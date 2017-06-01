После митингов "Он нам не Димон" 26 марта в школах и вузах нескольких регионов России учителя, психологи, директора проводили с учениками разъяснительные беседы, почему не надо верить политику Алексею Навальному и ходить на оппозиционные мероприятия. Беседы стали проводить вновь перед планируемыми на 12 июня акциями протеста.

Часть таких лекций ученики снимали на видео, после чего пересылали записи журналистам или сами выкладывали в интернет.

Во многих случаях школьники пытались спорить с преподавателями, и тогда педагоги срывались на оскорбления учеников. Ни в одном случае учитель не был наказан.

Самара. Урок политической географии

В начале апреля в одной из школ Самары учительница прочитала лекцию о том, что подростки не должны ходить на митинги. На этом же уроке показывали фильм "Экстремизму – нет", смонтированный одной из местных телекомпаний.

Один из учеников присутствовал на акции протеста 26 марта, и педагог решила разобраться с ребенком. Позже, после публикации записи лекции, ей пришлось извиняться перед школьником и его родителями.

Что она говорила

– Если ты не хочешь смотреть – закрой свой рот и отвернись! Но не мешай другим, понял меня? Я не слышу ответа! Я не слышу ответа! Так, к директору марш отсюда. Марш отсюда к директору. Встал быстро! Ты любишь агрессию? Встал, быстро! Быстро, встал! Ты экстремизм любишь? Агрессию? Встал, встал быстро!

– Надо смотреть молча! Тебе нравится, когда с тобой так разговаривают? Я с тобой так разговариваю. Получай удовольствие. Отвернись и смотри молча.

Томск. Либерало-фашизм

Преподаватель истории и ОБЖ русской классической гимназии №2 через несколько дней после митингов "Он нам не Димон" прочитал ученикам лекцию о схожести либерализма и фашизма. Школьников, ходивших на акцию, он назвал фашистами, предателями народа и холопами англосаксов.

Что он говорил

– За деградацию человека как вида. Ответ будете держать, господа либералы, не перед людьми, а перед Господом.

Либерализм ведет человечество в ад

– Либерализм – это свобода недочеловека, который находится на животной ступени развития, когда приравняли скотину к высокодуховным людям, – вот в чем опасность либерализма. Люди не равны по своей ступени развития! И когда одновременно дают права пятилетнему, 14-летнему и 80-летнему – это преступление. Либерализм ведет человечество в ад.

– Вот сейчас ты стебешься, через годик посмотрим, через два. Потому что либералы не учитывают ступень развития общества, настроения общества. В обществе настроение: вас всех закопать.

Брянск. Неправильная гражданская позиция

Директор школы №1 поселка Погар Брянской области выступила перед учениками еще до митинга 26 марта. Как утверждали сторонники Навального, перед выступлением педагога одного из учеников прямо с урока забрали в полицию, так как он вступил в группу с анонсом массовой протестной акции.

Что она говорила?

– А-а-а, мальчик, так ты-то не читаешь ничего и не знаешь, у тебя очень поверхностные знания. Из-за чего прошел этот конфликт, почему Америка туда влезла?

То, что сейчас начинается, это называется полемика, и она никому не нужна

– То есть, ребята, я поняла, мы как-то неправильно воспитали у вас гражданскую позицию. С точки зрения гражданственности у вас большой минус. То есть патриотов в вашей школе, ой, в вашем классе нет. Я так понимаю?

– Ребята, мы попытались, во всяком случае, в чем-то вас убедить, предостеречь. То, что сейчас начинается, это называется полемика, и она никому не нужна. Вам сейчас нужно, все равно... Я не настаиваю, я советую прислушаться к тому, что мы сказали, сделать определенные выводы. И я думаю прежде всего о вашем будущем.

Владимир. Угроза изъять из семьи

В конце апреля замдиректора одной из школ Владимира во время уроков обвинила учеников в незнании законодательства и пообещала, что власти заберут их из семей. Поводом для лекции стало посещение школьниками местного штаба Навального и публикация фото из этого штаба. Один из учеников также был на митинге 26 апреля. В Минобрнауке обещали проверить действия завуча школы, о результатах проверки не сообщалось.

Что говорили детям

Вас изымут из семьи, могут лишить ваших родителей права вас воспитывать вообще. Вы уедете в детский дом

– Вас изымут из семьи, потому что те показатели (неразборчиво – КР) могут лишить ваших родителей права вас воспитывать вообще. Вы уедете в детский дом, потому что помимо того, что вы не посещаете школу, раз, не учитесь, два, требуете к себе (неразборчиво – КР). Это абсолютная правда.

– Бабушка будет сегодня у меня в полшестого, не будет, значит я приеду вечером с группой быстрого реагирования, объясню ситуацию... Я им передаю факты и информацию, они вас изымают на вполне законных основаниях. И я могу отстоять любого, а могу и пальцем не пошевелить... Зачем мне тебя отстаивать, ты мне слова сказать не даешь.

Владикавказ. "Норм тема. Нужно идти" и допрос в центре "Э"

Ученик 9 класса средней школы Владикавказа оставил комментарий под постом об акции протеста 12 июня. Он написал всего четыре слова – "Норм тема. Нужно идти". На следующий день домой к подростку пришли сотрудники центра по противодействию экстремизму (центр "Э" – КР) и отвезли на "профилактическую беседу" в отдел полиции, где попытались отобрать телефон. Беседу с полицейскими он записывал на видео.

Что ему говорили

– Уважаемый, одевайтесь, собирайтесь, с телефоном вместе пойдем в отделение.

Самара. Подслушанный разговор

В одном из самарских лицеев классная руководительница подслушала разговор двух школьников, которые беседовали между собой о походе на митинг и в региональный штаб Алексея Навального. Перед следующим уроком она сняла подростков с занятий и отправила к психологу. Психолог провел с учащимися часовую беседу о субъективности истины и настойчиво просил не обсуждать политику в пределах учебного заведения.

Что он говорил

– Ребят, мы не живем в идеальном мире, у нас нет идеальности вообще – нигде и никогда. В принципе ее не бывает. И Навальный не идеальный, и государство не идеальное.

Государство разрешит какое-то действие, направленное против него, это возможно? По-моему, это невозможно

– Подождите, если митинг направлен против государства, возможно ли это, что государство разрешит какое-то действие, направленное против него, это возможно? По-моему, это невозможно. Естественно, оно может разрешить митинги, не направленные напрямую против власти.

– Вы еще слишком молоды, извините, я не хотел это говорить, но тем не менее сказал. Почему это не совсем достаток? К сожалению, жизнь одна, как ни крути. Поэтому я и не призываю отказываться от ваших убеждений. Это ваше право. И право юности – делать ошибки, набивать шишки и так далее. Но вот единственное, что я прошу как человек более старый, более опытный в этом отношении, первое – всегда понимать, что это цель (неразборчиво – КР), хорошо? Вот, и есть лицей – нет Навального. Договорились?

Санкт-Петербург. Биомасса и чебурашки

В колледже Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича воспитательную беседу проводили действующий сотрудник правоохранительных органов и бывший сотрудник ФСКН, отвечающий в вузе за "профилактику асоциальных явлений".

Что они говорили

– Не забывайте, что ваша свобода ограничена моей свободой, свободой других сотрудников и представителей органов власти и других людей, которые вместе с вами живут в этом городе.

Вы не сформировались, вы сейчас биомасса, которая либо формируется во что-то, либо нет

– Вы-то, собственно, если у вас отнять эти протестные настроения – никто. Вы не сформировались, вы сейчас биомасса, которая либо формируется во что-то, либо нет. Нет, если кто-то считает, что лайки и положительные отзывы, которые он сейчас зарабатывает, делают его лучше – ради бога. Но обычно такие чебурашки не доживают даже до 25 лет, которые реагируют на волю других.

Тольятти. В семье не без урода

В школе №70 Тольятти беседу с учениками после показа фильма "Экстремизму – нет" проводила директор Ольга Жигульцева. Позже ее заместитель объясняла журналистам, что инициатива рассказать о вреде митингов исходит от "вышестоящих органов".

Что она говорила

– Я смотрю на вас на всех – вы же умные, вы же все прекрасно понимаете. Я вас, понимаете, я просто уверена, что никто вас не будет использовать вот так – в качестве дурачков, потому что я по-другому это не могу назвать. Единственное, что я хочу, чтобы вы имели в виду, что на территории Тольятти действуют четыре человека проплаченных. Так же, как и Навальный, который получает миллионы из-за рубежа на свою деятельность.

В любой семье бывает все. В любой семье, откровенно говоря, не без урода. Правильно?

– В любой семье бывает все. В любой семье, откровенно говоря, не без урода. Правильно? И в любой семье бывают ситуации, когда вы не хотите, чтобы так было. А оно так. Ну что, матери и отцу по лбу за это бить? Ну нет. Да, ребята? Ну нет. Это такие же вещи.

– Я боюсь за вашу дальнейшую судьбу, потому что то, что вы там будете задержаны, ну сам понимаешь, начиная от ФСБ и всего остального, ты себе крест на дальнейшей карьере можешь поставить.

Самарская область. Лекция губернатора

В собранном нами перечне лекций, которые читали школьникам до или после митинга "Он нам не Димон" 26 апреля, три лекции – из Самарской области. Сразу после акции протеста областные власти распространили по учебным заведениям фильм "Экстремизму – нет", смонтированный местной телекомпанией. Ролик выпустили в двух версиях, с маркировками 16+ и 18+. Фильм показывали почти во всех школах, но не всегда его демонстрация сопровождалась лекцией.

Премьера фильма состоялась на специальном собрании с участием губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Кроме него, перед подростками выступали молодежные активисты, учителя, депутаты Госдумы.

Что говорили

Николай Меркушкин, губернатор: Я уже работаю 20 лет руководителем, я абсолютно отвык от того, чтобы кто-то во время подобного уровня мероприятия кто-то вставал и уходил. Вообще от этого я отвык. Здесь это на каждом шагу. Здесь наш актив. Здесь наши лучшие люди – встали и ушли, встали и ушли, встали и ушли.

Хватит каждый раз наступать на грабли! Это наша родина! Это наше отечество! Мы не нуждаемся ни в каких учителях из-за бугра!

​Владимир Шаманов, депутат Госдумы: Хватит каждый раз наступать на грабли! Это наша родина! Это наше отечество! Мы не нуждаемся ни в каких учителях из-за бугра! Наверное, мы не до конца осознаем и доводим эти угрозы, и в рамках предмета ОБЖ в школе, и студенческие аудитории не получают должной информации.

Кубань. Девушки-помойки и телегония

Фильм, который показал восьмиклассникам учитель ОБЖ школы №3 города Кореновск Краснодарского края, не рассказывает об оппозиции, митингах и экстремизме. Преподаватель Лятиф Бруки решил объяснить подросткам, как мужчина должен правильно выбирать жену. В ролике, подготовленном "Фондом борьбы за нравственность", излагалась лженаучная теория "телегонии" – согласно ей, ребенку передаются гены первого полового партнера матери (в другой версии – гены всех половых партнеров).

Спустя месяц после показа фильма прокуратура Кубани, проверявшая показанные школьникам материалы, сообщила, что "меры прокурорского реагирования с постановкой вопроса о привлечении Лятифа Бруки к каким-либо видам ответственности не принимались".

Что говорилось в фильме

– Девушки, учитесь у ваших прабабушек. Научный факт: девушка, переспавшая со многими парнями – это помойка с примесью генов от всех ее мужчин.

– Мужчина, заводящий детей не с девственницей – рогоносец. У женщины должен быть один мужчина на всю жизнь. Так было всегда и так будет! Мужчины и женщины должны встречаться только тогда, когда они решили завести детей.