье омоновцев и росгвардейцев – кого там еще задействовали на борьбу с безоружными подростками и постаревшими интеллигентами? – дефилировавших и по площади аки по подиуму. И вот, наконец, все прояснилось: видимо, денег на всю эту "правоохренительную красоту" было потрачено немерено, а уж сколько украдено – даже предположить не берусь. Теперь, видимо, представилась возможность "компенсировать" вкупе с повышением зарплат кабинетному начальству за счет нуждающихся в медицинской помощи россиян. Но мало ли кто в чем нуждается! Моя мама, к примеру, нуждалась в кислородной подушке, так как в реанимацию на аппарат искусственной вентиляции легких ее "по возрасту" ни за какие деньги брать не хотели и поместили в обычную палату к "старушкам". Ни в аптеках, ни в кардиологическом отделении столичной больницы кислородной подушки не нашлось. Мама несколько часов умирала в агонии, шепотом умоляя нас с сестрой (врачей в больнице, как нам сказал дежурный, не хватает, как и кислородных подушек – "все поувольнялись!") "дать ей подышать". К ИВЛ ее в результате со скандалом подключили, но она уже была без сознания…

Сегодня мне на почту почти каждый день приходят петиции Change.org – отчаявшиеся люди собирают подписи, чтобы спасти попавших в безнадежное положение родственников и друзей, нуждающихся в лечении, которое они из-за тех или иных чиновников не получают, или в конкретных лекарствах, тоже почему-то недоступных. Отдельным счастливчикам с помощью этих петиций даже удается помочь…

Лучшее успокоительное для кремлевского пациента в преддверии его персональных президентских выборов – дубинки для сограждан

Зато есть в России, по крайней мере, один пациент, который ни в чем не нуждается. И по-христиански это, видимо, должно нас радовать. Особенно если бы его нервозность и беспокойство не отражались на общем состоянии здоровья страны. Но они отражаются. Хотя и тут найдутся люди, которые скажут, что сам Путин ни при чем: вечно его кто-то нервирует – то Навальный с "Димоном", то дальнобойщики с "Платоном", то москвичи с "реновацией", а тут еще и севастопольцы впервые в мае со своим митингом против отъема земли ушлыми московскими бюрократами.

Вот в правительстве и определились, решив, что лучшее успокоительное для кремлевского пациента в преддверии его персональных президентских выборов – дубинки для сограждан. В результате бонус сотрудникам МВД из очень кстати полученных в связи с неожиданным повышением цен на нефть доходов в шесть раз превысил отчисления на "здравоохранение". Что, по мнению не названного агентством РБК эксперта – про таких еще говорят "близкий" или "вхожий" сами знаете куда, – отражает предвыборную стратегию Кремля. Хотя и без безымянных экспертов все предельно ясно. А в цифрах выглядит так: 11,4 миллиарда рублей должно перепасть Министерству внутренних дел на государственную программу "Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности", причем большая часть – прямиком в фонд заработной платы руководящего состава. 2,8 миллиарда ожидают Генпрокуратуру. 753,7 миллиона – Следственный комитет, из которых 611,4 миллиона – тоже на зарплаты руководству. А программе "Развитие здравоохранения" достанется 1,8 миллиарда рублей – на ремонт и закупку оборудования для многочисленных исследовательских институтов министерства. Ну а насчет доли пациентов (не кремлевских) – старый анекдот. Врач приезжает к больному, а тот не дождался помощи: "Больной перед смертью потел? – Потел. – Очень хорошо!"

На днях все дружно обсуждали, кого это Путин имел в виду, буркнув свое "да дураки!" в ответ на робкую "петицию" только что ставшего орденоносцем актера и режиссера Евгения Миронова в защиту коллеги Кирилла Серебренникова. "Прошение", правда, вечно спешащий и опаздывающий президент чуть не забыл на трибуне. А имел Путин в виду, судя по всему, не своих хамоватых силовиков, а всех прочих своих сограждан, в том числе тех, кто безропотно терпит такое к себе отношение. Или заискивает перед рукой дающего в надежде на объедки с барского стола. Или хоронит оставшихся без медицинской помощи близких. Или просто ни на что не надеется, привычно, по глупости, наивности или пофигизму решив, что, если не будешь высовываться, за тобой и не придут.

Галина Сидорова, московский журналист

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