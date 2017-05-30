В Севастополе открыли специальные комнаты для работы с детьми-жертвами преступлений

В Севастополе открыли специальные комнаты для работы с детьми, пострадавшими от преступлений, сообщает 30 мая пресс-служба управления Следственного комитета России по Севастополю.

В ведомстве отметили, что подобные комнаты впервые созданы в отделе криминалистики и следственного отела по Нахимовскому району.

«Комната выполнена в виде уютной детской спальни с большим количеством разнообразных развивающих и познавательных игр, мягких игрушек, музыкальными плакатами, ярким диванчиком и креслами в детском стиле. Все как дома – на окнах занавеси с мультяшками, на полу – мягкий ковер. Яркие, но не агрессивные цвета, специально подобранные психологом. И только небольшое тонированное окошко, соединяющее эту комнату с соседним помещением, может напомнить, что ребенок не дома», – говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве отмечают, что с пострадавшим ребенком будет беседовать специалист-психолог или социальный педагог, а следователь из соседней комнаты будет «наблюдать за диалогом, который проходит в игровой форме».

Подобные комнаты сейчас обустраивают в следственных отделах по Балаклавскому и Ленинскому районах Севастополя, добавили в пресс-службе.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».