День Симферополя отпразднуют концертами, выставками и спортивными состязаниями

В субботу и воскресенье 3 и 4 июня, в рамках празднования Дня Симферополя, жителей города ожидает ряд праздничных мероприятий для взрослых и детей.

В субботу, как сообщают организаторы, парке им. Тренева пройдут выставки рисунков, комнатных цветов и декоративных растений, мастер-классы для детей и молодежи по рисованию и графике, а также танцевально-развлекательная программа «Симферопольское ретро».

В Детском парке Симферополя пройдут выставки, концерты, благотворительная ярмарка детских поделок, соревнования по авиамодельному спорту.

На площади Ленина в 10.30 состоится фестиваль «Традиционные боевые искусства для здоровья нации», затем на площади пройдут концерты для детей и взрослых, в том числе запланировано выступление эстрадно-духового оркестра «Симферопольский джаз». Также сообщается, что на площади Ленина выступят участники музыкального проекта современной патриотической песни «Крым – Россия. Навсегда».

В парке Гагарина пройдут городские соревнования «II Симферопольская регата», а в 18.00 на перекрестке улиц Пушкина и Горького состоится турнир «Богатырь Крыма».

Праздничные мероприятия посвящены 233-летию Симферополя.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».