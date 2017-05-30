«Мы видели летающие деревья»

Во время вчерашнего урагана в Москве и области погибли 16 человек, всего за медицинской помощью обратились 168 пострадавших, в 15 больниц доставили 146 пациентов. До сих пор в больницах остаются 108 человек, в том числе 22 ребенка. Состояние восьми пострадавших врачи оценивают как тяжелое. По словам экспертов, предсказать локализацию урагана из-за его горизонтальной структуры просто невозможно.

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Экономический ущерб от урагана пока не подсчитан, но уже ясно, что он значительный. По данным МЧС, в Центральной России ураган обесточил более 300 населенных пунктов – 16,5 тысячи жилых домов, в которых живут больше 44 тысяч человек и почти 1,4 тысячи дачных домов. Рухнули больше 6,5 тысячи деревьев, повреждены кровли более 180 многоэтажных и частных жилых домов и административных зданий, одного роддома, причинен ущерб более 1,9 тысяч автомобилей и пассажирскому автобусу.

Пользователи соцсетей уже второй день выкладывают видео и фото последствий и задают один и тот же вопрос: почему МЧС не предупредил людей о грозящем бедствии?

В соответствии с официальным прогнозом, опубликованным на сайте МЧС 28 мая, в понедельник ожидался "дождь, местами гроза, ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с. Опасные природные явления: не прогнозируются".

Пользователи разных сотовых операторов возмущенно писали, что не получали никаких оповещений, хотя различные эсэмэски от МЧС им приходят регулярно. Некоторые, впрочем, замечают, что получили его накануне урагана, но не придали особого значения. Сотовые операторы заявили, что параметры рассылки определяет МЧС, а они их лишь рассылают.

Руководитель пресс-службы МЧС России Алексей Вагутович заявил "Медузе", что информирование населения было достаточным.

"Было организовано СМС-информирование, и все операторы получили необходимый текст для рассылки. Помимо СМС, информация давалась в СМИ. У нас есть и другие средства информирования: например, (всероссийский комплекс информирования населения) ОКСИОН, бегущие строчки в транспорте, соцсети. Мы также всегда говорим, что не надо стоять под деревьями, под металлическими конструкциями. По радио и телевидению сообщалось, что оранжевый уровень опасности", – сказал Вагутович.

Известно, что в поселке Кратово Раменского района Московской области дерево придавило насмерть 11-летнюю девочку. А в деревне Путилково Красногорского района погиб 57-летний мужчина – его ударил сорванный металлический лист забора. Всего в Подмосковье, по данным губернатора Андрея Воробьева, вчера погибли пять человек.

Очевидцы описывают ужасы примерно одинаково: летели деревья, заборы, рекламные щиты, а железная кровля слетала с крыш словно она была бумажной. "Вот это жесть!", "Мы видели летающие деревья, друзья, все живы?" – спрашивали друг у друга пользователи соцсетей.

Сотрудники СКР проверяют сейчас те самые сорванные дорожные знаки, рекламные щиты и кровли: если они были плохо прикреплены, то их владельцам может грозить уголовная ответственность. Так же проводится расследование гибели мужчины на автобусной остановке на юге Москвы. Ее буквально вырвало из асфальта, и конструкция упала на мужчину. Остановку эту уже разобрали, а место трагедии отгородили лентами.

О причинах урагана в Москве и Подмосковье Радио Свобода рассказал директор "Гидрометцентра России" Роман Вильфанд:

– Вчера в Москву пришел теплый фронт, наблюдалась очень высокая температура – 25-27 градусов. Затем вслед за ним с северо-запада переместился хорошо выраженный холодный фронт. И вот по клину холодного воздуха быстро поднимался вверх теплый, насыщенный влагой воздух. Это создало условия для гроз и шквалистых усилений ветра. И в результате сформировалась целая серия шквалов. Шквал – это движущиеся параллельно земной поверхности мощные воздушные потоки. Они усиливаются, имеют не постоянную скорость, пульсируют. И вот пульсация достигала 22-23-х, в отдельных районах даже зафиксированы 27-28 метров в секунду. Это критическая скорость ветра, поскольку при таких пульсациях валятся деревья. И самая главная беда, которая произошла вчера, – падали деревья и конструкции, которые имеют большую парусность.

–​ А насколько такие стихийные бедствия характерны для Москвы и области?

Эти шквалы имеют не вертикальную структуру, как смерч, а горизонтальную, и точно указать их локализацию невозможно

– Конечно же, не характерны. Последний раз подобные явления наблюдались в июне 1998 года. В прошлом году в конце июня также наблюдались шквалистые явления, менее масштабные, но для конца мая это совершенно нехарактерно. Мы впервые наблюдаем такое явление в конце весны. Связано это, повторю, с тем, что Москва находилась в теплом секторе, и после прохождения теплого фронта создались все условия для грозы и усиления ветра. Но очень важно отметить, что эти шквалы имеют не вертикальную структуру, как смерч, а горизонтальную, и точно указать их локализацию невозможно. Их всего было несколько десятков, три десятка этих шквалов, а характерный размер их – до километра, 800-900 метров, ну, в отдельных случаях – две тысячи метров. И вот этот шквал несется, а через три километра скорость ветра – 15-16 метров в секунду. Хотя для московских деревьев и такая скорость ветра является критичной.

–​ За сколько синоптики в принципе могут спрогнозировать появление такого стихийного бедствия? И что ждет нас летом, будет ли что-то подобное?

– Все эти опасные явления можно прогнозировать в лучшем случае за одни-двое суток, иногда за несколько часов, иногда даже за несколько десятков минут. Погода летом ожидается неоднородная, а приближение опасных явлений мы, конечно, будем прогнозировать, людей оповещать, но с разумным упреждением, за сутки, иногда за несколько часов.

–​ Как было в этот раз?

– Предупреждение о том, что скорость ветра будет 17-22 метра в секунду, было в воскресенье, а затем наши коллеги из московского прогностического подразделения "Росгидромета" за несколько часов выпустили предупреждение о шквалистых усилениях. Они в 13:30 выпустили, а шквалы начались примерно через два часа. Но тут нужно иметь в виду, что это проблема – середина дня, на улицах много людей, едут машины... Это просто такое огромное несчастье, считает директор "Гидрометцентра России" Роман Вильфанд.