Постоянные представители стран-участниц ОБСЕ после визита в Киев поехали на Донбасс. В частности, 30 мая сообщили о визите европейских дипломатов в Краматорск и Славянск, их общении с представителями наблюдательной миссии ОБСЕ и осмотре поврежденной в результате конфликта инфраструктуры. Украинские политики высказывают по поводу этого визита оптимизм, однако в экспертной среде мнения разделились.

Визит дипломатов из стран-участниц ОБСЕ в Украину продолжился. В частности, посол и представитель Франции в ОБСЕ Вероник Роже-Лакан сообщила о встрече в Краматорске Донецкой области с представителями наблюдательной миссии.

«Наблюдатели ОБСЕ указывают на враждебное отношение со стороны населения и властей сепаратистов», – написала она в Twitter.

Кроме того, как отметили на своей странице представители мониторинговой миссии ОБСЕ, 30 мая они ездили также в соседний с Краматорском Славянск, где послы осмотрели руины больницы.

В целом визит 27 из 57 постоянных представителей государств, входящих в ОБСЕ, является достаточно важным, потому что такой визит происходит раз в год в одну из стран, вызывающую особый интерес ОБСЕ, в частности, тех послов, которые решили принять участие в этом визите, отметила в комментарии Радiо Свобода представительница Украины в политической подгруппе на переговорах в Минске Ольга Айвазовская. По ее словам, визит имеет ознакомительный характер, но, в конце концов, послы влияют на принятие решений в своих странах.

«Визит состоит из нескольких частей, первая из них – это (приезд – КР) в Киев, коммуникация с представителями парламента, исполнительной власти, в частности, Министерством иностранных дел и гражданским обществом. Вторая часть – это визит в Краматорск, что даст им возможность увидеть, что непосредственно происходит на приближенной к конфликту территории», – говорит эксперт.

Ранее она заметила в Facebook, что представителя России в делегации не было.

Так как участие в таких визитах принимают послы – или по поручению государств, или по собственной инициативе – то отсутствие посла России довольно-таки прогнозируемое

​«Так как участие в таких визитах принимают послы – или по поручению государств, или по собственной инициативе – то отсутствие посла России довольно-таки прогнозируемое, потому что для нас эта страна – сторона международного вооруженного конфликта, который сейчас происходит на Донбассе. С другой стороны, это свидетельствует о том, что официальный тезис Кремля о неучастии в этом конфликте и, в большей степени, наблюдательные и модераторские функции этого государства и в «минском», и в «нормандском форматах», и со стороны ОБСЕ являются лишь общим популистским, пропагандистским тезисом, не имеющим под собой никаких оснований», – сказала Айвазовская в комментарии Радіо Свобода.

По ее словам, во время и после этого визита может активизироваться диалог по развертыванию полицейской миссии или усилению наблюдательной миссии ОБСЕ (на Донбассе – КР), после гибели одного из ее участников.

Между тем, заместитель председателя парламентского комитета по европейской интеграции Мария Ионова говорит, что в Киеве во время встречи с послами ОБСЕ успели обсудить много вопросов – в частности, относительно гуманитарной составляющей конфликта – и получили, по ее словам, поддержку позиции Украины.

Мы просили больше обращать внимание не только на количество обстрелов, но и на то, кто первый открывает огонь

​«Мы обсуждали вопросы и заложников, и разблокировки допуска международных организаций на оккупированный Донбасс, мы говорили о необходимости совершенствования мониторинга СММ ОБСЕ. Мы просили больше обращать внимание не только на количество обстрелов, но и на то, кто первый открывает огонь, а также более подробные отчеты о допуске к определенным территориям – и на границу, и в Дебальцево. Чтобы были эти письменные ответы отрицательные, что их (наблюдателей – КР) не допускают. Нужна более четкая фиксация, потому что для нас этот фактаж чрезвычайно важен в наших дальнейших претензиях и уголовных делах против Российской Федерации», – рассказала депутат.

Ранее о заявлениях с украинской стороны написала ее коллега-депутат, представитель Украины в гуманитарной подгруппе в Минске Ирина Геращенко.

После визита Штайнмайера и Эрро на Донбасс их риторика изменилась – Огрызко

Этот визит очень нужен прежде всего для западных партнеров Украины, потому что он дает им возможность на месте увидеть и понять, что происходит (на Донбассе – КР), убежден бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Этот визит будет иметь очень положительный эффект в плане «раскрытия глаз» для тех, кто очень дистиллировано воспринимает ситуацию

​«На заседании политсовета ОБСЕ говорят о сухих цифрах и прочее, это, к сожалению, не так влияет на наших западных партнеров, чем когда они едут в прифронтовые районы и видят, что там происходит. Вспомните посещения тогдашними министрами иностранных дел Германии и Франции Штайнмайером и Эрро этих районов – и вспомните, что после этого у них резко поменялась риторика и планы относительно проведения каких-то мифических выборов на оккупированной территории. Я думаю, что этот визит будет иметь очень положительный эффект в плане «раскрытия глаз» для тех, кто очень дистиллировано воспринимает ситуацию», – отмечает он.

В то же время, по мнению директора Института внешней политики Григория Перепелицы, визит послов никак не повлияет ни на ситуацию на Донбассе, ни на обмен задержанных лиц.

У нас нет никаких механизмов повлиять на российскую сторону, потому что та не несет никакой ответственности, поскольку она не институционализирована как воюющая сторона

​«У нас нет никаких механизмов повлиять на российскую сторону, потому что та не несет никакой ответственности, поскольку она не институционализирована как воюющая сторона. Они говорят: мы посредники, мы никакого отношения к вашим пленным не имеем, договаривайтесь с боевиками. А та сторона использует наших пленных для политических уступок с украинской стороны», – говорит он.

После заседания Минской группы 24 мая некоторые представители Украины заявили о затягивании переговоров по освобождению заложников со стороны боевиков, тогда как представители ОРДЛО выразили требование относительно верификации задержанных лиц украинской стороной с подписью Виктора Медведчука.

В правозащитной среде также не видят прогресса в Минске, но относительно способа активизации процесса освобождения людей мнение организаций отличается. Так, как отметила в эфире Радіо Свобода юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека Надежда Волкова, переговоры по заложникам надо вывести из минского формата в отдельную плоскость, а Александра Матвийчук из Центра гражданских свобод считает, что нужно создавать параллельную Трехсторонней рабочей группе платформу для решения этого вопроса.

По последним данным украинской стороны, на оккупированной части Донбасса находятся 127 украинских заложников.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы». По данным ООН, по состоянию на февраль 2017 года на Донбассе с начала конфликта погибли более 9,9 тысячи человек.