Крымские газеты пишут о передаче российским меценатом Александром Лебедевым театра им. Чехова в Ялте в собственность республики, о разрушении одного из символов Феодосии, а также о траурных мероприятиях по случаю годовщины депортации крымских татар.

«Крымская газета» в материале «Трудности перевода» сообщает о ситуации, которая сложилась вокруг театра им. Чехова в Ялте. По информации газеты, соцсети всколыхнуло заявление коллектива о том, что театр – банкрот, и его коллектив с 1 июня увольняется. В письме обвиняют мецената Александра Лебедева, взявшего на себя обязательства по развитию театра еще в 2006 году, но якобы не оказывающего театру ни малейшей материальной поддержки. «После распространения информации о массовом увольнении сотрудников в связи с банкротством в соцсетях сотрудникам театра логично напомнили: если предприятие действительно банкрот, то по законодательству Российской Федерации при увольнении по банкротству им положена выплата заработной платы за три месяца, значит, увольнение «по собственному» невыгодно. После такой консультации, которая разъяснила, что людей ввели в заблуждение, не оставив им права на компенсации, в соцсетях тут же появилась информация, что желающим работать все же разрешили остаться на четверть ставки…», ‒ отмечает КГ.

В письме также указано, что коллектив театра добивается его «национализации». Руководитель ООО «Национальная резервная корпорация» (фактический владелец театра) Артем Артемов сообщил газете, что Лебедев не будет переоформлять аренду на «российское предприятие» и передает здание республике. Он написал соответствующее письмо подконтрольному России главе Крыма Сергею Аксенову, подчеркнув, что считает нынешнее руководство театра недобросовестным.

Феодосия ‒ маленький городок без промышленности. Люди тут выживают за счет торговли и туризма. Лишаясь достопримечательностей, они остаются без возможности в будущем заработать

​«Крымская правда» в публикации «Кто остановит камнепад на башне?» рассказывает о разрушении одного из символов Феодосии ‒ башни Константина, изображенной на гербе города. «Жители курорта боятся ‒ власти ничего толком не сделают. Снова. Ведь даже после недавнего обрушения чиновники заявляли ‒ упало всего-то несколько камней», ‒ пишет КП. После происшествия, когда выпала часть стены, начальник отдела по вопросам культуры Феодосийской городской администрации, подконтрольной Кремлю, Альберт Доржеев заявил, что осыпавшуюся часть нужно полностью разбирать. Он также добавил, что скоро будет известен подрядчик, который в конце марта или начале апреля начнет работы. Газета напомнила, что в прошлом году башня Святого Константина уже рушилась. Тогда на это предпочли не обращать внимание. Результат ‒ очередная груда камней. «Создается ощущение, что мы ждем, пока грянет гром, а потом начинаем интенсивно и судорожно креститься. Феодосия ‒ маленький городок без промышленности как таковой. Люди тут выживают за счет торговли и туризма. Лишаясь достопримечательностей, они остаются без возможности в будущем заработать во время курортного сезона. Это не считая того, что таких объектов, как башня Константина, в Крыму единицы», ‒ добавляет газета.

Еженедельник «Голос Крыма» в статье «Крым и мир скорбят» рассказывает о траурных мероприятиях по случаю годовщины депортации крымскотатарского народа. В рамках траурных мероприятий 18 мая во всех городах и районах Крыма прошли возложения цветов к памятникам, посвященным жертвам депортации. В память о погибших в мечетях и церквях полуострова были проведены молебны. На территории строящегося на станции «Сирень» (Сюрень) в Бахчисарайском районе мемориального комплекса возрождения реабилитированных народов состоялся концерт-реквием, по завершении которого участники акции выпустили в небо голубые воздушные шары с траурными лентами. Вечером того же дня в Симферополе прошла всекрымская акция «Зажги огонь в своем сердце». В ней приняли участие студенты крымских вузов, представители общественных организаций, депутаты российского парламента Крыма. На главной площади крымской столицы в память о жертвах депортации они зажгли свечи и выложили из них географические контуры Крыма и России.

В то же время газета нигде не упомянула о том, что 18 мая сотрудники полиции задержали сразу нескольких человек из-за их появления на улицах крымских городов с крымскотатарскими флагами.

В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове