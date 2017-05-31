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Права человека

Разговор о Сущенко

Украинская тема была одной из основных во время встречи французского президента Эммануэля Макрона с российским президентом Владимиром Путиным. В преддверии визита Путина в Париж родственники украинских заключенных, которые содержатся в российских тюрьмах, направили обращение к Макрону. В нем содержалась просьба потребовать от российского руководителя немедленного освобождения украинских пленников.

Украинский журналист Роман Сущенко сам обратился к Эммануэлю Макрону – это подтверждают и родственники, и адвокат заключенного, Марк Фейгин. Фейгин и украинские журналисты предполагают, что освобождение Сущенко стало одной из тем переговоров российского и французского президентов.

– Дело в том, что журналист Роман Сущенко был корреспондентом агентства "Укринформ" в Париже. Он 6 лет там работал и был арестован во время краткосрочной поездки в Москву 30 сентября 2016 года. Ровно поэтому судьба Романа Сущенко должна находиться в фокусе внимания двух президентов, Путина и Макрона. Я допускаю, конечно, что это обсуждение могло происходить в контексте и других проблем, других украинских политзаключенных. Но в данном случае именно то обстоятельство, что Роман жил в Париже 6 лет, был аккредитован при МИД Франции, дает основания полагать, что на переговорах между Путиным и Макроном проблема Романа Сущенко обсуждалась.

Кроме того, Сущенко написал письмо Макрону и оно, по моим сведениям, дошло до канцелярии президента Франции – во всяком случае я передал его лично в посольство Франции в Москве, и мне подтвердили, что оно было отправлено. Супруга Романа, в свою очередь, обратилась к первой леди Франции Бриджит Тронье с той же просьбой – содействовать возвращению Романа домой. Все это дает мне основания полагать, что тема Романа Сущенко была затронута на переговорах Путина и Макрона.

​– Что сейчас происходит в деле Сущенко? Где он находится? В каких условиях?

Мы ждем, когда вопрос Сущенко обсудят на высшем политическом уровне
Марк Фейгин

– Роман Владимирович Сущенко пребывает в СИЗО №2 ФСИН России. Это знаменитая тюрьма Лефортово. Продолжается предварительное следствие. Как вы знаете, арест ему продлен до 30 июня. Вероятно, за неделю до этой даты будет новое ходатайство от следствия о продлении срока содержания под стражей на 3 месяца. Мы пока знакомимся с экспертизами, их буквально несколько штук. Осталось еще две, как говорит следователь. Так это или нет, мы убедимся только после того, как следственные действия будут проведены. В остальном ничего не изменилось. Роман Сущенко не признает вину, не давал показаний. Мы ждем, когда его вопрос обсудят на высшем политическом уровне.

Адвокат Романа Сущенко Марк Фейгин
Адвокат Романа Сущенко Марк Фейгин

– Имеется в виду на уровне президентов Украины и России?

– Да, президенты Украины и России этот вопрос уже обсуждали, о чем публично заявлял президент Украины Порошенко. И после разговора двух президентов по телефону Роману разрешили свидание с супругой. Она посещала его однократно в марте – 2,5 часа беседовала с ним в тюрьме Лефортово через стекло.

– Здесь в Москве еще кто-то может его посещать?

– Романа может посещать консул. Он два раза в месяц это делает в соответствии с Уголовно-процессуальным законодательством. Больше его никто, кроме меня и консула Брескаленко, не посещает.

​– Каковы на ваш взгляд перспективы этого дела? Как скоро Роман Сущенко может быть отпущен на родину?
Когда его отпустят – зависит не от адвоката, а от ряда политических обстоятельств
Марк Фейгин

– Я много раз говорил, что прогнозы в политических делах – вещь неблагодарная. Когда его отпустят, зависит не от адвоката, а от ряда обстоятельств, причем в основном политических, которые должны сложиться благоприятно, иначе бы все украинские политзаключенные могли рассчитывать на точные даты возвращения домой. Вообще, такие истории зависят в основном от уровня принятия решений: чем выше этот уровень, тем быстрее будет достигнут результат. Я надеюсь, что у Романа Сущенко очень хорошие перспективы именно в силу этих причин. Этот вопрос обсуждается на уровне глав государств. И только там он может решиться. Я рассчитываю на то, что это произойдет в обозримом будущем.

О том, что во время переговоров в Париже между Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным была затронута тема Романа Сущенко, сообщило и агентство "Укринформ", в котором работал журналист. На пресс-конференции представители украинского агентства аккредитованы не были, но вопрос о Сущенко был задан их коллегами из агентства "Франс Пресс". В интервью Радио Свобода главный редактор зарубежной редакции "Укринформа" Наталья Костина сказала, что, судя по ответу Макрона, тема действительно обсуждалась:

– Судя по пресс-конференции, мы можем сказать, что и вопрос был задан, и президент Французской Республики дал на этот вопрос ответ, из которого следует, что эта тема затрагивалась.

​– Роман работал корреспондентом во Франции, французские коллеги как-то поднимали этот вопрос?

Мы понимаем, что без международного резонанса нельзя рассчитывать на какие-то подвижки
Наталья Костина

– Я не знаю, было ли какое-то обращение со стороны французских журналистов, и в принципе, нужно понимать, что Макрон совсем недавно вступил в должность. Насколько я понимаю, в основном все обращения ранее шли к международным правозащитным организациям, к Комитету защиты журналистов в Нью-Йорке, к европейским организациям. В данном случае к Макрону непосредственно обратился наш корреспондент Роман Сущенко по своему делу, редакция "Укринформ" не обращалась. Хотя мы понимаем, что без международного резонанса и определенного внимания к этому делу мы, скорее всего, не можем рассчитывать на какие-то подвижки, – говорит руководитель зарубежного отдела агентства "Укринформ" Наталья Костина.

Супруга Романа Сущенко Анжелика написала письмо первой леди Франции Бриджит Тронье. Оно, по словам дочери журналиста Юлии Сущенко, доставили по адресу, и этот шаг, вероятно тоже не будет лишним:

– Я думаю, что это обращение, возможно, тоже внесет свою лепту в эту историю. Мы все надеемся, что первая леди Франции тоже примет участие в судьбе моего отца и положительно повлияет на исход этого дела.

– Какие последние сведения есть от вашего папы?

– Информации не так много, мы знаем только то, что передают адвокаты и консул. Чувствует отец себя более-менее нормально. Письма, к сожалению, он не получает с февраля, так же как и мы не получаем. Причина этого не известна, но, скорее всего, таким образом на моего отца оказывается психологическое давление.

​– Ваша мама была на свидании в Лефортово в марте. Каковы ее впечатления, в каком он состоянии?
Письма он не получает с февраля, скорее всего, таким образом на него оказывается психологическое давление
Юлия Сущенко

– Мама рассказывала, что физически все более-менее нормально, нет потери веса, все цело. Состояние его, конечно, улучшилось после того, как впервые за полгода он увидел близкого человека – свою жену. То, что он рассказывал о содержании, бытовые какие-то условия, они по сравнению, наверное, с другими украинскими политзаключенными более-менее нормальные, физического давления на него, слава богу, не оказывают. Есть другие моменты: например, не позволили пропустить рисунок моего брата Максима – это был невинный абсолютно детский рисунок. Все эти мелочи складываются воедино, и конечно, это очень сложно психологически выдержать. Он пока еще не может звонить своим родителям. То есть звонок разрешили, но когда он состоится – не известно. 8 месяцев в изоляции – это достаточно сложно. Но, как рассказывает адвокат, папа достаточно флегматично относится к каким-то таким тяжелым моментам, что, возможно, помогает ему немножко проще их переживать.

– А родители вашего отца письма тоже не могут отправить?

– Они-то посылают письма каждую неделю, но только с февраля ни одно письмо наше не дошло, ни мое, ни мамы, ни бабушки с дедушкой. И его последнее письмо датировано серединой февраля. Мы можем общаться, только передавая что-то через адвоката или через консула, точно так же как и папа. Но сами понимаете, что этого недостаточно, чтобы понять, как он себя чувствует, что с ним, какие у него мысли.... Этот момент – один из самых мучительных, – сказала в интервью Радио Свобода дочь украинского журналиста Юлия Сущенко.

Накануне стало известно, что Роману Сущенко удалось впервые за восемь месяцев поговорить по телефону с отцом. "Разговор длился 10 минут. Наконец удалось услышать родной голос и удостовериться, что с ним все хорошо. Коротко поговорили о его состоянии, он передает всем большой привет и благодарит за поддержку", – рассказал Владимир Сущенко агентству "Укринформ".

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