Два месяца назад подконтрольные России крымские власти «национализировали» Керченский металлургический комплекс, объединяющий два крупных завода: металлургический и стрелочный. Они производят стальную эмалированную посуду и стрелочные переводы для железнодорожных путей. До аннексии Крыма меткомплекс принадлежал структурам украинского бизнесмена Рината Ахметова, а когда полуостров стал жить в российских реалиях, на заводах начались проблемы. Теперь меткомплекс находится на грани закрытия.

Процесс «национализации» начался в марте. Этому предшествовали три проблемных для меткомплекса года. Когда с материковой Украины прекратили поставлять сырье на полуостров, материалы пришлось завозить из соседней России. В связи с этим себестоимость производства на заводах выросла. Ситуацию усложняло и отсутствие заказов. Сотрудникам урезали зарплату и выплачивали ее с задержками, что стало причиной акций протеста.

В течение трех лет меткомплекс продолжали контролировать украинские владельцы. Его руководство и сотрудники настаивали на необходимости перевода предприятий в собственность Крыма, видя в этом единственное спасение. И спустя три года это произошло.



Завод для оборонзаказов

В рамках «национализации» оба керченских завода объединили в одно государственное предприятие – «Керченский металлургический завод». По данным российского реестра юрлиц, предприятие зарегистрировали 14 марта с учредителем в лице Минпромполитики подконтрольного России правительства Крыма и уставным капиталом в 28 миллионов рублей. Средства для формирования уставного капитала предприятия выделили из резервного фонда крымского бюджета.

Керченский власти встретили «национализацию» предприятий оптимистично и связывали с ним надежды на прекращение простоев и задержек зарплат.

«Мы надеемся, что сотрудники предприятия будут обеспечены заказами на длительное время, что предприятие будет динамично развиваться», – заявлял теперь уже экс-глава подконтрольной России администрации города Владимир Подлипенцев.

Российские СМИ успели назвать «национализацию» меткомплекса примером не только возрождения, но и «стремительного развития промышленного производства на полуострове». Более того, некоторые распространили информацию, что Керченскому металлургическому заводу после «национализации» предоставят российские госзаказы, в том числе от Минобороны России и компании «Российские железные дороги».



«Работу! Зарплату!»

Но спустя два месяца оказалось, что завод – в простое, в связи с чем керченские металлурги снова протестуют. 29 мая более 200 работников завода требовали выплатить им долги по зарплате и запустить завод в работу.

В этот день на завод прибыли глава подконтрольной России администрации города Сергей Бороздин, министр промышленной политики нынешнего правительства Крыма Андрей Васюта и депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев. Протестующие встречали их криками: «Работу! Зарплату!», сообщает местное издание Kerch.fm.

Андрей Васюта пообещал работникам завода запустить цех эмалированной посуды с 1 июня. «Вы начнете работать с 1 июня не на простое, а на полный рабочий график», – заявил он.

Мы имеем право свое получить. Вы «отжали» этот завод, так дайте нам наше!

В ответ сотрудники заявили, что у них нет материалов для работы и выразили опасения, что им вместо производства придется убирать территорию завода. На вопрос, чем они будут заниматься в таких условиях, министр ответил: «Надо будет подметать – будете подметать».

Выплатить работникам завода долги по зарплате за март Васюта пообещал через 1,5 месяца. Это тоже вызвало волну протеста среди сотрудников. «Мы имеем право свое получить. Вы «отжали» этот завод, так дайте нам наше!» – выкрикнула одна из сотрудниц.

Первым такой перепалки с металлургами не выдержал Константин Бахарев. Он не пробыл на акции и часа, как ему пришлось вызвать «скорую помощь».

Работникам завода удалось добиться возобновлении производственной деятельности с 30 мая. «Согласно приказу руководства, сотрудники были отозваны из вынужденного простоя. Директор предприятия Сергей Кураж отметил, что на выплату части заработной платы была распределена прибыль от продажи эмальпосуды», – сообщает пресс-служба подконтрольного России Керченского горсовета.

По информации пресс-службы, Кураж пообещал выплатить все долги по зарплате сотрудникам за счет продажи имущества краснодарских арендаторов.

Напомним, в 2014 году мощности Керченского меткомплекса были сданы ООО «КМК» – Краснодарскому металлическому комплексу, которым владеет офшорная компания Railcargo Ltd с регистрацией на Кипре.

Веник вместо производства

По словам керченской журналистки Елены Лысенко, в тот же день, когда крымский министр обещал возобновить работу цеха эмальпосуды на заводе, этот цех опечатали российские судебные приставы. Поэтому перспектива его запуска в работу с 1 июня весьма сомнительна, говорит журналистка.

«Приходили судебные приставы и опечатали цех эмальпосуды на заводе. Потому что у завода есть долги, и их нужно возвращать. Это еще один знак для людей, что завод в ближайшее время не заработает. Чтобы запустить завод, нужно также провести тендеры по закупке материалов. Эта процедура, согласно российскому законодательству, очень длительная – до трех месяцев», – заявила Елена Лысенко в эфире Радио Крым.Реалии.

Константин Бахарев утверждает, что ситуация на керченском меткомплексе не уникальна. По его словам, с похожими проблемами после «национализации» сталкивались и другие крымские заводы, которым удалось сохранить свое производство.

Работники завода понимают, что их обманывают, что завод не заработает – потому что нет заказов и материалов

Елена Лысенко это мнение не разделяет. Она отмечает, что такой ситуации, в которой завод оказался сейчас, не было никогда. «Люди выходят на работу, чтобы отработать свои часы, а их заставляют мести улицы, потому что больше их нечем занять. Такого никогда не было. Работники завода понимают, что их обманывают, что с 1 июня завод не заработает. Этого не произойдет, потому что нет заказов и материалов», – говорит она.

Работники меткомплекса намерены добиваться погашения задолженности по зарплате и возобновления работы завода с полной производственной загрузкой. Свои требования они собираются направить президенту России Владимиру Путину и главе российского правительства Дмитрию Медведеву.