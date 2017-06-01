Дети-переселенцы строили домики из картона и фанеры на майдане Независимости в Киеве. «Дети, переселенные в никуда» – так называлась эта акция, ее участники хотели донести до власти месседж, что большинство бежавших с линии огня и оккупированных территорий так и не смогли приобрести свое жилье. Принятые государственные программы и законы не подкреплены реальными деньгами, и поэтому – бесполезны, считают переселенцы. Акцию посетили представители Министерства по делам временно оккупированных территорий и народные депутаты. Они настроены оптимистично и считают, что уже в этом году можно будет добиться изменений в бюджет и выделить деньги на льготные кредиты или на частичную компенсацию стоимости жилья.

На майдане Независимости в Киеве 1 июня дети строили большие картонные дома, ходили в гости друг к другу, рисовали, водили хороводы. Но все так весело лишь на первый взгляд. Марьяне – 10 лет. В 2014 году вместе с родителями она выехала в Киев. Из-за недостатка денег семья сменила уже третью квартиру.

«Сейчас по счету школа третья, а класс – четвертый, а учительница – седьмая. На моей родине идет война, и приходится постоянно уезжать и переезжать, хочу, чтобы мир наступил. Тяжело, приходится снимать квартиру, платить деньги, папа мало зарабатывает, экономить надо», – рассказывает Марьяна.

Около 90% переселенцев так и не смогли приобрести собственное жилье. Выехало очень много молодых семей с детьми. Взрослые и дети надеются, что государственные мужи, глядя на детей в картонных домиках, вспомнят о том, что им негде жить, считает организатор акции, лидер общественной организации «Мой дом юа» Юля Дрюк-Ильяшенко.

Для того, чтобы интегрироваться в общество, люди должны быть уверены в завтрашнем дне, а, не имея крыши над головой, мы не имеем этой уверенности

«Почему-то правительство уверено, что достаточно бесплатной еды в садиках и школах, достаточно минимальной помощи. На самом деле для того, чтобы интегрироваться в общество, люди должны быть уверены в завтрашнем дне, а, не имея крыши над головой, мы не имеем этой уверенности. Из-за этого многие возвращаются в зону АТО, рискуя своими жизнями, жизнями детей. Люди это делают не потому, что так хочется, а потому что некоторым там выживать легче, чем здесь», – говорит Дрюк-Ильяшенко.

Верховная Рада приняла закон, согласно которому переселенцы могут рассчитывать на частичную оплату за жилье, либо на льготный кредит, но закон остался неподкрепленным деньгами, рассказывает советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Олеся Цыбулько: «Слава Богу, Верховная Рада поддержала закон, который дает возможность получить льготный кредит или 50% компенсации стоимости жилья. Теперь главное, чтобы деньги выделили, теперь слово за Кабинетом министров и за народными депутатами, которые не просто должны поддержать закон, а должны и выделить под него деньги из бюджета».

Я подаю альтернативный законопроект, в котором я предлагаю из тех денег, которые были конфискованы у Януковича, выделить 5 миллиардов на реализацию этой программы

Еще в 2015 году был принят закон о правах временно перемещенных лиц. Статья 17 предусматривала получение переселенцами льготного жилья. Но ничего не изменилось, хотя деньги на жилье для переселенцев есть и в Украине, и у международных организаций, считает народный депутат Наталья Веселова: «Доступное жилье», эта программа предусматривает приобретение жилья на первичном рынке на льготных условиях. Это либо софинансирование: 50% стоимости квартиры платит переселенец, 50% – государство, либо кредит под 7%. На следующей неделе я подаю альтернативный законопроект, в котором я предлагаю из тех денег, которые были конфискованы у Януковича, выделить 5 миллиардов на реализацию этой программы».

Согласно данным Министерства социальной политики, с июля 2016 года количество внутренне перемещенных лиц в Украине уменьшилось более чем на 200 тысяч: пожилые люди умирают, а многие молодые семьи от безысходности возвращаются на оккупированную часть Донбасса – на радость пропаганде пророссийских боевиков.