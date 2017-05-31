Глава севастопольского избиркома Валерий Медведев заявил 29 мая, что оставил свой пост, написав «заявление по собственному желанию». Подробностей Медведев не сообщил, сказав журналистам, что наиболее честным ответом на этот вопрос будет: «Так сложились обстоятельства». Пикантности этой ситуации добавляет и то, что отставка главы избирательного ведомства случилась за три месяца до выборов.

10 сентября, в единый день голосования, в Севастополе будет «разыгрываться» должность губернатора и один парламентский мандат. Пленарное заседание подконтрольного России Законодательного собрания города, которое, ориентировочно, состоится 6 июня, должно ознаменовать старт избирательной кампании в городе. Накануне столь важных в работе избиркома событий глава ведомства заявил о сложении полномочий.

Никакого давления на меня не оказывалось, это мое личное решение

​«26 мая состоялось рабочее заседание городского избиркома, где я изложил свое заявление о сложении полномочий, члены комиссии проголосовали за него единогласно, никакого давления на меня не оказывалось, это мое личное решение», –​ заявил экс-председатель горизбиркома.

Одновременно стало известно, что Медведев займет должность в нынешнем правительстве Севастополя. Он станет советником врио губернатора Дмитрия Овсянникова по вопросам организации выборов. Свое назначение экс-глава избиркома прокомментировал также немногословно, сказав, что такая должность его устраивает.

Позже Медведев добавил: «Я считаю, что моя помощь на этих выборах нужна, и я готов продолжать служить Севастополю независимо в каком качестве. Я благодарен, что, даже уходя, мне говорят, что мы тебя не отпустим так просто, давай помогай дальше работать. Я благодарен, что ко мне такое внимание со стороны государственных органов власти».

Профпригодность и политические спекуляции

По итогам думской кампании к Медведеву накопились претензии: это и недопуск наблюдателей на участки, и попытка не принять у меня документы на выдвижение

Следует отметить, что во времена севастопольских политических дрязг Медведев занимал жесткий нейтралитет и его компетентность никогда ранее не вызывала сомнений, однако после думских выборов 2016 года сомнения в профпригодности все-таки появились.

«Я лично общался с Эллой Панфиловой (главой ЦИК России – КР) и выражал ей вопросы, которые накопились к Медведеву по итогам думской кампании, –​ говорит Крым.Реалии глава севастопольского отделения российской «Партии Роста» Олег Николаев. – В числе этих претензий был и недопуск моих наблюдателей на избирательные участки, и не увенчавшаяся успехом попытка не принять у меня документы на выдвижение кандидатом в депутаты».

В то же время, по мнению политика, отставка главы избиркома Севастополя стала следствием не отсутствия профессиональных качеств у самого Медведева, а политической игры Дмитрия Овсянникова, затеянной им накануне выборов.

Подобные кадровые перестановки – это лишь один из маневров Дмитрия Владимировича в канун старта избирательной кампании

​«Речь идет о том, что Медведев достаточно тесно связан со многими представителями так называемых украинских элит Севастополя. Он много кого знает, поэтому оставлять его особняком нельзя. Дмитрий Овсянников боится за результаты выборов и поэтому пытается перестраховаться. И подобные кадровые перестановки – это лишь один из маневров Дмитрия Владимировича (Овсянникова – КР) в канун старта избирательной кампании», – добавил Николаев.

Как сообщает «Коммерсантъ», в ЦИК России 29 мая состоялось заседание, на повестке дня которого стояли в том числе и кадровые вопросы. По данным издания, среди прочих лиц на пост главы севастопольского избиркома рассматривались кандидатуры сотрудника «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Александра Веледеева, заместителя председателя севастопольской комиссии Мирослава Погорелова, а также сотрудника полпредства президента России в Республике Коми Александра Петухова. В итоге ЦИК рекомендовал Овсянникову назначить на указанную должность именно последнего. Причем Петухов, как это сообщалось накануне, назывался наиболее реальной кандидатурой.

Наследник Чурова

Петухов уже работал в системе российских избирательных комиссий, когда центральный аппарат органа возглавлял небезызвестный Владимир Чуров. Работа Петухова в былые годы была завязана и на Крыме. В 2014 году он консультировал местные избиркомы в процессе инкорпорации в единую российскую избирательную систему, а также сотрудничал с курирующим Крымский полуостров членом ЦИКа Леонидом Ивлевым.

Сейчас уже очевидно, что никаких выборов в Севастополе не будет. Все будет взято под контроль и проведено так, как это нужно Овсянникову

​«Сейчас по всей стране (имеется в виду Россия – КР) происходят аналогичные события, – говорит российский политик и общественный активист Владимир Гарначук. – Вся эта «чуровская банда», которая рисовала 146%, пытается приткнуться к любой угол. И Севастополь в данной системе координат не является исключением. Я говорю, разумеется, о господине Петухове. Сразу после того, как была публично озвучена его фамилия и карьерное прошлое, я ни на секунду не сомневался, что его назначат на должность».

Гарначук считает, что столь неожиданная отставка главы избиркома Севастополя связана с попытками российского губернатора города Дмитрия Овсянникова подчинить себе избирательный процесс, который стартует в сентябре текущего года.

«Овсянников, очевидно, боится выборов. Причем самое важное то, что он боится не какого-то конкретного кандидата-соперника, а именно выборов как процесса. Поэтому единственным выходом, который может преодолеть этот страх, является зачистка поля в лице избиркома и его подчинение собственным политическим интересам. Сейчас уже очевидно, что никаких выборов в Севастополе не будет. Все будет взято под контроль и проведено так, как это нужно Овсянникову», – подытожил Гарначук.

В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове