Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещали в мировых медиа, что вынесли в заголовки, а чему не уделили внимания – в обзоре Крым.Реалии.

«Сверхдержавная мечта Кремля», – материал с таким заголовком опубликовало норвежское издание Klassekampen.

«В марте 2014 года Крымский полуостров фактически стал частью России, хотя украинское правительство и большинство стран мира по-прежнему считают его украинским. 64% россиян считают, что присоединение Крыма к России – благо для страны. В то же время возросла вера россиян в свою страну: в 1999 году только 31% населения считал Россию великой державой, с тех пор эта цифра удвоилась. Значительное увеличение популярности Путина после Крыма заставило многих критиков предположить, что президент использовал войну, чтобы увеличить свою популярность дома.

Аннексия Крыма была красной чертой

Российский политолог Лилия Шевцова подозревает, что Путин использовал войну как средство для достижения совершенно других целей. «Кремль на протяжении многих лет испытывает Запад и смотрит, как далеко он может зайти, не получая ответа. Аннексия Крыма была красной чертой. Вот почему началось вторжение в Сирию – речь шла лишь о том, чтобы заставить США и ЕС забыть Восточную Украину», – говорит исследовательница».

«Россия угрожает ядерной атакой, если США и НАТО войдут в Крым», – сообщает американский портал The Washington Free Beacon:

«Российские лидеры угрожают осуществить ядерную атаку, если Соединенные Штаты или их союзники по НАТО войдут на территорию украинского Крыма, согласно последним комментариям, которые были сделаны в ответ на усиление военного присутствия западных сил в регионе. Российский депутат Вячеслав Никонов на международной встрече чиновников по безопасности выразил готовность Москвы использовать ядерное оружие в ответ на действия США в Украине. Позднее Никонов подтвердил заявление, что российские военные чиновники готовы применить ядерное оружие, если возникнет конфликт в оспариваемой зоне Крыма. «Российские военные лидеры обсудили готовность Москвы использовать ядерное оружие в конфликте с военными лидерами НАТО в рамках более широких и все более горячих дебатов о расширении альянса», – говорится в сообщении».

«Россия разместила в Крыму ядерное оружие?» – задается вопросом чешский портал Euro Zprávy.

Россия намерена развернуть наступательное ядерное оружие на территории Крыма

«Российская Федерация намерена развернуть наступательное ядерное оружие на территории оккупированного Крыма. В понедельник на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Тбилиси об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Его слова цитирует агентство «Интерфакс»: «Россия сейчас проводит интенсивную милитаризацию незаконно оккупированного полуострова, размещая там новые виды вооружения и военной техники, а также имеет планы по размещению – а, согласно некоторым источникам, уже развернула, – сдерживающее ядерное оружие», – сказал он. Он также отметил, что «российский оккупационный режим осуществляет гонения на крымских татар и этнических украинцев на полуострове».

Еще в 2015 году президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Россия, возможно, планирует развернуть в Крыму ядерное оружие. Официальный представитель российского президента Дмитрий Песков в ответ заявил, что Россия не намерена обсуждать с кем-либо ядерное и неядерное оружие на своей территории».

«Россия хочет пустить корни в Крыму», – утверждает финское издание Vasabladet.

«Раньше путешествовать из украинской столицы Киева в Крым было легко – достаточно было запрыгнуть на поезд, отправлявшийся в крымскую столицу Симферополь. Теперь, когда крымчанин Денис едет домой из Киева, он сначала садится на автобус, который идет к границе. После украинского пограничного контроля он идет один километр со своими сумками до российского пограничного контроля. Оттуда продолжает свой путь на автобусе. Хлопотный переход границы доставляет много неудобств Денису, который регулярно ездит из Крыма в Киев и обратно по работе.

Мне все равно – украинский Крым или российский. Но было бы хорошо, если бы отношения между странами улучшились

«Мне все равно – украинский Крым или российский. Но было бы хорошо, если бы отношения между двумя странами улучшились, потому что пересекать границу трудно, да и другие проблемы тоже возникают».

На границе Денис показывает свой украинский паспорт, но у него есть и российский. Он получил его, когда пришел в государственную больницу лечить травму от велосипеда, но из-за отсутствия паспорта ему отказали в помощи. По его словам, что сейчас иметь два паспорта – обычное дело. Украина не признает паспорта, выданные в Крыму, но само владение ним не ведет к последствиям. Россия очень хочет пустить корни в Крыму. Денис рассказывает, что за три месяца, что он отсутствовал, были построены конструкции нового терминала в аэропорту Симферополя. Также в Крым переехало много россиян, в особенности солдат, говорит Денис.

Американский новостной сайт Eurasianet.org в январе писал, что минимум 150 тысяч человек перебрались в Крым после аннексии – в основном, из России. Примерно столько же, по оценкам, покинуло полуостров».