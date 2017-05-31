Разговор о Сущенко

Украинская тема была одной из основных во время встречи французского президента Эммануэля Макрона с российским президентом Владимиром Путиным. В преддверии визита Путина в Париж родственники украинских заключенных, которые содержатся в российских тюрьмах, направили обращение к Макрону. В нем содержалась просьба потребовать от российского руководителя немедленного освобождения украинских пленников.

Украинский журналист Роман Сущенко сам обратился к Эммануэлю Макрону – это подтверждают и родственники, и адвокат заключенного, Марк Фейгин. Фейгин и украинские журналисты предполагают, что освобождение Сущенко стало одной из тем переговоров российского и французского президентов.

– Дело в том, что журналист Роман Сущенко был корреспондентом агентства "Укринформ" в Париже. Он 6 лет там работал и был арестован во время краткосрочной поездки в Москву 30 сентября 2016 года. Ровно поэтому судьба Романа Сущенко должна находиться в фокусе внимания двух президентов, Путина и Макрона. Я допускаю, конечно, что это обсуждение могло происходить в контексте и других проблем, других украинских политзаключенных. Но в данном случае именно то обстоятельство, что Роман жил в Париже 6 лет, был аккредитован при МИД Франции, дает основания полагать, что на переговорах между Путиным и Макроном проблема Романа Сущенко обсуждалась.

Кроме того, Сущенко написал письмо Макрону и оно, по моим сведениям, дошло до канцелярии президента Франции – во всяком случае я передал его лично в посольство Франции в Москве, и мне подтвердили, что оно было отправлено. Супруга Романа, в свою очередь, обратилась к первой леди Франции Бриджит Тронье с той же просьбой – содействовать возвращению Романа домой. Все это дает мне основания полагать, что тема Романа Сущенко была затронута на переговорах Путина и Макрона.

​– Что сейчас происходит в деле Сущенко? Где он находится? В каких условиях?

Мы ждем, когда вопрос Сущенко обсудят на высшем политическом уровне

– Роман Владимирович Сущенко пребывает в СИЗО №2 ФСИН России. Это знаменитая тюрьма Лефортово. Продолжается предварительное следствие. Как вы знаете, арест ему продлен до 30 июня. Вероятно, за неделю до этой даты будет новое ходатайство от следствия о продлении срока содержания под стражей на 3 месяца. Мы пока знакомимся с экспертизами, их буквально несколько штук. Осталось еще две, как говорит следователь. Так это или нет, мы убедимся только после того, как следственные действия будут проведены. В остальном ничего не изменилось. Роман Сущенко не признает вину, не давал показаний. Мы ждем, когда его вопрос обсудят на высшем политическом уровне.

– Имеется в виду на уровне президентов Украины и России?

– Да, президенты Украины и России этот вопрос уже обсуждали, о чем публично заявлял президент Украины Порошенко. И после разговора двух президентов по телефону Роману разрешили свидание с супругой. Она посещала его однократно в марте – 2,5 часа беседовала с ним в тюрьме Лефортово через стекло.

– Здесь в Москве еще кто-то может его посещать?

– Романа может посещать консул. Он два раза в месяц это делает в соответствии с Уголовно-процессуальным законодательством. Больше его никто, кроме меня и консула Брескаленко, не посещает.

​– Каковы на ваш взгляд перспективы этого дела? Как скоро Роман Сущенко может быть отпущен на родину?

Когда его отпустят – зависит не от адвоката, а от ряда политических обстоятельств

– Я много раз говорил, что прогнозы в политических делах – вещь неблагодарная. Когда его отпустят, зависит не от адвоката, а от ряда обстоятельств, причем в основном политических, которые должны сложиться благоприятно, иначе бы все украинские политзаключенные могли рассчитывать на точные даты возвращения домой. Вообще, такие истории зависят в основном от уровня принятия решений: чем выше этот уровень, тем быстрее будет достигнут результат. Я надеюсь, что у Романа Сущенко очень хорошие перспективы именно в силу этих причин. Этот вопрос обсуждается на уровне глав государств. И только там он может решиться. Я рассчитываю на то, что это произойдет в обозримом будущем.

О том, что во время переговоров в Париже между Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным была затронута тема Романа Сущенко, сообщило и агентство "Укринформ", в котором работал журналист. На пресс-конференции представители украинского агентства аккредитованы не были, но вопрос о Сущенко был задан их коллегами из агентства "Франс Пресс". В интервью Радио Свобода главный редактор зарубежной редакции "Укринформа" Наталья Костина сказала, что, судя по ответу Макрона, тема действительно обсуждалась:

– Судя по пресс-конференции, мы можем сказать, что и вопрос был задан, и президент Французской Республики дал на этот вопрос ответ, из которого следует, что эта тема затрагивалась.

​– Роман работал корреспондентом во Франции, французские коллеги как-то поднимали этот вопрос?

Мы понимаем, что без международного резонанса нельзя рассчитывать на какие-то подвижки

– Я не знаю, было ли какое-то обращение со стороны французских журналистов, и в принципе, нужно понимать, что Макрон совсем недавно вступил в должность. Насколько я понимаю, в основном все обращения ранее шли к международным правозащитным организациям, к Комитету защиты журналистов в Нью-Йорке, к европейским организациям. В данном случае к Макрону непосредственно обратился наш корреспондент Роман Сущенко по своему делу, редакция "Укринформ" не обращалась. Хотя мы понимаем, что без международного резонанса и определенного внимания к этому делу мы, скорее всего, не можем рассчитывать на какие-то подвижки, – говорит руководитель зарубежного отдела агентства "Укринформ" Наталья Костина.

Супруга Романа Сущенко Анжелика написала письмо первой леди Франции Бриджит Тронье. Оно, по словам дочери журналиста Юлии Сущенко, доставили по адресу, и этот шаг, вероятно тоже не будет лишним:

– Я думаю, что это обращение, возможно, тоже внесет свою лепту в эту историю. Мы все надеемся, что первая леди Франции тоже примет участие в судьбе моего отца и положительно повлияет на исход этого дела.

– Какие последние сведения есть от вашего папы?

– Информации не так много, мы знаем только то, что передают адвокаты и консул. Чувствует отец себя более-менее нормально. Письма, к сожалению, он не получает с февраля, так же как и мы не получаем. Причина этого не известна, но, скорее всего, таким образом на моего отца оказывается психологическое давление.

​– Ваша мама была на свидании в Лефортово в марте. Каковы ее впечатления, в каком он состоянии?

Письма он не получает с февраля, скорее всего, таким образом на него оказывается психологическое давление

– Мама рассказывала, что физически все более-менее нормально, нет потери веса, все цело. Состояние его, конечно, улучшилось после того, как впервые за полгода он увидел близкого человека – свою жену. То, что он рассказывал о содержании, бытовые какие-то условия, они по сравнению, наверное, с другими украинскими политзаключенными более-менее нормальные, физического давления на него, слава богу, не оказывают. Есть другие моменты: например, не позволили пропустить рисунок моего брата Максима – это был невинный абсолютно детский рисунок. Все эти мелочи складываются воедино, и конечно, это очень сложно психологически выдержать. Он пока еще не может звонить своим родителям. То есть звонок разрешили, но когда он состоится – не известно. 8 месяцев в изоляции – это достаточно сложно. Но, как рассказывает адвокат, папа достаточно флегматично относится к каким-то таким тяжелым моментам, что, возможно, помогает ему немножко проще их переживать.

– А родители вашего отца письма тоже не могут отправить?

– Они-то посылают письма каждую неделю, но только с февраля ни одно письмо наше не дошло, ни мое, ни мамы, ни бабушки с дедушкой. И его последнее письмо датировано серединой февраля. Мы можем общаться, только передавая что-то через адвоката или через консула, точно так же как и папа. Но сами понимаете, что этого недостаточно, чтобы понять, как он себя чувствует, что с ним, какие у него мысли.... Этот момент – один из самых мучительных, – сказала в интервью Радио Свобода дочь украинского журналиста Юлия Сущенко.

Накануне стало известно, что Роману Сущенко удалось впервые за восемь месяцев поговорить по телефону с отцом. "Разговор длился 10 минут. Наконец удалось услышать родной голос и удостовериться, что с ним все хорошо. Коротко поговорили о его состоянии, он передает всем большой привет и благодарит за поддержку", – рассказал Владимир Сущенко агентству "Укринформ".