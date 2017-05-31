В Севастополе задержали жительницу Бахчисарая, которую подозревают в том, что она «обманным путем пыталась выманить у застройщиков 2,5 миллиона рублей» (более 1,1 млн гривен – КР). Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Севастополю.

«Жительница Бахчисарайского района, представившись координатором одной из общественных организаций, предложила помочь сотрудникам ООО, занимавшегося разработкой плана строительных работ, решить вопрос по получению положительного решения на общественных слушаниях. Они должны были проходить касательно проведения работ при строительстве водопроводной трубы», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, за содействие в этом вопросе она потребовала указанную сумму.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК России «Мошенничество».

Санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы.